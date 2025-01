Skeena Gold & Silver entdeckt ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System mit einer konsistenten Mineralisierung von 0,71 g/t Gold über 381,5 m

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Kernlänge (m) Au (gpt) Ag (gpt) Cu (%) Bereich

CP-24-001 22.50 144.00 121.50 0.62 2.84 0.14 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 22.50 25.00 2.50 1.46 6.80 0.34 CAMP PORPHYRY

UND 52.50 55.00 2.50 1.35 7.10 0.36 CAMP PORPHYRY

CP-24-001 170.50 188.00 17.50 0.63 2.07 0.09 CAMP PORPHYRY

CP-24-001 209.50 220.50 11.00 4.56 1.34 0.06 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 218.00 220.50 2.50 19.30 2.30 0.08 CAMP PORPHYRY

CP-24-001 243.00 257.00 14.00 0.55 1.75 0.10 CAMP PORPHYRY

CP-24-002 15.00 77.00 62.00 0.52 2.00 0.08 CAMP PORPHYRY

CP-24-002 237.00 242.00 5 0.73 2.75 0.08 CAMP PORPHYRY

CP-24-002 293.50 301.00 7.50 1.00 1.43 0.10 CAMP PORPHYRY

CP-24-003 130.00 132.00 2.00 0.10 3.00 0.31 CAMP PORPHYRY

CP-24-003 134.00 135.00 1.00 0.12 3.40 0.34 CAMP PORPHYRY

CP-24-003 139.00 141.00 2.00 0.11 2.70 0.33 CAMP PORPHYRY

CP-24-004 87.00 94.50 7.50 0.43 0.33 0.02 CAMP PORPHYRY

CP-24-004 116.53 498.00 381.47 0.71 0.69 0.03 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 116.53 234.00 117.47 0.50 0.78 0.03 CAMP PORPHYRY

UND 277.47 294.50 17.03 1.32 1.41 0.05 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 277.47 279.85 2.38 7.73 4.70 0.13 CAMP PORPHYRY

UND 305.00 444.00 139.00 1.07 0.68 0.03 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 392.90 394.10 1.20 3.71 1.20 0.06 CAMP PORPHYRY

UND 394.10 395.15 1.05 21.10 3.40 0.06 CAMP PORPHYRY

UND 395.15 397.65 2.50 5.77 0.90 0.04 CAMP PORPHYRY

UND 402.18 404.60 2.42 3.66 0.50 0.03 CAMP PORPHYRY

CP-24-004 456.50 495.50 39.00 0.77 0.25 0.02 CAMP PORPHYRY

CP-24-005 48.00 71.50 23.50 0.34 0.64 0.03 CAMP PORPHYRY

CP-24-005 200.50 201.88 1.38 0.51 1.40 0.33 CAMP PORPHYRY

CP-24-005 304.50 309.50 5.00 0.68 0.50 0.06 CAMP PORPHYRY

CP-24-006 29.30 38.40 9.10 0.58 28.32 0.06 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 29.30 29.87 0.57 1.87 269.00 0.86 CAMP PORPHYRY

CP-24-006 56.60 63.00 6.40 0.64 5.83 0.00 CAMP PORPHYRY

CP-24-006 81.20 91.20 10.00 0.45 1.15 0.02 CAMP PORPHYRY

CP-24-006 300.80 302.42 1.62 1.55 14.40 0.44 CAMP PORPHYRY

CP-24-006 409.50 429.15 19.65 0.44 1.15 0.08 CAMP PORPHYRY

CP-24-007 9.00 38.50 29.50 0.46 1.10 0.01 CAMP PORPHYRY

CP-24-007 87.50 101.50 14.00 0.42 8.90 0.00 CAMP PORPHYRY

CP-24-007 291.75 301.45 9.70 0.21 2.14 0.02 CAMP PORPHYRY

CP-24-008 79.40 87.01 7.61 6.44 3.40 0.23 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 80.47 82.00 1.53 12.90 5.70 0.62 CAMP PORPHYRY

