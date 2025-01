Lynas Rare Earths Ltd. - Quartalszahlen

Lynas kam heute vor Börseneröffnung in Sydney schon mit den Quartalszahlen per Ende Dezember 2024: Link Insgesamt erneut ein eher schwaches Quartal für den großen Rare-Earth-Produzenten. Die Verkaufserlöse konnten durch die gestiegenen Preise von 127,5 auf 145,9 Millionen AUD gesteigert werden, doch der Cash-Bestand ist um über 100 Millionen AUD gefallen:Im Vergleich zum Vorquartal wurden ca. 23% weniger NdPr produziert, nachdem Verunreinigungsprobleme die Produktion der neuen Verarbeitungsanlage in Kalgoorlie im Dezember beeinträchtigt hatten. Lynas Rare Earths gab an, dass das Problem eine der typischen Herausforderungen für neue Betriebe darstelle und gelöst werden würde.Der durchschnittliche Verkaufspreis lag im Quartal bei 49,20 AUD je Kilogramm, was der höchste Preis seit dem April-Quartal 2023 war. "Dies ist auf eine anhaltende Konzentration auf hochwertige strategische Kunden und einen optimierten Produktmix zurückzuführen, ergänzt durch günstige Wechselkurse", sagte Lynas. Der Bruttoumsatz von 141,2 Millionen Dollar war der höchste seit dem Quartal Juni 2023.Im Quartal hat Lynas 141 Millionen AUD für Investitionen, Exploration und Entwicklung ausgegeben, nachdem es im Vorquartal 125 Millionen AUD waren.Die neue Anlage in Kalgoorlie bereitet die üblichen Anlaufschwierigkeiten, doch ich bin mir sicher, dass Lynas diese Probleme in den nächsten Monaten in den Griff bekommt. Die Aufbereitung von Seltenen Erden ist eine der schwierigsten Aufgaben im Rohstoffsektor, doch Lynas ist diesen Weg schon einmal erfolgreich gegangen.Die Aktie reagiert zunächst schwach, wurde aber dann zum Ende des Handels hin gekauft. Am Ende ein kleines Minus von 0,85%.Ich halte meine Rest-Position in der Aktie aus strategischen Gründen. Lynas ist und bleibt der wichtigste westliche börsennotierte Produzent für Seltene Erden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.