Robex Resources: Aktualisierte Machbarkeitsstudie von Kiniero ergibt Steigerung der Goldreserven um 46% und des Kapitalwerts um 89%

Punkt Einheiten MS 2023 @ 1.650 USD/Unze Goldpreis

MS 2024 @

1.800 USD/Unze Goldpreis

Änderung Wahrscheinliche Mineralreserven (einschl. Haldenbeständen) Moz 0,968 1,41 +46% LoM Jahre 9,5 9 -5,2% Durchschnittliche Jahresproduktion LoM koz 90 139 +54% Vorproduktionskapital Mio. USD 160 243 +52% LoM AISC USD/oz 980 1.023 +4% NPV5 % vor Steuern* Mio. USD 251 480 +91% IRR vor Steuern % 42% 47% +12% NPV5% nach Steuern Mio. USD 170 322 +89% IRR nach Steuern % 31% 36% +16%

Einheiten Wert Anlage, Größe und Investitionen Anlagenkapazität (bei 35 % frisches Material) Mtpa 5 Anlagenkapazität (bei 18 % frischem Material) Mtpa 6 Anfangskapital ab 01.01.23 Mio. USD 243 Mineralreserven und -ressourcen (einschließlich Haldenbeständen) Wahrscheinliche Mineralreserven Moz 1,41 Angezeigte Ressourcen (inkl. Reserven) Moz 2,203 Abgeleitete Ressourcen Moz 1,52 Abbaubetrieb LoM - insgesamt geförderte Tonnen Mt 119 LoM - insgesamt geförderte Abfälle in Tonnen Mt 80 LoM - geförderte Tonnen Erz ab Grube Mt 39 Durchschnittlich geförderte Menge g/t Au 1,04 LoM - Abraumverhältnis W:O 2,0 Verarbeitungsbetrieb LoM - verarbeitete Tonnage Mt 45 Durchschnittlich verarbeitete Menge g/t Au 0,97 LoM - Durchschnittliche Verwertung % 86,2% Produktion und Kosten im Überblick LoM - Produktion koz/Au 1.215 Durchschnitt der ersten drei Jahre der Produktion p.a. koz/Au 153 LoM - durchschnittliche Produktion p. a. koz/Au 139 AISC USD/oz 1.066

Einheiten 1.800 USD/Unze

(Goldreservepreis)

2.330 USD/Unze

(2024 Konsensbasierter

Goldpreis*) Renditen vor Steuern NPV5% Mio. USD 480 940 IRR % 47% 79% Amortisationszeit Jahre 2,1 1,3 Renditen nach Steuern NPV5% Mio. USD 322 647 IRR % 36% 61% Amortisationszeit Jahre 2,6 1,6

100 %-Basis Tonnage (Mt) Gehalt (Au g/t) Inhalt (koz) Wahrscheinliche Mineralreserven (in situ) 39,3 1,04 1.320 Wahrscheinliche Mineralreserven (Haldenbestände) 6,3 0,48 100 Wahrscheinliche Mineralreserven insgesamt 45,5 0,97 1.410 Angezeigte Mineralreserven (in situ) 59,62 1,08 2.064 Angezeigt (Haldenbestände) 11,61 0,37 139 Angezeigte Mineralressourcen insgesamt (einschließlich Mineralreserven) 71,23 0,96 2.203 Abgeleitete Mineralressourcen (in situ) 45,10 1,05 1.519 Abgeleitet (Haldenbestände) 0,19 1,31 8 Abgeleitete Mineralressourcen insgesamt 45,29 1,05 1.527

Lagerstätte Nr. Bohrlöcher Meter* SGA 56 8.123 Jean 14 2.165 GOB D & NEGD 38 6.499 Sabali North 2 240 Sabali Central 3 370 Sabali South 13 2.364 Mankan 43 5.633 Summe 169 25.394

