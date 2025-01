Gold legt zu in Erwartung der US-Inflationsdaten

Der Goldpreis stieg am Mittwoch leicht an, da die Anleger auf den Bericht zur Verbraucherpreisinflation in den USA warteten, der mehr Klarheit über den Zinskurs der US-Notenbank bringen könnte, so Reuters . "Sollten die Verbraucherpreisdaten höher ausfallen, könnte dies den Goldpreis nach unten drücken, da sich dann die Ansicht verfestigt, dass die Fed ihre im letzten Jahr begonnene lockere Geldpolitik bis 2025 eher normalisieren wird", sagte Kelvin Wong, leitender Marktanalyst für den asiatisch-pazifischen Raum bei OANDA.Die Daten für Dezember, die um 13:30 Uhr GMT veröffentlicht werden, werden von den Marktteilnehmern mit Spannung erwartet, nachdem der fulminante Arbeitsmarktbericht der vergangenen Woche die Stärke der US-Wirtschaft unterstrichen und Trader dazu veranlasst hat, ihre Wetten auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Fed deutlich zu reduzieren. Die Daten vom Dienstag zeigten zwar, dass die US-Erzeugerpreise im Dezember moderat gestiegen sind, doch dürfte dies nichts an der Einschätzung ändern, dass die Fed die Zinsen erst in der zweiten Jahreshälfte wieder senken wird, da sich der Arbeitsmarkt als robust erweist, heißt es in dem Bericht.Die Trader haben eine Zinssenkungspause bei der Fed-Sitzung im Januar vollständig eingepreist. Da der designierte Präsident Donald Trump nächste Woche seine zweite Amtszeit antritt, liegt der Fokus weiterhin auf seiner Politik, von der Analysten erwarten, dass sie die Inflation anheizen wird. "Sollte der Goldpreis weiter fallen und aus der Handelsspanne vom November unter die Marke von 2.600 $ fallen, liegt die nächste wichtige Marke bei etwa 2.540 $, und ich denke, dass dies ein attraktives Niveau für langfristige Goldbesitzer sein könnte", meinte Wong.© Redaktion GoldSeiten.de