UND 82.00 83.00 1.00 22.00 7.00 0.36 CAMP PORPHYRY

UND 85.34 87.01 1.67 3.46 4.50 0.18 CAMP PORPHYRY

CP-24-008 394.50 419.50 25.00 1.82 2.85 0.11 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 394.50 397.00 2.50 0.81 6.50 0.52 CAMP PORPHYRY

UND 407.00 409.50 2.50 9.79 7.50 0.21 CAMP PORPHYRY

UND 417.00 419.50 2.50 5.08 8.70 0.14 CAMP PORPHYRY

CP-24-011 26.00 51.00 25.00 0.32 0.28 0.03 CAMP PORPHYRY

CP-24-011 206.90 218.70 11.80 1.98 4.86 0.03 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 214.00 216.35 2.35 5.47 3.60 0.03 CAMP PORPHYRY

CP-24-011 273.35 348.50 75.15 0.49 2.15 0.02 CAMP PORPHYRY

CP-24-011 363.00 382.75 19.75 0.91 0.48 0.01 CAMP PORPHYRY

EINSCHLIESSLICH 375.50 377.60 2.10 5.51 0.70 0.01 CAMP PORPHYRY

KP-24-001 46.00 51.00 5.00 0.46 2.35 0.10 KHYBER PASS

KP-24-002 160.00 170.00 10.00 0.44 1.45 0.08 KHYBER PASS

KP-24-002 200.00 206.00 6.00 0.65 2.18 0.12 KHYBER PASS

KP-24-003 191.00 217.00 26.00 0.35 2.01 0.04 KHYBER PASS

KP-24-003 241.99 257.00 15.01 0.29 1.38 0.09 KHYBER PASS

KP-24-003 299.20 313.00 13.80 0.98 9.12 0.17 KHYBER PASS

EINSCHLIESSLICH 310.30 311.60 1.30 3.00 46.10 0.58 KHYBER PASS

UND 311.60 313.00 1.40 4.47 26.00 0.37 KHYBER PASS

UND 364.44 365.94 1.50 3.63 2.30 0.22 KHYBER PASS

KP-24-004 23.60 32.00 8.40 0.53 2.05 0.10 KHYBER PASS

KP-24-004 54.00 95.69 41.69 0.72 1.86 0.05 KHYBER PASS

EINSCHLIESSLICH 54.00 55.75 1.75 7.43 3.40 0.05 KHYBER PASS

KP-24-005 17.00 52.00 35.00 0.71 1.67 0.05 KHYBER PASS

EINSCHLIESSLICH 17.00 19.50 2.50 3.45 5.60 0.05 KHYBER PASS

KP-24-005 100.50 128.50 28.00 0.51 2.66 0.06 KHYBER PASS

EINSCHLIESSLICH 118.20 120.50 2.30 2.21 10.80 0.35 KHYBER PASS

KP-24-005 141.00 155.00 14.00 2.32 5.39 0.05 KHYBER PASS

EINSCHLIESSLICH 151.25 153.00 1.75 13.60 10.90 0.11 KHYBER PASS

KP-24-006 28.00 30.50 2.50 0.65 2.40 0.42 KHYBER PASS

KP-24-006 45.00 47.50 2.50 0.09 1.40 0.34 KHYBER PASS

KP-24-006 159.28 160.10 0.82 0.13 3.80 0.31 KHYBER PASS

KP-24-008 307.00 309.50 2.50 0.34 4.20 0.31 KHYBER PASS

KP-24-008 309.50 314.50 5.00 0.52 7.31 0.56 KHYBER PASS

EINSCHLIESSLICH 309.50 311.00 1.50 0.77 9.10 0.72 KHYBER PASS

UND 311.00 312.30 1.30 0.49 6.80 0.50 KHYBER PASS

UND 312.30 314.50 2.20 0.37 6.40 0.49 KHYBER PASS

KP-24-008 325.65 327.20 1.55 0.60 9.20 0.81 KHYBER PASS

KP-24-008 334.50 337.00 2.50 0.27 6.10 0.49 KHYBER PASS

KP-24-008 354.50 357.00 2.50 0.25 4.40 0.34 KHYBER PASS

TM-24-003 12.85 40.90 28.05 0.77 1.23 0.16 TAMI

TM-24-003 56.00 61.00 5.00 0.59 1.10 0.11 TAMI

TM-24-003 108.50 116.00 7.50 0.58 1.00 0.09 TAMI

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Nordende Höhenlage (mASL) Endgültige Tiefe (m) Azimut ( ) Eintauchen ( )

