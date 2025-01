Giant Mining bereitet Ausschreibung für Bohrungen im Rahmen des bevorstehenden Programms mit 4 Kernbohrlöchern vor

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Intervall Cu (%) Ag (g/t) Au (g/t) Mo (ppm) Sn (ppm) Zn (ppm)

(m)

MHB-30 0,0 66,4 66,4 1,35 73,4 0,074 107 229 387

einschließlich 42,7 65,2 22,6 2,60 30,1 0,092 206 95 414

VANCOUVER, 16. Januar 2025 - Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen derzeit Ausschreibungsunterlagen vorbereitet, die an potenzielle Bohrunternehmen für sein bevorstehendes Bohrprogramm mit vier Kernbohrlöchern auf der Kupfer-Silber-Porphyr-Lagerstätte Majuba Hill (Majuba Hill) in Pershing County im US-Bundesstaat Nevada gesendet werden.Das Kernbohrprogramm zielt auf die Weiterverfolgung von Bohrloch MHB-30 (MHB-30) ab, in dem eine hochgradige Kupfer-Silbermineralisierung von 0 bis 218,0 Fuß (66,4 Meter) mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag, einschließlich 74,0 Fuß (22,6 Meter) mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag, festgestellt wurde.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78099/Giant_160125_DEPRCOM.001.jpegAbbildung 1: Magmatisch-hydrothermale Brekzienkorridore und markante BrekzienkörperDieses erste Bohrprogramm im Jahr 2025 ist ein wichtiger Bestandteil der laufenden Bemühungen von Giant Mining Corp., die auf die Förderung der Exploration bei Majuba Hill, einem äußerst aussichtsreichen Standort mit beträchtlichem Ressourcenpotenzial, ausgerichtet sind. Insbesondere frühere Ergebnisse aus der Lagerstätte haben beeindruckende Gehalte geliefert, darunter: 0 bis 218,0 Fuß (66,4 Meter) mit 2,1 % Kupferäquivalent (CuÄq), einschließlich 140,0 bis 214,0/ 74,0 Fuß (22,6 Meter) mit 2,9 % CuÄq.Ziel der geplanten Bohrungen über bis zu 4.000 Fuß (1.219 Meter) ist der südliche Brekzienkorridor, wobei die Bohrlöcher derart orientiert werden, dass sie die hochgradige mineralisierte Brekzie durchteufen. Die Bohrungen werden sich auf die tieferen Teile der Brekzie und die Erweiterungen der hochgradigen Kupferzonen unterhalb der historischen Untertageanlagen konzentrieren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78099/Giant_160125_DEPRCOM.002.jpegAbbildung 2: Bohrungen von Giant Mining 2024 mit den Erzgehalten und den magmatisch-hydrothermalen BrekzienkorridorenWir sind begeistert von den enormen Fortschritten, die Giant Mining bei Majuba Hill im Jahr 2024 erzielen konnte. Wir sind der festen Überzeugung, dass dieses Projekt das Potenzial hat, sich zu einer bedeutenden einheimischen Kupferlagerstätte für die Vereinigten Staaten zu entwickeln, so David Greenway, CEO von Giant Mining. Dieses Projekt bietet eine große Chance für unsere Stakeholder und bedeutet einen Schritt nach vorne für die globale Erschließung von Rohstoffen. Wir freuen uns darauf, unser erstes Bohrprogramm 2025 auf Majuba Hill in die Wege zu leiten. Das Unternehmen nimmt derzeit Angebote von Bohrunternehmen entgegen, die bereit sind, so bald wie möglich mit den Arbeiten zu beginnen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78099/Giant_160125_DEPRCOM.003.jpegAbbildung 3: MHB-30 - 55,5-57,0 Meter (182-187 Fuß) mit einem Gehalt von 4,5 % Cu und 49,0 g/t Ag mit starken Kupferoxiden in der mineralisierten Brekziehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78099/Giant_160125_DEPRCOM.004.jpegAbbildung 4: MHB-30 - 47,9-49,4 Meter (157-162 Fuß) mit einem Gehalt von 2,1 % Cu und 16,3 g/t Ag in einem mineralisierten Brekzienfragment mit Chalkopyrit und BornitDie Werte für Kupferäquivalent (CuÄq) wurden am 24. September 2024 durch Kombination der Untersuchungsergebnisse für Kupfer und der Untersuchungsergebnisse für Silber für jeden Abschnitt anhand einer intervallgewichteten Berechnung auf der Basis von 4,475 $/Pfund Cu und 31,29 $/oz Ag berechnet. Am 24. September 2024 wurde Kupfer mit 4,475 $/Pfund Cu und Silber mit 31,29 $/oz Ag gehandelt (Kurse von https://www.cnbc.com/quotes; Kupfer (Dez. 2024) bei HG,1: CEC: Commodities Exchange Centre und Silver COMEX (Dez. 2024) bei SI.1: CEC: Commodities Exchange Centre).Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der Guten Branchenpraxis durch. Die Proben werden in Stoff- oder Plastiksäcke gepackt und vom gesicherten Bohrkernlager von Giant Mining zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) gebracht. Anschließend bringt ALS Labs das aufbereitete Probenpulver zu seinem Analyselabor nach Nord-Vancouver, British Columbia.Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Stoff gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen sowie standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS Labs wieder eingesammelt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78099/Giant_160125_DEPRCOM.005.pngIn unserem Unternehmensvideo können Sie mehr über die Kupferlagerstätte Majuba Hill und Giant Mining Corp. erfahren. Erhalten Sie Einblicke in unsere Vision und in unsere Geschäftstätigkeit unter https://giantminingcorp.com/majuba-hill/.Standort: -Nevada - vom Fraser Institute als führende Rechtsprechung für den Bergbau eingestuftProjektfläche:-9.684 Acres (3.919 ha)Infrastruktur: -Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Zufahrt besteht über 23 Meilen an gut ausgebauten Landstraßen ab der Ausfahrt Imlay (Nevada) von der U.S. Interstate 80. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen ermöglicht.Geschichte: -ehemaliger Produktionsbetriebhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78099/Giant_160125_DEPRCOM.006.pngAbbildung 5: Historische Produktion von Majuba Hill (Wert von 32 Millionen US$ zu heutigen Preisen)Bohrungen:-Bohrungen über bislang 83.925 Fuß. Neuwert dieser Bohrungen von ungefähr 10,4 Millionen US$ an Erschließungskosten.Mineralisierung: -Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Das Unternehmen durchteufte seinen bis dato hochgradigsten Abschnitt im Zuge der Bohrungen 2024: 74,0 Fuß mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag enthalten in 218,0 Fuß mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Au ab der Oberfläche.Lagerstätte: -In einem Bericht der Firma RESPEC Engineering aus dem Jahr 2023 wird das Potenzial für eine Lagerstätte im Umfang von bis zu 660.000.000 Pfund Kupfer beschrieben. Siehe Bericht.Erweiterungsmöglichkeiten:-IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen legen die Möglichkeit für eine Erweiterung in alle Richtungen nahe.Vollständig finanziert: -Finanzierung für Bohrkampagne 2025 gesichert.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).Das Unternehmen gibt bekannt, dass es leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens 375.000 Restricted Stock Units (RSUs) gewährt hat. Die RSUs haben eine Laufzeit von einem Jahr und unterliegen den Bedingungen des Restricted Share Unit Plan des Unternehmens (der RSU-Plan). Alle RSUs verfallen am 16. Januar 2026.Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.Darüber hinaus hält Giant Mining Corp. eine 20%ige Beteiligung am Goldprojekt Friday, das sich im historischen Bergbaurevier Orogrande in Idaho, etwa 16 km süd-südwestlich von Elk City, befindet. Mit einer Ressourcenbasis von 1.237.000 Unzen Gold bietet Friday Gold vielversprechende Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten und stärkt damit die Strategie des Unternehmens, Projekte mit hochwertigen Ressourcen in stabilen, bergbaufreundlichen Regionen auszubauen.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Für das Board von Board of Giant Mining Corp. David GreenwayDavid C. Greenway, President & CEOE: info@giantminingcorp.comT: 1 (236) 788-0643BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONENwww.giantminingcorp.comhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78099/Giant_160125_DEPRCOM.007.pngLIKEN UND FOLGENInstagram, Facebook, Twitter, LinkedInINFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADENHier klickenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78099/Giant_160125_DEPRCOM.008.pngZukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. 