- Erhöhung der Reserven für die Nutzungsdauer der Mine ("LoM"): Die Mineralreserven wurden um 442.000 Unzen oder 46 % auf 1,41 Millionen Unzen aus der Machbarkeitsstudie 2023 von Kiniero ("MS 2023") erhöht.- Potenzial für wachsende Mineralreserven: Kiniero verfügt über angezeigte Mineralressourcen (einschließlich Mineralreserven) von 2,2 Mio. @ 0,96 g/t Au sowie über abgeleitete Mineralressourcen von 1,53 Mio. @ 1,05 g/t Au (Stand: 1. September 2024); seit dem Daten-Stichtag wurden mehr als 25.000 Meter gebohrt. Ein aktualisierter Reservenbericht, der diese Bohrdaten enthält, soll voraussichtlich im 2. Quartal 2025 veröffentlicht werden.- Verbesserte Wirtschaftlichkeit: Die aktualisierte Studie zeigt eine Steigerung des Kapitalwerts vor Steuern bei einem Abzinsungssatz von 5 % (NPV5%).- Basisszenario (Goldpreis 1.800 USD/Unze)- Kapitalwert vor Steuern: 480 Mio. USD,- IRR vor Steuern: 47 %.- Kapitalwert nach Steuern: 322 Mio. USD,- IRR nach Steuern: 36 %.- Konsensfall (Goldpreis: 2.330 USD/Unze): Kapitalwert vor Steuern von 940 Mio. USD, IRR vor Steuern von 79 %, Kapitalwert nach Steuern von 647 Mio. USD, IRR nach Steuern von 61 %.- Stärkere wirtschaftliche Kennzahlen im Vergleich zur MS 2023 (Goldpreis von 1650 USD/Unze), der einen NPV5 % vor Steuern von 251 Mio. USD und eine IRR von 42 % aufweist; NPV5% nach Steuern von 170 Mio. USD mit einer IRR von 31 %;- Durchschnittliche jährliche Goldproduktion: Kiniero wird voraussichtlich über die 9-jährige Nutzungsdauer der Mine 139.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren, mit einer durchschnittlichen Produktion von 154.000 Unzen in den ersten sechs Jahren;- Kosten im Rahmen des Budgets: LoM All-In Sustaining Costs ("AISC") von 1.066 USD/Unze, was einer Steigerung von 9 % gegenüber der MS 2023 (980 USD/Unze) entspricht;- Verbessertes Abraumverhältnis: LoM-Abraumverhältnis von 2,0:1, von 2,8:1 in der MS 2023; trägt zur Senkung der Abbaukosten bei.QUÉBEC CITY, 18. Januar 2025 - Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (TSXV: RBX) freut sich, die Ergebnisse einer aktualisierten Machbarkeitsstudie (die "MS", "Machbarkeitsstudie" oder "Studie" oder "MS 2024") für sein Kiniero-Goldprojekt (das "Kiniero-Goldprojekt" oder das "Projekt") in Conakry, Guinea, bekannt zu geben.Unter Verwendung eines Basisszenario-Goldpreises von 1800 USD/Unze zeigt die Studie, dass Kiniero in der Lage ist, über die 9-jährige Nutzungsdauer der Mine durchschnittlich 139.000 Unzen Gold pro Jahr zu AISC von 1.066 USD/Unze zu produzieren, mit einer durchschnittlichen Goldproduktion von 154.000 Unzen pro Jahr in den ersten sechs Jahren. Bei den Bemühungen zur Optimierung des Minenplans wurde einer stabilen, langen Nutzungsdauer der Mine Vorrang vor einer maximalen Vorabproduktion eingeräumt.Robex ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal 2025 das erste Gold in Kiniero zu fördern. Die Bauarbeiten für die Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 5 Mio. Tonnen pro Jahr (Mtpa) und einer Kapazität von 6 Mtpa für hohe Oxidmischungen zu Beginn des Jahres und für die dazugehörige Infrastruktur sind bereits im Gange. Das Unternehmen wird seine Explorationsbemühungen in der Nähe der Mine fortsetzen, um die Nutzungsdauer der Mine in Verbindung mit der jährlichen Produktion schnell zu verlängern. Robex befindet sich noch in Vorgesprächen mit Kreditgebern für eine Kreditfazilität, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen wird.Matthew Wilcox, Managing Director bei Robex: "Die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für