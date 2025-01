Global Uranium Corp. veröffentlicht Unternehmens-Update

Calgary, 14. Januar 2025 - Global Uranium Corp. (CSE: GURN) (OTC: GURFF) (FWB: Q3J) (das Unternehmen) freut sich, eine Zusammenfassung seiner Erfolge des vergangenen Jahres 2024 sowie einen Ausblick auf die Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Das Unternehmen konnte die Option auf sein Vorzeigeprojekt, das Northwest Athabasca Project (Projekt NWA) in Saskatchewan, und seine Uranexplorationsprojekte in Wyoming weiter ausbauen und damit die Weichen für ein aktives und ergebnisorientiertes Jahr 2025 stellen.In Saskatchewan wurden im Projekt NWA mehrere essentielle Umweltinitiativen lanciert (siehe Pressemeldung vom 26. November 2024). In Verbindung mit dem Bohrgenehmigungsverfahren wurde ein Sanierungsprogramm samt Bodenuntersuchungen zur Bestätigung des erfolgreichen Clean-Ups durchgeführt (siehe Pressemeldung vom 26. November 2024). Darüber hinaus wurde im Genehmigungsverfahren für das Projekt NWA die Phase der Konsultationspflicht (Duty to Consult) beschritten. Das Unternehmen arbeitet nach wie vor eng mit den Rechteinhabern vor Ort zusammen, um das Genehmigungsverfahren effizient voranzubringen.In Wyoming absolvierte das Unternehmen eine erste bodengestützte radiometrische Messung und eine drohnengestützte Bildgebung über mehreren Konzessionsblöcken der Projekte Airline #2 und Big Bend (siehe Pressemeldung vom 19. November 2024). Diese Untersuchungen, die eine radiometrische Datenerfassung und die Erstellung von hochauflösenden Drohnenbildern sowie digitalen Höhenmodellen (DEMs) umfassten, waren wichtige Meilensteine im Rahmen des weiteren Ausbaus der Explorationsziele in der Region. Die erhobenen Daten werden dazu beitragen, Anomalien und strukturelle Merkmale zu ermitteln, die auf eine Uranmineralisierung hindeuten könnten. Im Zuge der Umsetzung seiner Explorationsstrategie hat das Unternehmen die führende Geoconsulting-Firma Big Rock Geoscience (BRG) mit Sitz in Minnesota unter Vertrag genommen. BRG wurde mit der Sondierung historischer Daten, der Durchführung detaillierter Desktop-Studien und der Präzisierung der Bohrziele für die beiden Projekte in Wyoming beauftragt (siehe Pressemeldung vom 3. Dezember 2024).Mit Blick auf die Zukunft bereitet sich das Unternehmen auf eine aktive Explorationsperiode im Jahr 2025 vor und plant Programme in seinem gesamten Projektportfolio. Sobald die entsprechenden Explorationsgenehmigungen vorliegen, will das Unternehmen im Projekt NWA ein Winterbohrprogramm in Zonen mit hoher Priorität, die im Zuge historischer Gravitations- und Elektromagnetikmessungen (EM) ermittelt wurden, absolvieren. Das erste Programm wird voraussichtlich Diamantbohrungen über bis zu 3.000 Meter umfassen, wobei der Schwerpunkt auf der Erkundung von Ausläufern bekannter uranführender Strukturen und der Ermittlung neuer Mineralisierungszonen liegt. Die Ergebnisse dieses Programms sollen in die weitere Explorationsplanung einfließen, die planmäßig im Sommer 2025 starten wird. In Wyoming plant das Unternehmen, die Ergebnisse seiner radiometrischen und drohnengestützten Messungen mit historischen Explorationsdaten zu verknüpfen, um vorrangige Ziele für die bodengestützte Folgeexploration und mögliche Bohrprogramme zu definieren. Der Schwerpunkt wird hier nach wie vor auf der Präzisierung von sogenannten Roll-Front-Uranzielen liegen. Zusätzlich sollen bodengestützte geophysikalische Messungen, einschließlich Magnetfeldmessungen und passiver seismischer Methoden, unterstützend für die Erschließung der Zielzonen in Betracht gezogen werden.Zur Finanzierung seiner Explorationsaktivitäten und geplanten Explorationsprogramme sowie weiterer Initiativen zur Unternehmensentwicklung konnte das Unternehmen im Jahr 2024 mehrere Finanzierungen abschließen. Zuletzt nahm das Unternehmen am 30. Dezember 2024 über eine Vereinbarung mit der Firma Wealth Creation Preservation & Donation