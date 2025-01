Yukon Metals entdeckt hochgradige Kupferzone bei 1. Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet AZ

Probe Cu % Au ppm Zn ppm Typ

K140202 3,49 <0,005 16,10 Lesestein

K140222 1,75 0,01 30,40 Lesestein

K140207 1,22 0,01 40,60 Ausbiss

K140272 0,74 0,16 54,80 Ausbiss

K140253 0,58 <0,005 27,50 Ausbiss

K140267 0,50 <0,005 84,50 Ausbiss

K140268 0,42 <0,005 147,00 Ausbiss

K140271 0,41 0,01 86,50 verdeckter

Ausbiss

K140273 0,39 0,02 81,50 Ausbiss

K140252 0,37 <0,005 50,40 Ausbiss

K140254 0,36 0,01 17,40 Ausbiss

K140274 0,36 0,01 87,80 verdeckter

Ausbiss

K140203 0,32 0,02 27,80 verdeckter

Ausbiss

K140216 0,23 0,01 19,60 Lesestein

K140220 0,20 0,01 39,80 Lesestein

K140269 0,17 0,01 35,70 Ausbiss

K140212 0,14 0,12 5580,00 Lesestein

K140161 0,12 <0,005 85,70 Lesestein

K140204 0,09 0,28 2230,00 Ausbiss

K140205 0,03 0,11 3400,00 Ausbiss

Vancouver, 15. Januar 2025 - Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seines ersten Explorationsprogramms auf dem 11.755 Hektar umfassenden Projekt AZ bekannt zu geben, das sich etwa 36 km südlich von Beaver Creek, Yukon, befindet. AZ ist das größte der siebzehn Konzessionsgebiete von Yukon Metals, die sich über 42.500 Hektar im Yukon erstrecken.- Yukon Metals entdeckte bei Chair Mountain eine ausgedehnte Kupfermineralisierung an der Oberfläche mit Gehalten von bis zu 3,49 % Cu (Abbildungen 1 und 2).- Das Projekt Chair Mountain liegt 6 km vom Alaska Highway entfernt und ist Teil des riesigen Konzessionsgebiets AZ von YMC, das zahlreiche wenig erkundete Mineralvorkommen umfasst (Abbildung 3).- Mittels Oberflächenprobenahmen wurde eine Kupfermineralisierung in einer markanten, 1,2 km langen Oxidationszone aus rostfarbenem, eisenhaltigem Gestein (Abbildung 4) identifiziert.Rory Quinn, President und CEO, erklärte: Yukon Metals befindet sich in einer aufregenden Explorationsphase, in der die Bohrungen bei Chair Mountain auf AZ vorangetrieben und detaillierte Kartierungen und Probenahmen durchgeführt werden, um weitere Ziele abzugrenzen. Bohrungen sind auf drei wichtigen Projekten geplant: dem Gold-Silber-Konzessionsgebiet Star River, dem Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet Birch und dem Konzessionsgebiet AZ, das ein beträchtliches Potenzial für die Entdeckung von Kupfer, Edelmetallen und kritischen Metallen aufweist.Im September 2024 führte Yukon Metals in seinem Konzessionsgebiet AZ ein helikoptergestütztes Kartierungs- und Probenahmeprogramm durch. Eine markante Zone aus orangefarbenem, eisenhaltigem und alteriertem Gestein wurde über 1,2 Kilometer an der Nord- und Ostflanke des Chair Mountain verfolgt. Entlang des prospektierten Gebiets wurde eine beständige Kupfermineralisierung gefunden. Von den sechzig entnommenen Gesteinssplitterproben wiesen 18 Proben einen signifikanten Kupfergehalt auf, der zwischen 0,12 und 3,49 % lag.Gesteinssplitterproben wurden in Quarzgängen innerhalb von Basalt- und Andesit-Vulkangestein sowohl aus Ausbissen als auch aus freigelegten Lesesteinen in der Nähe der Gratspitzen entnommen. Dieses Gebiet fällt mit einem großen topografischen Lineament zusammen, das regional als eine nach Nordwesten verlaufende Verwerfungszone kartiert ist und sich über weitere Kilometer bis zu Sanpete Creek (einem früheren Seifengoldproduzenten) und der Grenze des Konzessionsgebietes im Südosten erstreckt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78093/YMC_011525_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1 - Probe K140202 mit einem Gehalt von 3,49 % Cuhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78093/YMC_011525_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Chair Mountainhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78093/YMC_011525_DEPRcom.003.pngAbbildung 3 - Schrägansicht mit Blick auf den Chair Mountain und den Stellen der Prospektionsaktivitäten im Jahr 2024.Tabelle1 - Hervorgehobene signifikante Gesteinssplitterproben aus dem Jahr 2024.