unser Kiniero-Goldprojekt in Guinea ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Projektentwicklung, da die MS-Optimierungen und die aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu höheren Mineralreserven und einer besseren Wirtschaftlichkeit des Projekts geführt haben. Bei einem Basisszenario-Goldpreis von 1.800 USD/Unze liegt der Kapitalwert nach Steuern nun bei 322 Mio. USD mit einer IRR von 36 %; beides ist innerhalb kürzester Zeit eine Verbesserung von +89 % gegenüber den Ergebnissen der MS 2023. Bei einem Konsenspreis von 2.330 USD/Unze liegt der Kapitalwert nach Steuern (NPV5%) bei 647 Mio. USD oder 1 Mrd. AUD.Darüber hinaus werden wir aufgrund der guten Aussichten für unser Grundstück die aktuelle Produktion und die Nutzungsdauer der Mine sehr schnell erhöhen. Wir erwarten eine durchschnittliche Goldproduktion von fast 140.000 Unzen Gold pro Jahr über die 9-jährige Laufzeit des Projekts, wobei die frühe Goldproduktion von 153.000 Unzen pro Jahr in den ersten sechs Jahren ideal terminiert ist, um vom derzeit hohen Goldpreis zu profitieren.Weitere 25.000 m an Bohrungen wurden abgeschlossen und werden Teil eines MRE-Updates sein, um die Ressourcen und Reserven, die im zweiten Quartal 2025 freigegeben werden sollen, möglicherweise weiter zu erhöhen.Da die Bauarbeiten in Kiniero nun gut vorankommen, veröffentlichen wir regelmäßig Markt-Updates. Die MS wurde in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects [Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten] ("NI 43-101") der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde erstellt.Der unabhängige technische Bericht gemäß NI 43-101, der die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Goldprojekt unterstützt, wird innerhalb der nächsten 45 Tage auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht.Tabelle 1 vergleicht die Ergebnisse der aktualisierten Studie mit der MS 2023.*Der Kapitalwert in der MS 2023 wurde zum 1. Juli 2023 berechnet, während der Kapitalwert in der MS 2024 zum 1. September 2024 geschätzt wurde.Der Bau für das Kiniero-Goldprojekt hat mit den Bauarbeiten (Betonarbeiten) an der Prozessanlage, der Errichtung der Kohlenstoff-Auslaugungs-/Gravitations-Tanks (Carbon-in-Leach/Gravity, "CIL") und der Räumung des Beckens des Abraumdamms begonnen.Die Projektplanung ist zu etwa 75 % abgeschlossen, alle Artikel mit langer Vorlaufzeit wurden gekauft und 95 % der anderen Ausrüstung wurden ausgeschrieben.Das Projekt ist derzeit auf Kurs, um bis Ende des Kalenderjahres 2025 das erste Gold zu fördern.Das aus der Kiniero-Lagerstätte abgebaute Erz soll in einer CIL-Anlage mit einer Standardkapazität von 5 Mtpa verarbeitet werden. Es wird erwartet, dass die Mine im Tagebau mit konventionellen Abbaumethoden betrieben wird.*Der langfristige S&P-Konsensgoldpreis Ende Oktober 2024 liegt zwischen 2431 USD/Unze und 2320 USD/UnzeWie in Abbildung 1 unten dargestellt, zeigt die Studie, dass Kiniero in der Lage ist, über die gesamte Nutzungsdauer der Mine bei einem Konsensgoldpreis durchschnittlich 139.000 Unzen Gold pro Jahr zu einem AISC von 1.066 USD/Unze zu liefern, da bei der Optimierung des Minenplans eine stabile, lange Nutzungsdauer der Mine Vorrang vor einer maximalen Vorabproduktion hatte. In den kommenden Jahren beabsichtigt Robex, seine Explorationsbemühungen fortzusetzen, um die Nutzungsdauer weiter zu verlängern und die jährliche Produktion zu steigern.Abbildung 1: Zusammenfassung von Goldproduktion und AISC über die NutzungsdauerDas Projekt befindet sich