Inc. im Rahmen einer karitativen Flow-Through-Privatplatzierung Mittel in Höhe von 1.000.000 CAD ein. Das Unternehmen emittierte 1.000.000 Stammaktien des Unternehmens (Aktien), die im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) als Flow-Through-Aktien (Flow-Through-Aktien) gelten (siehe Pressemeldung vom 30. Dezember 2024). Zusätzlich schloss das Unternehmen am 23. Dezember 2024 eine Flow-Through-Privatplatzierung ab und generierte daraus einen Bruttoerlös von rund 2.450.000 CAD. Es wurden 3.266.666 Wertpapiereinheiten ausgegeben, wobei jede Einheit aus einer als Flow-Through-Aktie geltenden Aktie und der Hälfte eines Warrants zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Aktie besteht. Jeder ganze Warrant berechtigt dessen Inhaber bis zum 22. Dezember 2026 zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Aktie zum Preis von 0,95 $ (siehe Pressemeldung vom 17. Dezember 2024). Im Oktober führte das Unternehmen eine weitere Kapitalerhöhung durch und nahm zusätzlich 2.190.000 CAD ein. Die ausgegebenen Wertpapiere setzten sich zusammen aus 4.285.714 Non-Flow-Through-Einheiten, jeweils bestehend aus einer Non-Flow-Through-Aktie und einem Warrant zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Aktie zum Preis von 0,45 $ bis 11. Oktober 2026, sowie 1.725.000 Flow-Through-Einheiten, jeweils bestehend aus einer als Flow-Through-Aktie geltenden Aktie und einem Warrant zum Erwerb einer Non-Flow-Through-Aktie zum Preis von 0,45 $ bis 11. Oktober 2026 (siehe Pressemeldung vom 11. Oktober 2024).2024 war ein entscheidendes Jahr für Global Uranium, in dem das Unternehmen enorme Fortschritte in den Projekten im Nordwesten des Athabasca-Beckens und in Wyoming erzielen konnte, so Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. Mit dem Abschluss des Umweltsanierungsverfahrens, der radiometrischen und drohnengestützten Messungen sowie dem laufenden Genehmigungsverfahren kann das Unternehmen im Zuge der weiteren Maßnahmen auf einer soliden Grundlage aufbauen. In dem vor uns liegenden Jahr 2025 wollen wir die Exploration fortsetzen und unter anderem Bohrungen im Projekt NWA und in Wyoming absolvieren, um den vollen Wert dieser Konzessionsgebiete zu erschließen. Auch in Zukunft werden wir unser Augenmerk darauf richten, über eine disziplinierte, datengesteuerte Exploration in Abstimmung mit unseren Partnern entsprechende Ergebnisse zu erzielen.Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger (gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects), hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens beim Projekt NWA finden Sie in seinem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°24'00 N, Longitude 109°54'00 W, mit einem Gültigkeitsdatum vom 27. Juni 2024, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.In Namen des ManagementteamsUngad Chadda, CEO Global Uranium Corp. 587-330-0045info@globaluranium.comZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, prognostiziert, geschätzt und ähnlichen Ausdrücken und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basiert auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Duty-to-Consult-Phase der Genehmigungsverfahren und die fortgesetzten Explorationsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Projekt Wyoming beziehen.Obwohl diese Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht fortsetzt wird, sei es aufgrund fehlender finanzieller Mittel, des Nichterhalts der erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen, des Ermessens des Managements des Joint Ventures oder aus anderen Gründen; das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant fortschreitet, und dass die Explorationsaktivitäten, selbst wenn die Exploration wie erwartet fortgesetzt wird, nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; Risiken im Zusammenhang mit Joint Ventures und die anderen Risiken und Faktoren, die das Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen identifiziert hat, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. 