CP-24-001 379566 6275497 1386 399 296 -90

CP-24-002 379566 6275498 1386 345 360 -50

CP-24-003 379716 6275519 1422 507 110 -65

CP-24-004 378998 6275614 1143 510 240 -50

CP-24-005 378819 6276010 1053 342 320 -50

CP-24-006 379223 6275570 1257 450 276 -70

CP-24-007 379472 6276079 1346 309 85 -50

CP-24-008 378986 6275706 1134 439 305 -50

CP-24-009 379224 6275564 1257 171 200 -50

CP-24-010 378823 6276009 1029 348 55 -50

CP-24-011 379001 6275611 1133 415 193 -50

KP-24-001 379143 6273619 1770 600 240 -47

KP-24-002 379144 6273618 1770 621 208 -50

KP-24-003 379142 6273621 1770 478 290 -50

KP-24-004 378606 6273774 1447 423 80 -46

KP-24-005 378602 6273775 1447 508 293 -88

KP-24-006 379384 6273233 1453 414 240 -45

KP-24-008 379242 6273687 1769 456 225 -55

KP-24-009 379242 6273687 1769 225 180 -45

TM-24-001 385827 6274900 1160 558 160 -50

TM-24-002 385822 6274903 1160 282 257 -50

TM-24-003 384585 6272656 1448 383 330 -50

Vancouver, 16. Januar 2025 - Skeena Resources Ltd. (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena Gold & Silver", Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich, die Bohrergebnisse des Explorationsbohrprogramms 2024 auf dem Grundstück KSP im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Das Grundstück KSP liegt 24 Kilometer südwestlich von Eskay Creek und 5 Kilometer südöstlich des Snip-Projekts und befindet sich in einer äußerst aussichtsreichen Region des ausgedehnten 178.901 Hektar großen Landpakets des Unternehmens im Goldenen Dreieck. Während der Saison 2024 wurden 22 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 9.182 Metern in verschiedenen Zielgebieten des Projekts abgeschlossen, wobei die Entdeckung breiter Abschnitte mit einer bisher nicht dokumentierten Au-Cu-Porphyr-Mineralisierung im Vordergrund stand. Die Analyseergebnisse und Referenzbilder finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.Paul Geddes, Senior Vice President of Exploration & Resource Development bei Skeena, sagte: "Wir sind sehr erfreut, dass unser erstes Bohrprogramm bei KSP zur Entdeckung eines neuen Gold-Kupfer-Porphyr-Systems auf dem Grundstück geführt hat. Der Hauptabschnitt mit 0,71 Gramm pro Tonne Gold auf 380 Metern ist eines von vielen guten Ergebnissen und zeigt ein beträchtliches Volumen an mineralisiertem Material in einem potenziell sehr großen, im Wesentlichen unerforschten mineralisierten System."- 0,62 g/t Au, 2,84 g/t Ag, 0,14 % Cu über 121,50 Meter ETW (CP-24-001)- 4,56 gpt Au, 1,34 gpt Ag, 0,06 % Cu über 11,00 Meter ETW, einschließlich 19,30 gpt Au, 2,30 gpt Ag, 0,08 % Cu über 2,50 Meter ETW (CP-24-001)- 0,71 gpt Au, 0,69 gpt Ag, 0,03 % Cu über 381,47 Meter ETW, einschließlich 0,50 gpt Au, 0,78 gpt Ag, 0,03 % Cu über 117,47 Meter ETW und 1,07 gpt Au, 0,68 gpt Ag, 0,03 % Cu über 139,00 Meter ETW (CP-24-004)- 6,44 g/t Au, 3,40 g/t Ag, 0,23 % Cu über 7,61 Meter ETW (CP-24-008)- 1,82 gpt Au, 2,85 gpt Ag, 0,11 % Cu über 25,00 Meter ETW einschließlich: 9,79 gpt Au, 7,50 gpt Ag, 0,21 % Cu auf 2,50 Metern ETW (CP-24-008)- 0,49 g/t Au, 2,15 g/t Ag, 0,02 % Cu über 75,15 Meter ETW (CP-24-011)- 0,72 g/t Au, 1,86 g/t Ag, 0,05 % Cu über 41,69 Meter ETW (KP-24-004)1. Abkürzungen: gpt: Gramm pro Tonne; Au: Gold; Ag: Silber; Cu: Kupfer; m: Meter2. ETW: Die tatsächlichen Breiten können derzeit nicht mit Sicherheit geschätzt werden, daher wurden die Kernlängen angegeben.Das Gebiet Camp Porphyry, das sich im nordwestlichen Teil des Projekts KSP und etwa 5 Kilometer südöstlich des unternehmenseigenen Goldprojekts Snip befindet, beherbergt einen großen, bisher unerforschten Porphyrkörper. Bei den Bohrungen des Unternehmens im Jahr 2024 wurden breite Abschnitte mit einer bisher nicht erkannten Au-Cu-Porphyr-Mineralisierung durchteuft, die sich durch 381,47 Meter mit durchschnittlich 0,71 g/t Au, 0,69 g/t Ag und 0,03 % Cu auszeichnet, beginnend 