im Osten Guineas in der Präfektur Kouroussa. Es liegt 27 km südöstlich der Stadt Kouroussa und 546 km von Conakry, der Hauptstadt Guineas, entfernt (Abbildung 2: Regionale Lage des Kiniero-Goldprojekts und regionale Infrastruktur Guineas).Das Kiniero-Goldprojekt ist ein 470,48 km² großes Ausbeutungs- und Explorationslandpaket, das aus dem angrenzenden Lizenzgebiet Kiniero und dem Lizenzgebiet Mansounia besteht. Das Kiniero-Goldprojekt ist eine der größten Goldkonzessionen in Guinea.Abbildung 2: Regionale Lage des Kiniero-Goldprojekts und regionale Infrastruktur in GuineaDie Goldvorkommen von Kiniero, die sich im produktiven Siguiri-Becken befinden, wurden in den frühen 1900er Jahren entdeckt und anschließend bis 2002 erkundet, als die Goldproduktion unter der Eigentümerschaft von Semafo Inc. und ihrer Tochtergesellschaft SEMAFO Guinée SA begann.Die historische Kiniero-Goldmine war ein Tagebaubetrieb, der in seiner 12-jährigen Betriebszeit 418.000 Unzen Gold produzierte. Die Mine wurde Anfang 2014 in den Wartungs- und Erhaltungszustand versetzt.Angesichts des großen Explorationspotenzials, einer Kombination aus anlagennahen Brownfields und bekannten Erweiterungen sowie großflächigen Greenfield-Zielen, strebt Robex in den nächsten Jahren (i) die Entdeckung von Mineralressourcen im gesamten Gebiet der Kiniero-Explorationsgenehmigung und (ii) die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven an.Auf den zahlreichen identifizierten Lagerstätten wird derzeit ein umfangreiches Bohrprogramm durchgeführt, um die Ressourcenbasis zu vergrößern und die Nutzungsdauer von Kiniero zu verlängern, indem vor allem die Bohrdichte in der Tiefe und entlang der bekannten Streichenerweiterungen erhöht wird.Seit Beginn der Bauarbeiten ist Robex bestrebt, die Dorfgemeinschaften in die Entwicklung der Mine einzubeziehen und nachhaltige Energiequellen zu erschließen, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern und zu begrenzen.Das Grundstück befindet sich im Kiniero-Goldgebiet des Siguiri-Beckens, das im Nordosten Guineas liegt und sich bis ins Zentrum Malis erstreckt. Geologisch gesehen umfasst das Siguiri-Becken einen Teil des westafrikanischen Birimian-Grünsteingürtels, der intrusive Vulkane (ultramafisch bis intermediär) und Sedimente umfasst, die größtenteils im Zeitraum von 2,13 Ga bis 2,07 Ga abgelagert wurden.Die vulkanischen und sedimentären Lithologien bestehen aus feinkörnigen Sedimentgesteinen (Schiefer und Schluffsteine) mit einigen eingelagerten vulkanischen Gesteinen. Die tektonischen Korridore aus Sandstein und Grauwacke wurden bevorzugt umgewandelt und lokal verkieselt, wodurch ausgedehnte Sprödbruchnetze entstanden sind. Diese wiederum haben aufsteigende mineralisierte hydrothermale Flüssigkeiten beherbergt.Die Lagerstätten auf dem Grundstück stehen in Zusammenhang mit der proterozoischen Birimian-Orogenese in Westafrika. Die meisten Goldmineralisierungen im westafrikanischen Kraton sind in Scherzonen untergebracht und strukturell kontrolliert, wobei die Lithologie einen geringen, lokalen Einfluss hat. Die im Kiniero-Goldgebiet entwickelte Mineralisierung entspricht diesem allgemeinen Mineralisierungsstil.Auf dem Grundstück wurden insgesamt 47 Goldanomalien identifiziert, von denen fünf Lagerstättencluster (Sabali, Mansounia, SGA, Jean und Balan) ausreichend erkundet wurden, um die Schätzung von Mineralressourcen zu ermöglichen.Abbildung 3: Lage der Kiniero-Hauptlagerstätte und Querschnitte (A-B, C-D) und Abbildung 4: Querschnitte durch die Lagerstätten SGA (A-B) Sabali