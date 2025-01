Irre Zustände, Energiekrise & London in Trouble!?

Die Zustände an Berliner Schulen wurden mehrfach beschrieben. Jetzt wird ein neuer Fall bekannt, wo ein Schüler der Friedrich-Bergius-Schule verfolgt und mit dem Tode bedroht worden sein soll. Die Polizei war im Einsatz. Die Wahrheit im allgemeinen wird immer "gefährlicher". Nur für wen?Jetzt will sogar Google keine Fakten-Checker mehr einsetzen!Der Preis von Erdgas in Europa steigt und hat sich seit einem Jahr ungefähr verdoppelt. Die Gasspeicher konnten nicht so wie geplant gefüllt werden. Auch Strom bleibt teuer, was besonders ärmere Länder betrifft.Plant Donald Trump Zölle auf Gold und Silber? Angeblich wird das diskutiert, was gerade dazu führt, daß größere Mengen Edelmetalle aus London abgezogen werden und dort zu einer bedrohlichen Knappheit führen könnten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)