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78093/YMC_011525_DEPRcom.004.pngAbbildung 4 - Gesteinssplitterproben mit prozentualem Kupfergehalt bei Chair Mountain, Konzessionsgebiet AZ.Yukon Metals besitzt sämtliche Rechte und Anteile am Basis- und Edelmetallprojekt AZ, das sich 35 km südlich der Gemeinde Beaver Creek im Yukon befindet. Im Auftrag von Yukon Metals hat Ron Berdahl vor dem Abschluss der ursprünglichen Konzessionstransaktion das Gebiet nördlich der ursprünglichen AZ-Claims abgesteckt, das weitere 7.625 Hektar in 372 zusätzlichen Claims umfasst (siehe Pressemitteilung vom 12. Juni 2024). Dieses Gebiet umfasst vier weitere historische Mineralvorkommen, darunter Wrangell, California, Nutzotin und Chair Mountain, die vom Yukon Geologic Survey als Cu-Mo-Au-Porphyre, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Goldvorkommen, in Skarn vorkommende Kupfervorkommen und polymetallische in Gängen beherbergte Ag-Pb-Zn +/- Au-Vorkommen aufgeführt sind (Abbildung 5).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78093/YMC_011525_DEPRcom.005.jpegAbbildung 5 - Karte des Konzessionsgebietes AZ mit vermerkten historischen Mineralvorkommen.In der Umgebung des Chair Mountain wurden begrenzte historische Arbeiten durchgeführt, beginnend im Jahr 1987, wo im Rahmen des ersten Prospektionsprogramms nur 11 Proben entnommen wurden (AR 091955). Bei Nachfolgearbeiten im Jahr 1989 wurden in Schürfgräben in der Nähe von Sanpete Creek sulfidhaltige Quarzgänge gefunden. Probe Nr. 62951 aus Schürfgraben 89-4 in einer 25 cm mächtigen Gangbildung (wahre Mächtigkeit unbekannt) enthielt 51 ppb Au, 5,6 ppm Ag, 1.400 ppm Cu, 8.880 ppm Pb und >20.000 ppm Zn. Der über dem Grenzwert liegende Zinkgehalt wurde nie weiter analysiert. Die Probe Nr. 62954 aus Schürfgraben 89-4 enthielt 59 ppb Au, 1,2 ppm Ag, 278 ppm Cu, 429 ppm Pb und 13.380 ppm Zn (AR 091955).Stark verkieselte, vertonte und limonitische Basaltströme werden entlang der Ostseite des Chair Mountain zusammen mit kleineren Chalkopyritvorkommen im Norden beobachtet. Bei begrenzten Probenahmen im Jahr 2006 lieferten Splitterproben aus flussabwärts entnommenen Lesesteinen an der Ostflanke des Berges Gehalte von bis zu 0,74 g/t Au. Bei der Beprobung von Lesesteinen aus einem Quarzgang konnte ein Wert von 0,40 g/t Au mit Kupfergehalten zwischen 8 und 819 ppm ermittelt werden (AR 094599).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78093/YMC_011525_DEPRcom.006.pngAbbildung 6 - Geologie des Gebiets Chair Mountain aus Israel et. al, 2007 mit Granitkartierung aus AR 094599 und dem Feldprogramm 2024 von Yukon Metals.Das Gebiet Nutzotin liegt 2,5 km nordwestlich von Chair Mountain im Streichen einer großen Verwerfung, die im Jahr 2007 vom Yukon Geologic Survey kartiert wurde (Abbildung 6). Ende der 1960er Jahre wurden in diesem Gebiet zwei Skarn-Vorkommen entdeckt, die Berichten zufolge 10,3 % Kupfer und 16,4 g/t Silber mit Spuren von Gold zeigten. Historische Gesteinssplitterproben über drei Schürfgräben hinweg lieferten unterschiedliche Kupfergehalte, einschließlich eines Höchstwertes von 0,6 % Kupfer über 12 m (AR 095814).Während eines Explorationsprogramms im Jahr 2006 lieferte eine Mischstichprobe (#RC276270) über einem Granitstock