South (C-D) veranschaulichen die Lage der Kiniero-Hauptlagerstätte sowie Querschnitte durch die Lagerstätten SGA und Sabali South. Die ausgewählten Querschnitte zeigen die 0,3 g/t Goldgehalt-Shell, Gruben- und RPEE (Reasonable Prospects for Economic Extraction) Shells, signifikante Goldabschnitte (mindestens 2 m bei 0,5 g/t) und Regolith-Profile in jeder Lagerstätte. Abschnitt A-B, der SGA durchquert, zeigt die beträchtliche nordöstliche Streichen- und Tiefenerweiterung der Lagerstätte. Abschnitt C-D, der Sabali South durchquert, zeigt das tief verwitternde Saprolit- und Saprockprofil der Lagerstätte im Osten (in Bereichen über 100 m).Abschnitt E-F, gegenüber Mansounia Central, zeigt die Tiefenausdehnung des nordöstlichen Streichens.Abbildung 3: Lage der wichtigsten Kiniero-Lagerstätten und Querschnitte (A-B, C-D, E-F)Abbildung 4: Querschnitte durch die Lagerstätten SGA (A-B), Sabali South (C-D) und Mansounia Central (E-F)Die MS vom Januar 2025 basiert auf der aktualisierten Mineralressourcenschätzung ("MRE"), wie in der nachstehenden Tabelle 4 dargestellt, die ein Umwandlungsverhältnis von Ressourcen zu Reserven für die In-situ-Schätzung von 66 % aufweist. Die MRE schließt die Mineralreserven ein.1. Der Stichtag für die Mineralressourcen und -reserven ist der 30. November 2024.2. Der Stichtag für die Schließung der Probendatenbank, die über die In-situ-Mineralressourcen (ohne Mansounia) informiert, ist der 17. August 2022. Das Datum der Schließung der Datenbank für die Mansounia MRE ist der 16. Oktober 2024.3. Die Schwellenwertgehalte für die Meldung der Mineralressourcen sind:4. SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolith (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, frisch 0,4 g/t Au.5. Sabali South: Laterit 0,3 g/t Au, gesprenkelte Zone/Saprolit/unterer Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, frisch 0,6 g/t Au.6. Sabali North und Central: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,6 g/t Au, frisch 0,6 g/t Au.7. West Balan: Laterit 0,3 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,3 g/t Au, frisch 0,5 g/t Au.8. Mansounia Central: Laterit 0,4 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, frisch 0,5 g/t Au.9. Die als Mineralressourcen gemeldeten Haldenbestände wurden auf jene Halden beschränkt, die einen Durchschnittsgehalt von mehr als 0,3 g/t Au für den gesamten Lagerbestand aufweisen, wobei keine Selektivität angenommen wird.10. Diese basieren auf einem Goldpreis von 2.200 USD/Unze und Kosten und Erträgen, die für jede Grube und jede Art von Versorgung angemessen sind.11. Die QP für diese MRE ist Herr Ingvar Kircher.12. Die Mineralressourcen werden einschließlich der Erzreserven angegeben.13. Die Mineralressourcen im Tagebau wurden mithilfe optimaler Grubenmodelle auf der Grundlage eines Goldpreises von 2.200 USD/Unze begrenzt.14. Für die Meldung der Mineralreserven wurden die CIM-Definitionen für Mineralressourcen und Mineralreserven (CIM, 2014) verwendet.15. Die Mineralreserve wurde unter Verwendung eines langfristigen Goldpreises von 1.800 USD/Feinunze für alle Abbaugebiete geschätzt.16. Die Mineralreserve wird in Form von gelieferten Tonnen und Gehalten vor der Gewinnung angegeben.17. Die Mineralreserve wurde durch Grubenoptimierung und Grubendesign definiert und basiert auf variablen Break-even-Schwellenwerten, die durch die Prozessbestimmung und die metallurgische Gewinnung bestimmt werden.18. Die Metallausbeute ist unterschiedlich und hängt von der Art des Materials und dem Abbaugebiet ab.19. Verdünnung