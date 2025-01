Hannan Metals Ltd. schließt Marketingvertrag mit Resource Stock Digest ab

Vancouver, 16. Januar 2025 - Hannan Metals Ltd. ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Dienstleistungsvertrag (der "Vertrag") mit Resource Stock Digest ("RSD") aus Round Rock, Texas, abgeschlossen hat. Im Rahmen des Abkommens hat sich RSD unter anderem bereit erklärt, dem Unternehmen bestimmte Werbedienstleistungen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 3.4 - Investor Relations, Promotions- und Market-Making-Aktivitäten der TSX Venture Exchange (die "Börse") zu erbringen.RSD wurde für ein dreimonatiges Werbe- und Marketingprogramm für eine Bargebühr von 125.000 US$ engagiert, die nach Erhalt der Genehmigung der Vereinbarung durch die Börse zu zahlen ist. RSD führt Interviews mit dem Unternehmen durch und produziert Inhalte, die an den Abonnentenstamm von RSD verteilt werden. RSD ist im Besitz von Gerardo Del Real und Nick Hodge, die beide Aktionäre des Unternehmens sind, und wird von ihnen betrieben. Zum Zeitpunkt der Vereinbarung machen die Beteiligungen von Herrn Del Real und Herrn Hodge zusammen weniger als 2 % der ausgegebenen Aktien von Hannan aus. RSD und die Herren Del Real und Hodge stehen in einem angemessenen Verhältnis zum Unternehmen. Die Vereinbarung bedarf noch der Genehmigung durch die Börse.(TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF)Hannan Metals Limited ist ein Rohstoff- und Explorationsunternehmen, das nachhaltige Metallvorkommen erschließt, die für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft benötigt werden. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in Europa und Peru vorzuweisenIm Namen des Verwaltungsrats"Michael Hudson"Michael Hudson, Vorsitzender undwww.hannanmetals.com1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin,+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.comIn EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbaubranche im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Nachrichten.