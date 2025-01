Mel Gibson erhebt Vorwürfe, Zensur & 11,26 $ für eine Unze!?

Die Krankenkassenbeiträge in Deutschland steigen. Habeck hat eine brillante Idee. Mehr einnehmen!In Kärnten werden bei einer Volksbefragung neue Windräder abgelehnt.Die Feuer in Kalifornien toben weiter und Schauspieler Mel Gibson erhebt schwere Vorwürfe. Es sei zudem seltsam, daß beim Löschwasser geschlampt wurde. Mittlerweile wurde auch Brandstiftung nachgewiesen.Silber bleibt spannend. In Kanada verkauft Walmart online Fake-Münzen. Tavi Costa findet den langfristigen Silber-Chart extrem spannend. Interessant ist auch, daß Silber aus London abgezogen wird und die Spreads zwischen Kassa- und Futures-Preis steigen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)