50 Meter unterhalb der Oberfläche. In dieser ersten Phase der weit auseinander liegenden Erkundungsbohrungen wurde die neue Mineralisierung entlang einer Streichenlänge von etwa 1.000 Metern verfolgt, wobei das Potenzial für eine weitere Ausdehnung durch zusätzliche Bohrungen gegeben ist. Referenzbilder finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.Obwohl dieser große Porphyrkörper von früheren Betreibern erkannt wurde, stand er nie im Mittelpunkt historischer Explorationsprogramme, da andere Bereiche des KSP-Projekts zu dieser Zeit Priorität hatten. Während des Oberflächenkartierungsprogramms 2024 wurde jedoch eine neue, weit verbreitete geochemische Gold- und Kupferanomalie über dieser Intrusion an der Oberfläche abgegrenzt. Diese neue Anomalie, die durch ein Widerstandsziel bestätigt wurde, das durch die tief eindringende luftgestützte ZTEM-Widerstandsmessung von 2024 definiert wurde, veranlasste das Unternehmen, dieses Ziel mit elf weit auseinander liegenden Explorationsbohrungen auf insgesamt 4.235 Metern zu erproben.Zahlreiche Au-Cu-Abschnitte wurden in der Entdeckungsbohrung CP-24-004 an der westlichen Flanke der Intrusion durchteuft, die mit dem Rand einer sehr großen und diskreten ZTEM-Widerstandsanomalie übereinstimmt. Die ausgedehnte Verteilung der Au-Cu-Mineralisierung beginnt 50 Meter unterhalb der Oberfläche auf einer gebohrten Länge von 381,47 Metern mit durchschnittlich 0,71 gpt Au, 0,69 gpt Ag, 0,03 % Cu mit Unterabschnitten mit einem Gehalt von 0,50 gpt Au, 0,78 gpt Ag, 0,03 % Cu auf 117,47 Metern und 1,07 gpt Au, 0,68 gpt Ag, 0,03 % Cu auf 139,00 Metern. Diese Abschnitte weisen klassische Porphyr-Alterationsgefüge auf, und der hohe Au-Cu-Gehalt steht in Zusammenhang mit kalihaltigen (Biotit-)Alterationssignaturen.Beim Camp Porphyry handelt es sich um eine mehrphasige Intrusion, bei der während der Einlagerung mindestens zwei bedeutende Intrusionsereignisse stattgefunden haben. Am wichtigsten ist, dass der erste intrusive Impuls, der auch mit dem umgebenden Sedimentpaket interagierte und eine Au-Cu-Mineralisierung ablagerte, teilweise von einem zweiten, nicht mineralisierten Impuls im Kern des Körpers verdaut wurde. Daher steht die Mineralisierung im Camp Porphyry in Zusammenhang mit dem äußersten ersten Intrusionsimpuls, insbesondere dort, wo er mit den porösen Sedimenten (Wackes) interagiert hat, im Gegensatz zu den weniger porösen Schluffsteinhorizonten.Eine zusätzliche Mineralisierung, die sich 140 Meter entlang des Streichens in östlicher Richtung befindet, wurde in Bohrloch 2024 durchteuftCP-24-011 in einem breiten Abschnitt mit durchschnittlich 0,49 g/t Au, 2,15 g/t Ag, 0,02 % Cu auf 75,15 Metern, beginnend bei 273,35 Metern im Bohrloch. Der obere Teil dieses Bohrlochs wurde von der sekundären, nicht mineralisierten Intrusion dominiert, die bereits zuvor erörtert wurde.Die 675 Meter weiter östlich gelegenen Bohrlöcher CP-24-001 und CP-24-002 durchschnitten 0,62 gpt Au, 2,84 gpt Ag, 0,14 % Cu auf 121,50 Metern bzw. 0,52 gpt Au, 2,00 gpt Ag, 0,08 % Cu auf 62,00 Metern und wiesen dieselben Mineralisierungsarten und Kontrollen auf.Das Bohrprogramm 2024 wurde durch eine luftgestützte ZTEM-Untersuchung ergänzt, die den nördlichen Teil des KSP-Projekts abdeckte. Das ZTEM-System ist eine luftgestützte elektromagnetische Plattform, die tief in den Untergrund eindringt und zur Unterscheidung von Widerstandskontrasten im Untergrund verwendet wird. Der Camp-Porphyr und die damit verbundene Mineralisierung weisen eine enge räumliche Verbindung und geometrische Ähnlichkeit mit einer großen ZTEM-Anomalie auf, die unterhalb des Porphyrs mit einer Streichenlänge von über 6.000 Metern auftritt.Seit 1985 wurden im Gebiet Khyber Pass von früheren Betreibern in geringem Umfang Bohrprogramme zur Erkundung einer porphyrartigen Au-Cu-Mineralisierung durchgeführt. Das