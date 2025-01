BofA: Silber wird trotz konjunkturellem Gegenwind langfristig nicht an Glanz verlieren

Die Analysten der Bank of America sind der Ansicht, dass der Silberpreis in nächster Zeit aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheiten Gegenwind erhalten könnte, obwohl das Metall durch den weltweiten Verbrauch, der das Angebot übersteigt, unterstützt wird, schreibt Investing.com . Ein stärkerer US-Dollar und eine schwache Industriekonjunktur hätten den Silberpreis in letzter Zeit unter Druck gesetzt, während die Pläne des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Kanada und Mexiko – wichtige Lieferanten des Metalls für die USA – mit hohen Einfuhrzöllen zu belegen, die Silbermärkte verunsichern könnten, so die Analysten in einer Mitteilung an ihre Kunden.Die Analysten der BofA unter der Leitung von Michael Widmer argumentierten, dass die aktuelle Widerstandsfähigkeit des Silberpreises ihrer Ansicht nach mit "anhaltenden Defiziten auf dem Silbermarkt" zusammenhängt, wobei insbesondere "das begrenzte Wachstum der Minenproduktion [...] eine wichtige Quelle der Preisstützung" ist. Der BofA-Studie zufolge hat der weltweite Silberverbrauch die Silberproduktion sowohl 2022 als auch 2023 überstiegen, und es wird erwartet, dass dies auch 2024 der Fall gewesen sein wird.Die Experten gehen davon aus, dass der Silberverbrauch in diesem Jahr mit 37.083 Tonnen um 0,4% unter der für 2024 prognostizierten Menge liegen wird, während die Produktion um 3,5% auf 33.021 Tonnen steigen soll. Trotz dieser Veränderung werde der Silbermarkt weiterhin ein Defizit aufweisen – ein Trend, der nach Ansicht der BofA-Analysten bis 2026 anhalten wird. "Der Silbermarkt ist seit geraumer Zeit defizitär, und diese Defizite sind endlich signifikant", schreiben die Analysten. Sie weisen darauf hin, dass sich diese Unterstützung in einigen Regionen widerspiegelt, wobei Silber in Indien "mit einem Aufschlag gehandelt wird" und Verbraucher in China mehr für die Beschaffung von Unzen zahlen müssen. Die Analysten bescheinigen Silber daher "solide Fundamentaldaten" und fügen hinzu, dass sie das Metall auf längere Sicht "konstruktiv" einschätzen. "Silber wird seinen Glanz langfristig nicht verlieren", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de