Inflation und Renditen

Die amerikanische Wirtschaft ist stark. Die jüngsten Daten aus den USA zeigen ein ordentliches Wirtschaftswachstum, von dem wir hier in Deutschland nur träumen können. Auch die jüngsten Arbeitsmarktdaten signalisierten keine Schwäche.Diese Stärke führte dazu, dass die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinssenkungen seitens der US-Notenbank FED deutlich zurückgeschraubt haben. Die nächste Sitzung der FED findet Ende Januar statt und der Markt rechnet mit einer Beibehaltung der aktuellen Leitzinsen. Blicken wir etwas weiter in die Zukunft. Ende des Jahres erwarten 26,30%, dass die Leitzinsen noch immer auf dem aktuellen Niveau stehen, der Rest sieht die Leitzinsen mindestens 25 Basispunkte niedriger:Vor einem Monat sah das noch ganz anders aus und somit haben wir derzeit wieder die Situation, dass gute Daten aus der Wirtschaft für schwächere Aktienkurse sorgen, da auf der Gegenseite die Zinsensenkungsfantasie entweicht.Gestern wurden die Erzeugerpreise für Dezember veröffentlicht. Die Erwartung lag bei 3,40% nach 3% im Vormonat. Am Ende waren es 3,30%:Ohne Nahrungsmittel und Energie lagen sie bei 3,50% nach 3,40% im Vormonat und erwarteten 3,80%:Tendenziell sehen wir sowohl in den USA als auch in Europa, wieder anziehende Preise. Heute Nachmittag um 14:30 Uhr werden die Verbraucherpreise in den USA veröffentlicht. Der Verbraucherpreisindex wird bei 2,90% erwartet, nachdem er im November bei 2,70% lag. Wird die Erwartung übertroffen (>2,90%), dann sollten die Aktienmärkte schwächer reagieren.