nordöstlich der Skarn-Vorkommen eine bedeutende Kupfermineralisierung mit 1.485 ppm. Die Schluffprobe #TC276691 stromabwärts des Stocks enthielt 0,183 g/t Gold (AR 094599). Der Stock weist Berichten zufolge eine mäßige bis starke orangefarbene Ankerit-Alteration und Pyritisierung mit zahlreichen Quarzgängen auf, die häufig Chalkopyrit enthalten. Bei einem kleinen Explorationsprogramm entdeckte Strategic Metals im Jahr 2012 eine neue mineralisierte Zone am nördlichen Kontakt des Stocks mit Bodenproben, die zwischen 134 und 1.105 ppm Kupfer enthielten (AR 096422). Begrenzte Ausbisse, Permafrost und ausgedehnte vulkanische Aschebedeckung über dem Bodenprofil haben die Explorationsbemühungen in diesem Gebiet bisher behindert.Das Vorkommen AZ wurde Anfang der 1990er Jahre von Ron Berdahl erkundet, als er für Noranda arbeitete. Auf dem Vorkommen AZ wurde eine Kupfermineralisierung festgestellt; die Ergebnisse von vier Proben aus dem Jahr 1993 lieferten einen Durchschnittswert von 10 % Cu, 126 g/t Ag und 7,08 g/t Au (YMC-Pressemitteilung vom 3. Juni 2024). Der Autor stellte weiter fest, dass anomal kupfergoldhaltiger Skarn unterhalb des Lesesteinvorkommens auf eine lokale Quelle der mineralisierten Lesesteine im Konzessionsgebiet hinweist. In dieser Region waren in den 1930er Jahren bei Sanpete Creek, Pan Creek und Gold Creek kleine Goldwaschanlagen in Betrieb.Das Konzessionsgebiet AZ befindet sich in einem ähnlichen geologischen Rahmen wie die Lagerstätten jenseits der Grenze zwischen dem Yukon-Territorium und Alaska. Das Wrangellia-Terran auf der Alaska-Seite beherbergt mehrere nicht abgebaute Porphyr-Kupfer-Lagerstätten im Wrangell-St.Elias National Park and Preserve, die in oder in Zusammenhang mit Intrusionen aus der Kreidezeit vorkommen. Die bekanntesten davon sind die Lagerstätten Bond Creek und Orange Hill. Historische Tonnagen- und Gehaltsschätzungen des US Geological Survey (Richter et al., 1975) gehen davon aus, dass die Lagerstätte Bond Creek etwa 500 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,3 % Kupfer und 0,02 % Molybdän enthalten könnte, während die Lagerstätte Orange Hill etwa 320 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,35 % Kupfer und 0,02 % Molybdän enthalten könnte.Diese historischen Schätzungen sind nicht NI 43-101-konform und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Sie dienen als historische Referenz und sollen die Höffigkeit des Konzessionsgebietes AZ im Vergleich zu nahegelegenen Entdeckungen aufzeigen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78093/YMC_011525_DEPRcom.007.pngAbbildung 7 - Konzessionsgebiet AZ in Bezug auf die Gesteine des Wrangellia-Terrans und die historischen Lagerstätten Orange Hill/Bond Creek.Die Gesteinsproben wurden zur Analyse an ALS Minerals versandt, wobei die Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, und die Analyse in North Vancouver, British Columbia, stattfindet.Die Proben wurden durch Zerkleinerung auf 70 %, 2 mm Korngröße, Aufteilung auf 250 g, und Pulverisierung auf mehr als 85 %, 75 Mikrometer Korngröße (Prep-31A), aufbereitet. Die Trübeproben wurden durch Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS Super Trace Analysis (ME-MS61L) auf 48 Elemente analysiert. Alle Proben wurden durch Brandprobe und AAS mit einem nominalen Probengewicht von 50 g (Au-AA24) auf Gold untersucht. Proben mit Werten über 10.000 ppm Kupfer wurden anhand der Methode Cu-OG62 analysiert.Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Gesteinsproben, die bei der Prospektion entnommen wurden, sind selektiver Natur und wurden gesammelt, um das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Mineralisierung zu bestimmen. Sie sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung, die im Projekt enthalten ist.