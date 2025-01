John Feneck: Gold, Silber, Kupfer und mehr

In einem Interview mit dem Investing News Network teilte John Feneck, Portfoliomanager und Berater bei Feneck Consulting, seinen Ausblick für Gold- und Silberpreise mit und sagte, er sei für bei Edelmetalle optimistisch. "Das technische Setup für Gold sieht absolut wunderbar aus – wenn man sich einen 10-, 15- oder 20-Jahreschart ansieht, sieht es absolut großartig aus", meinte er. "Jetzt kommt auch noch die Dynamik von Trumps Amtsantritt hinzu. Ich sehe nicht, wie das zu weniger Volatilität führen sollte, und Gold liebt Unsicherheit und Volatilität, also denke ich, dass wir ein großartiges Jahr 2025 haben werden."Feneck gab auch Updates zu den Minenaktien, die er derzeit beobachtet. Mit Blick auf die Zukunft betonte Feneck, dass er den Rohstoffsektor als Ganzes positiv einschätzt. "Ich glaube, dass dieses Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr für Rohstoffe im Allgemeinen wird", sagte er. Und wenn Trump das große "was wäre wenn" schafft und Putin an den Verhandlungstisch bringt, wird das für viele dieser Rohstoffe, die unter Wasser waren, wie Nickel, Platin, Palladium etc. ein Wendepunkt sein.© Redaktion GoldSeiten.de