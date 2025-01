Gold Chartbook  Kräfte sammeln für den Ausbruch

Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 15.Januar 2025. Source: Tradingview

Seit der letzten US-Zinsentscheidung am 18. Dezember 2024 hat Gold wie erwartet eine bemerkenswerte Erholung erlebt. Von seinem Tiefpunkt bei 2.585 USD stieg es innerhalb von drei Wochen auf ein jüngstes Hoch von 2.697 USD, was einem Anstieg von etwa 4% entspricht. Diese Erholung hat jedoch ihren Tribut gefordert, da sie Gold zu einem bedeutenden Widerstand in Form der oberen Dreiecksbegrenzung geführt hat.Diese fallende Trendlinie befindet sich derzeit um die 2.679 USD-Marke und fungierte als kurzfristiger Widerstand, der zu Beginn dieser Woche einen Rücksetzer auslöste. Mit den am Mittwoch veröffentlichten US-Inflationszahlen konnte Gold diese technische Barriere hinter sich lassen. Die Preise stiegen wieder auf 2.696 USD. Bisher ist der Ausbruch noch nicht endgültig in trockenen Tüchern, da Gold zurückkam und den ehemaligen Widerstand auf Unterstützung testete. Aber es sieht vielversprechend aus!Unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen nahm die People's Bank of China (PBOC) im November 2024 nach einer sechsmonatigen Pause die Goldkäufe wieder auf und erwarb im November und Dezember insgesamt 15 Tonnen Gold. Diese strategischen Käufe haben Chinas offizielle Goldreserven auf etwa 2.280 Tonnen erhöht, was immer noch deutlich niedriger ist als die 8.133,5 Tonnen der Vereinigten Staaten.Der Schritt bestätigt das Erstreben, Währungsreserven weiter zu diversifizieren, die Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und sich gegen geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten abzusichern. Obwohl Gold nahe Rekordhochs gehandelt wird, setzt die PBOC ihre langfristige Strategie fort, den Anteil von Gold an ihren Gesamtreserven zu erhöhen.Seit Anfang 2023 sind Chinas Devisenreserven um etwa 830 Milliarden USD gewachsen, wobei etwa 80% dieses Anstiegs auf die Wertsteigerung von Gold zurückzuführen sind. Wir können davon ausgehen, dass die Nachfrage der Zentralbanken, insbesondere aus China, die Goldpreise weiterhin unterstützen wird. Selbst bei potenziellen Aktienmarkteinbrüchen liegt das Unterstützungsniveau um 2.500 USD, wobei weitere signifikante Preisrückgänge nur in extremen deflationären oder Liquiditätsschock-Szenarien vorstellbar sind.Die konsequenten Goldkäufe der PBOC signalisieren ein tiefes Vertrauen in Gold als strategisches Vermögen und demonstrieren ein Engagement zum Aufbau von Reserven unabhängig von aktuellen Marktpreisen und zur Aufrechterhaltung der finanziellen Widerstandsfähigkeit.Trotz eines starken US-Dollars hat Gold bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt und sich von den Dezember-Tiefs erholt, was auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen ist, darunter die Stabilisierung nach den US-Wahlen, anhaltende Angebotsengpässe und sich entwickelnde Zentralbankpolitiken.Die Zinssenkungsentscheidungen der Federal Reserve und Hinweise für 2025 haben die Attraktivität von Gold beeinflusst, während anhaltende geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten weiterhin seinen Status als sicherer Hafen unterstützen. Anleger sollten wachsam bleiben, während der Markt dieses entscheidende Widerstandsniveau navigiert. Die kommenden Tage könnten darüber entscheiden, ob Gold seine Erholung aufrechterhalten kann oder ob eine Konsolidierungsphase bevorsteht.Technisch gesehen befindet sich Gold immer noch in einer Konsolidierungsphase nach dem starken Anstieg von 2024. Seit dem neuen Allzeithoch von 2.790 USD Ende Oktober 2024 bewegt sich Gold hauptsächlich seitwärts zwischen grob gesagt 2.600 USD und 2.700 USD. Im Laufe der Zeit hat sich eine Dreiecksformation entwickelt, die in den meisten Fällen ein trendbestätigendes Muster darstellt und einfach auf eine Phase der Konsolidierung und Akkumulation hindeutet.Mit der Verengung der Handelsspanne rückt der Ausbruch näher. Angesichts der gesamten Struktur des Goldanstiegs in Verbindung mit der positiven Saisonalität gehen wir davon aus, dass der Ausbruch nach oben erfolgen wird. Eventuell könnte es jedoch noch einige Wochen dauern, bis der Goldmarkt wirklich bereit für diesen Schritt ist.