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78093/YMC_011525_DEPRcom.008.pngAbbildung 8 - Lagekarte des Projekts AZDer technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Helena Kuikka, P.Geo., als VP of Exploration für Yukon Metals und qualifizierte Sachverständige (gemäß National Instrument 43-101) geprüft und genehmigt.Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen. Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.Für weitere Informationen nehmen Sie bitte an einer Live-Veranstaltung des Unternehmens am Donnerstag, den 16. Januar 2025, um 11:00 AM PST / 2:00 PM EST teil. Auf die Präsentation folgt eine Frage- und Antwortrunde.Eine Anmeldung ist über folgenden Link möglich: https://6ix.com/event/yukon-metals-exploration-updateRory QuinnRory Quinn, President & CEOE-Mail: roryquinn@yukonmetals.comKaeli Gattens, Vice President, Investor Relations & CommunicationsYukon Metals Corp.E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.comWebseite: www.yukonmetals.com625 Howe St., Suite 1290Vancouver BC V6C 2T6VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die Metallvergesellschaftung und die Geologie der Prospektionsgebiete auf dem Projekt AZ, einschließlich Chair Mountain, Nutzotin, Wrangell und California, die Genauigkeit der Kupfermineralisierung, das Potenzial für wirtschaftliche Kupfer-, Silber- und Goldgehalte, das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen, sowie die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug darauf, dass Chair Mountain und andere Konzessionsgebiete kein Potenzial für kupferreiche, goldreiche oder silberreiche geologische Systeme haben; dass die analysierten Gesteinsproben nicht für die gesamte Mineralisierung repräsentativ sind; die erforderlichen Annahmen in Bezug auf die abgeschlossenen helikoptergestützten Kartierungs- und Beprobungsprogramme; dass das Yukon nicht das Potenzial hat, neue Bergbaumöglichkeiten in Distriktgröße zu schaffen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Weitere Risikofaktoren finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im Listing Statement des Unternehmens vom 30. Mai 2024, das im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.QuellennachweisDavidson, G.,(1987). Assessment report on the Chair Gold 1-12, 15-18 mineral claims (YA94380-YA94391, YA94392-YA94395), NTS 115-K-2. Prepared for G. Harris, Whitehorse Mining District, Yukon Territory. September 1987. AR # 091955ISRAEL, S., COBBETT, R. and FOZARD, C., 2007. Bedrock geology of the Miles Ridge area, Yukon (parts of NTS 115F/15, 16 and 115K/1, 2) (1:50 000 scale). Yukon Geological Survey, Open File 2007-7.Mitchell, A., B.Sc. (2012). Assessment report describing soil and rock geochemical sampling at the Nutz Property, Nutz 1-30 YD110353-YD110382, NTS 115/K02. Prepared for Strategic Metals Ltd. by Archer, Cathro & Associates (1981) Limited. Whitehorse Mining District, Yukon Territory. February 2012. AR # 095814Richter, D.H., Singer, D.A., and Cox, D.P., 1975, Mineral resources map of the Nabesna quadrangle, Alaska: U.S. Geological Survey Miscellaneous Field Studies Map MF-655-K, 1 sheet, scale 1:250,000.Schulze, C., B.Sc., (2007). NI 43-101-compliant report on the 2006 exploration program on the White River Nickel Project: ANT, HAND, WENG, RIVER, WR, PIC, and KLUX claim blocks (115K/02, 115F/15, 115F/16). Prepared for Xstrata plc (formerly Falconbridge Ltd. ) by All-Terrane Mineral Exploration Services. Whitehorse Mining District, Yukon Territory. February 26, 2007. 