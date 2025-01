First Majestic Silver schließt die Übernahme von Gatos Silver ab

Vancouver, 16. Januar 2025 - First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) und Gatos Silver Inc. (NYSE: GATO) (TSX: GATO) (Gatos Silver) freuen sich, den Abschluss der Übernahme von Gatos Silver durch First Majestic (die Transaktion) gemäß dem Abkommen und dem Fusionsplan (das Fusionsabkommen) bekannt zu geben, die bereits zuvor in der gemeinsamen Pressemitteilung von First Majestic und Gatos Silver vom 5. September 2024 bekannt gegeben wurde.Am Dienstag, dem 14. Januar 2025, gaben sowohl First Majestic als auch Gatos Silver bekannt, dass sie auf den jeweiligen Sonderversammlungen der Aktionäre der beiden Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre erhalten haben. Etwa 98,44 % der bei der Sonderversammlung der Aktionäre von First Majestic abgegebenen Stimmen waren dafür, von den bei der Sonderversammlung der Aktionäre von Gatos Silver abgegebenen Stimmen waren etwa 99,23 % dafür.Gemäß den Bedingungen des Fusionsabkommens hat First Majestic alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Gatos Silver (Gatos Silver-Aktien) erworben, womit Gatos Silver nun eine 100-%-Tochtergesellschaft von First Majestic ist. Die Aktionäre von Gatos Silver erhalten 2,55 First Majestic-Stammaktien (First Majestic-Aktien) für jede Gatos Silver-Aktie in ihrem Besitz sowie Bargeld anstelle von First Majestic-Teilaktien (zusammen die Fusionsvergütung).Mit dem Abschluss dieser Transaktion integriert First Majestic einen qualitativ hochwertigen, langlebigen Betrieb mit positivem freiem Cashflow in sein Portfolio an produzierenden Minen in Mexiko. Cerro Los Gatos ist wirklich eine erstklassige Region mit einem soliden Produktions- und Kostenprofil in Kombination mit beträchtlichem Explorationspotenzial, sagte President und CEO Keith Neumeyer. In den kommenden Quartalen werden wir unsere Pläne für Cerro Los Gatos weiter kommunizieren, die auch Möglichkeiten zur Realisierung von Synergien sowie zur Integration in das gesamte Unternehmen beinhalten werden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um die Aktionäre von Gatos Silver persönlich bei First Majestic willkommen zu heißen, wo wir den führenden primären Silberproduzenten der Branche schaffen. Schließlich möchte ich auch unseren Joint-Venture-Partner Dowa Metals and Mining willkommen heißen, mit dem wir uns auf eine enge Zusammenarbeit bei Cerro Los Gatos als unterstützender und vertrauensvoller Partner freuen.Mit dem Abschluss der Transaktion wird der Handel der Gatos Silver-Aktien eingestellt und die Aktien an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange werden dekotiert.Gatos Silver-Aktionäre, die ihre Gatos Silver-Aktien wirtschaftlich halten (z. B. in einem Brokerkonto oder einem selbstverwalteten Handelskonto), müssen keine besonderen Maßnahmen ergreifen, um ihre Gatos Silver-Aktien für die Fusionsvergütung umzutauschen. Ihre Gatos Silver-Aktien werden automatisch für die Fusionsvergütung umgetauscht und diese Aktionäre werden die Fusionsvergütung, auf die sie Anspruch haben, in den kommenden Tagen direkt auf ihr(e) Konto(en) erhalten.Den eingetragenen Inhabern von Gatos Silver-Aktien werden per Post ein Begleitschreiben sowie Anweisungen hinsichtlich der Abtretung der Gatos Silver-Aktien, die sie durch ein oder mehrere Aktienzertifikate oder in verbuchter Form, verbrieft durch ein Direct Registration Account Statement, besitzen, für die Fusionsvergütung zugesendet. Mit der Abtretung solcher Aktienzertifikate (oder wirksamer Verlusterklärungen anstelle eines Aktienzertifikats) oder Aktien in verbuchter Form an den Umtauschvermittler, zusammen mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten und rechtsgültig erstellten Begleitschreiben oder - im Fall von Aktien in verbuchter Form - dem Erhalt einer Benachrichtigung des Vermittlers durch den Umtauschvermittler, und anderen Dokumenten, die für gewöhnlich vom Umtauschvermittler verlangt werden, ist der Inhaber solcher Aktienzertifikate (oder wirksamer Verlusterklärungen anstelle eines Aktienzertifikats) oder Aktien in verbuchter Form berechtigt, im Austausch die Fusionszahlung für seine Gatos Silver-Aktien zu erhalten. Ein allgemeines Begleitschreiben wurde im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingereicht und ist unter www.sedarplus.ca verfügbar.Das Unternehmen plant, am 20. Februar 2025 seine testierten Finanzergebnisse für 2024 sowie seine Produktions- und Kostenprognose für 2025 zu veröffentlichen und eine Telefonkonferenz mit dem Management abzuhalten.First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt derzeit die Silber-/Goldmine San Dimas, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine La Encantada, und eine 70%ige Joint-Venture-Beteiligung an der Silbermine Cerro Los Gatos sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada.First Majestic ist stolz darauf, einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com, zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.gezeichnetKeith Neumeyer, President & CEOVorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: Erhalt der Übernahmevergütung durch die Aktionäre von Gatos Silver; Delisting der Gatos-Silver-Aktien; Pläne des Unternehmens für die Silbermine Cerro Los Gatos und diesbezügliche Kommunikation; und den Zeitpunkt für die Veröffentlichung der geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für 2024 und der Produktions- und Kostenprognose. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Zielvorgaben können daher nicht garantiert werden. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf die Vorgaben und zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, sofern sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei der Erschließung des Konzessionsgebiets angetroffen werden, und im Falle von nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen oder nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven spiegeln solche Aussagen die Schlussfolgerung wider, die auf bestimmten Annahmen beruht, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich ausgebeutet werden kann. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie suchen, rechnen mit, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, vorhersagen, prognostizieren, Potenzial, Ziel, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.Die aktuellen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen des Coronavirus und von COVID-19 sowie aller anderen Pandemien auf unsere Operationen und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Reklamationskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie jene Faktoren, die im Abschnitt Beschreibung der Geschäftstätigkeit - Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!