und Erzverlust wurden durch Anwendung von 1,0 m Verdünnungsskins auf das Ressourcenmodell mithilfe Mineable Shape Optimizer (MSO) angewendet.20. Die QP, die für diesen Punkt des technischen Berichts verantwortlich ist, ist sich keiner bergbaulichen, metallurgischen, infrastrukturellen, genehmigungsrechtlichen oder anderen relevanten Faktoren bewusst, die die Mineralreservenschätzungen wesentlich beeinflussen könnten.21. Die Mineralressource wurde gemäß den in den CIM-Definitionsstandards (2014) festgelegten Richtlinien zusammengestellt.22. Die Schätzungen können durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Bitte beachten Sie die "Zukunftsgerichteten Aussagen" weiter unten sowie den technischen Bericht für das Kiniero-Goldprojekt, der gemäß NI 43-101 erstellt und innerhalb der nächsten 45 Tage auf SEDAR+ R unter www.sedarplus.com veröffentlicht wird.23. Die Tonnage und der Gehalt sind in metrischen Einheiten angegeben. Das enthaltene Au wird in Feinunzen angegeben.24. Summen können aufgrund von Rundungen abweichen.Der Stichtag für die Schließung der Probendatenbank, die über die In-situ-Mineralressourcen informiert, ist der 16. Oktober 2024 für Mansounia, der 17. August 2022 für alle anderen Lagerstättengebiete von Kiniero und der 12. November 2022 für die Mineralressourcen auf Halde.Zusätzliche Bohrungen, die abgeschlossen wurden, wurden aus Zeitgründen nicht in dieses Ressourcen- und Reserven-Update aufgenommen, sind aber in Tabelle 5 aufgeführt.*Diese Zahlen sind eine Kombination aus Reverse-Circulation- und Diamantbohrmetern- Die Brownfield-Exploration wird aus Schürfungen und Bohrungen in und um die Lagerstätten nahe der Mine bestehen. Bei den Bohrungen handelt es sich um eine Kombination aus Diamant- und Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC"), mit denen zwei Ziele verfolgt werden, nämlich die Erweiterung der Ressourcen und die Umwandlung von Ressourcen in Reserven. Die Bohrungen werden sich auf vier Lagerstätten konzentrieren: SGA, NEGD, Sabali South und Mansounia Central. SGA, NEGD und Sabali South werden Bohrungen zur Erweiterung der Ressourcen durch Erweitern der Streichen und der Tiefe sowie Bohrungen zur Umwandlung der Reserven umfassen.- Für 2025 sind insgesamt etwa 10.000 m Diamant- und 50.000 m RC-Bohrungen in verschiedenen Lagerstätten geplant. Das Bohrprogramm wird jedoch ein iterativer Prozess sein, der auf den laufenden Ergebnissen und deren Auswirkungen beruht. Daher kann der Plan geändert und an etwaige Änderungen der Strategie angepasst werden.- Abbaubetrieb- Der Abbau bei Kiniero wird voraussichtlich im konventionellen Tagebau mit Lkw und Bagger in den Gruben SGA, Jean, SGD, Sabali South, Mansounia sowie Sabali North und Central erfolgen. Dabei kommen Bagger der Größe Komatsu PC1250 zum Einsatz, die auf 5 m breiten Bänken und 2,5 m breiten Gräben abbauen und 40 t schwere Komatsu HM400-Förderfahrzeuge beladen.- Der Abbau in den oberen Oxidschichten wird im freien Graben erfolgen, wobei in den Bereichen, in denen das Übergangsmaterial in frisches Gestein abgebaut wird, Bohr- und Sprengarbeiten erforderlich sind. Die Tatsache, dass die Oxidzonen frei schürfbar sind, wurde durch den umfangreichen früheren Abbau am Standort bestätigt. Bohr- und Sprengarbeiten werden für etwa 30 % des Oxidmaterials, 100 % des Laterits, 100 % des Übergangsmaterials und 100 % des frischen Materials erforderlich sein.- Das Erz wird in der Grube nach Material und Erzgehalt kategorisiert und zur Erzlagerstätte (Mine Ore Pad, "MOP") transportiert. Die Abfälle werden von der Komatsu HM400-Flotte zur nächstgelegenen Deponie transportiert.