historische Bohrloch KBDDH17-097 aus dem Jahr 2017 endete in einer Au-Cu-Mineralisierung, wies jedoch einen Durchschnitt von 0,63 gpt Au, 2,08 gpt Ag und 0,08 % Cu auf 34,00 Metern auf. Im Jahr 2024 veranlasste eine Neubewertung der historischen Bohrkerne aus dem Gebiet Khyber Pass ein Programm mit Erkundungsbohrungen, um die historischen Bohrungen, die dieses aussichtsreiche Gebiet möglicherweise nicht vollständig erprobt haben, fortzusetzen.Das Bohrloch KP-24-004 aus dem Jahr 2024, das einen Durchschnittswert von 0,72 g/t Au, 1,86 g/t Ag und 0,05 % Cu auf 41,69 Metern ergab, deutet darauf hin, dass das Gebiet Khyber Pass eine höher gelegene Ausprägung eines größeren Porphyrsystems darstellen könnte, was durch den volumetrisch geringeren Anteil an intrusiven Monzodioriten belegt wird. Die Khyber-Pass-Mineralisierung befindet sich etwa 600 Meter vertikal über dem Camp-Porphyr und könnte eine höher gelegene Ausprägung des Systems darstellen.Frühere Betreiber haben im Jahr 2017 durch Bohrungen eine niedriggradige Cu-Au-Porphyr-Mineralisierung im Gebiet Tami des Projekts KSP beschrieben. Die Tami-Mineralisierung, die an der Oberfläche mit einer flach abfallenden, tafelförmigen Geometrie vorkommt, wurde durch Bohrungen auf einer Fläche von etwa 600 Metern mal~ 150 Metern definiert.Im Jahr 2024 führte das Unternehmen in diesem und dem umliegenden Gebiet drei Bohrungen über insgesamt 1.226 Meter durch, um nicht getestete geophysikalische Ziele mit übereinstimmenden geochemischen Anomalien zu untersuchen. Diese Bohrungen erbrachten keine signifikanten Ergebnisse. Skeena Resources Ltd. ist ein führendes Edelmetallentwicklungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert - eine ehemalige Produktionsmine im berühmten Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der hochwertigsten und kostengünstigsten Tagebauminen für Edelmetalle der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich zu nachhaltigen Bergbaupraktiken und zur Maximierung des Potenzials seiner Mineralressourcen verpflichtet. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinden zu pflegen und gleichzeitig langfristige Werte und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu schaffen.Im Namen des Board of Directors von Skeena Gold & SilverWalter ColesExekutiver VorsitzenderRandy ReichertPräsident und CEOAnlegeranfragen: info@skeenagold.comTelefon Büro: +1 604 684 8725Website des Unternehmens:In EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chQualifizierte Personen: Gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist Paul Geddes, P.Geo., Senior Vice President, Exploration & Resource Development, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat die technischen und wissenschaftlichen Aussagen und Informationen, die in der Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, erstellt, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über die Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle: Nach der Entnahme und Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. An den Labortransporten werden nummerierte Sicherheitsetiketten angebracht, um die Einhaltung der Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Senior Vice President Exploration and Resource Development, überwacht.Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die Analyseeinrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Anlage ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Goldanalysen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Abständen mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Goldanalyse erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit anschließender Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden mit einem 50-g-Brandprobenschmelzverfahren mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt durch eine 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch mit einem geochemischen Multi-Element-Paket mit einem 4-Säuren-Aufschluss und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie mit einem Königswasseraufschluss mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) auf Quecksilber analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige Leistung. Die Verwendung von Wörtern wie "antizipiert", "glaubt", "schlägt vor", "erwägt", "generiert", "zielt ab", "ist projiziert", "ist geplant", "erwägt", "schätzt", "erwartet", "wird erwartet", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "werden", "könnten" oder "würden", können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Spezifische zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin enthalten sind, beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen bezüglich des Fortschritts der Erschließung bei Eskay, einschließlich des Baubudgets, des Zeitplans und der erforderlichen Finanzierung in diesem Zusammenhang; des Zeitplans für den Beginn der kommerziellen Produktion und des Fortschritts des Unternehmens im Hinblick darauf; der Kapitalstruktur des Unternehmens; der Fähigkeit des Unternehmens, den Goldstrom in Zukunft zurückzukaufen; Beträge, die in Anspruch genommen werden, der Zeitplan und die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen in Bezug auf das vorrangig gesicherte Darlehen, die Goldstream-Vereinbarung, zusätzliche Eigenkapitalinvestitionen und die Kostenüberschreitungsfazilität, die Verfügbarkeit des vorrangig gesicherten Darlehens als künftige Liquiditätsquelle sowie die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie, die Verarbeitungskapazität der Mine, die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die wahrscheinlichen Reserven, die geschätzten Kapital- und Betriebskosten des Projekts, die laufenden Kosten, die Ergebnisse der Testarbeiten und Studien, die geplanten Umweltverträglichkeitsprüfungen, der künftige Metallpreis, die Metallkonzentrate und die künftige Exploration und Erschließung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, zu denen unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, der Zeitplan und der Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und die hier und in der MD& A des Unternehmens dargelegten Annahmen gehören.A für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, in der zuletzt eingereichten Zwischenbilanz und im Jahresinformationsblatt ("AIF") des Unternehmens vom 28. März 2024. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen dar und basieren notwendigerweise auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen als angemessen angesehen werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Unsicherheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auswirken können, zählen unter anderem: die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten verbunden sind, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich Änderungen des Goldpreises und anderer Schlüsselvariablen; Änderungen der Minenpläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Geräteausfälle, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten sowie andere Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, in der zuletzt eingereichten Interim MD&A, im AIF vom 28. März 2024, im Short Form Base Shelf Prospectus des Unternehmens vom 31. Januar 2023 und in den anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Regulierungsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov.Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Abbildung 1 - Oberflächenansicht der Karte mit den Standorten der KSP-Bohrlöcher im Camp-Porphyr und der Anomalie des spezifischen Widerstandeshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78117/16012025_DE_SKE.001.jpegAbbildung 2: Camp-Porphyr-Längsschnitthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78117/16012025_DE_SKE.002.png