- Der historische Abbau in Jean, SGA und SGD hat zu Grubenseen geführt, die vor dem erneuten Abbau entwässert und gereinigt werden müssen.- Die wichtigsten Abbauinfrastrukturen wie Gruben, Abraumhalden, Halden und Transportwege sind in Abbildung 5 dargestellt.Abbildung 5: Layout der wichtigsten Abbauinfrastrukturen- Verarbeitungsbetrieb- Primero Pty Ltd. ("Primero") wurde von Robex mit der detaillierten Neugestaltung der neuen Verarbeitungsanlage beauftragt, um ihre Kapazität von 3 Mtpa auf einen erwarteten Durchsatz von 6 Mtpa bei einem Frischanteil von 18 % im Erz zu erhöhen. Das Design der Verarbeitungsanlage basiert auf einem metallurgischen Fließschema, das für einen flexiblen Betrieb zwischen den verschiedenen Erztypen entwickelt wurde, wobei der Durchsatz und die Goldgewinnung beibehalten werden. Das Erz wird vor Ort in einer zentral gelegenen Verarbeitungsanlage in der Nähe der Abbaugebiete verarbeitet. Das Gold wird in einer Aufbereitungsanlage gewonnen, die für die Verarbeitung einer Mischung aus Oxid-, Laterit-, Übergangs- und frischen Erzen aus verschiedenen Erzlagerstätten konzipiert wurde.- Oxid- und obere Übergangserze (weich) benötigen weniger Zerkleinerungsenergie als Laterit und frische Erze (hart). Aufgrund der klebrigen Beschaffenheit von Oxiderzarten stellen sie jedoch andere Herausforderungen bei der Handhabung dar, was spezielle Brechanlagen für weiche und harte Erze rechtfertigt. Bei der Planung der Verarbeitungsanlage wurde von einer Nennkapazität von 5,0 Mtpa mit 35 % frischem Mühlenmaterial bis zu 6,0 Mtpa mit 18 % frischem Erzmaterial ausgegangen. Das Fließschema (Abbildung 6) umfasst zwei Zerkleinerungskreisläufe, halbautogenes Kugelmahlen und Kieselmahlen (SABC), duale CIL-Kreisläufe, eine AARL Split Elution, eine Gold-Elektrogewinnung und eine Kohlenstoff-Regeneration, die sich in der Branche bewährt haben.Abbildung 6: Vereinfachtes Blockfließschema der Verarbeitungsanlage- Infrastruktur- Das Projekt profitiert von einer guten Infrastruktur in der Nähe des Standorts und erfordert nur eine begrenzte Umsiedlung, da sich auf dem Gelände keine Dörfer befinden. Die bestehende Abbauinfrastruktur wird saniert, wobei nur minimale zusätzliche Infrastrukturen erforderlich sind.- Darüber hinaus konzentrierten sich die ersten Arbeiten auf den Ausbau der Infrastruktur des Standorts, um einen reibungslosen Übergang zum Bau zu ermöglichen. Die Zufahrtsstraßen zur Mine vom nationalen Straßennetz aus, die Umzäunung der Mine und die Erdarbeiten für das Baulager wurden bereits im Rahmen der ersten Arbeiten, die im Jahr 2024 anfallen, abgeschlossen.- Zur Unterstützung des Abbaus, der Verarbeitung und der Abfallentsorgung im Rahmen der Abbaulizenz werden neue Infrastrukturen geschaffen, darunter eine Stromleitung, Dieselgeneratoren, zusätzliche Einrichtungen am Standort und Unterkünfte für das Personal.- Stromversorgung- Aufgrund des Projektstandorts ist der Zugang zum nationalen Stromnetz Guineas nicht möglich, sodass eine Stromerzeugungslösung vor Ort erforderlich ist. Für das Projekt wird ein Hybridkraftwerk mit Schweröl ("HFO"), Solar- und Batteriespeicherung vorgeschlagen, das aus HFO-Generatoren mit einer Leistung von ca. 28 MW, einer Photovoltaik-Solaranlage ("PV") mit einer Gesamtleistung von ca. 21 MWp/16 MW AC und dem Batterie-Energiespeichersystem ("BESS") mit einer Leistung von 5,2 MWh und einer nutzbaren Leistung von 4 MW sowie einem 4-MW-Stromumwandlungssystem besteht.