Ansammlung von Fragezeichen

Mangelteuerung aus Geopolitik zudem bekämpft mit Zinserhöhungen und Deflation im Geldangebot beginnt die Pleitewelle anzuschieben. In den nichtbetroffenen Gebieten konzentriert sich das Kapital.US-Verbraucherpreisindex steht auf 0,2% monatlich nach 0,1% monatlich. Etliche US-Großbanken nun auch gefolgt von der US- Zentralbank steigen aus dem Green Deal aus. Die Umleitung von Finanz- insbesondere von Kreditströmen war der Zweck von Bankenmitgliedschaften innerhalb des Green Deals.Die Finanzierung von neuen Vorkommen an fossilen Energien kann daher im vollen Umfang beginnen. Abgesehen von fossilen Energieträgern sind das auch gute Nachrichten für "ungrüne" Erneuerbare wie Wasserkraft und Gezeitenkraftwerke, Müllverstromer, Biofuel, Fotothermie usw.. Auch für neuartige Atomkraft ist das keine schlechte Nachricht. Erneuerbar ist eben viel mehr als die als "grün" titulierten Fotovoltaik und Windkraftwerke. Daher ist die neue Entwicklung eigentlich positiv für das Gesamtfeld an erneuerbarer Energie.Vergessen wir nicht, dass Dieselmotoren, angetrieben mit BioFuel aus nachwachsendem Raps und mit tausend + Kilometer Reichweite ja z.B. von der "grünen" Ideologie in der EU ab 2025 für Neuzulassungen verboten wurden. Erneuerbar bleibt wirtschaftlich günstig und erstrebenswert, aber eben ohne ideologischen Touch, dass es nur direktelektrisch sein darf.Die beispielgebende US-Regierung für erneuerbare Energie war diejenige von George Bush Jr., General Motors erreichte 85% Ethanol im Treibstoff bei Benzinerfahrzeugen. Vielleicht kann man sich daran jetzt endlich erinnern.Nachdem ja die ideologisch Emotionalen "Grünen" BioFuels quasi verboten hatten und gleichzeitig ihre Gegner erneuerbare pauschal als "flatterhaft" bzw. unstetig bezeichnen, ist es insgesamt eine gute Nachricht, dass gar kein Aktivismus mehr stattfindet (besser als der falsche), weil Rapsöl oder Ethanol nämlich genau so zuverlässig und bei Bedarf Energie spenden wie Fossildiesel und Fossilbenzin und die Verbrennungsanlagen (Verbrennungsmotoren, Generatoren…) technisch eng verwandt sind.Bsp.: Verbrennermonster mit BioFuel-Antrieb (CO2-neutral, nur halt nicht "grün") oder in der Variante BioFuel-elektrisch.Die im letzten HAM beschriebene Kursgrenze von 100 (Höhe der Tilgungsgarantie) zeigt erste Wirkungen:denn die Anleihen finden wieder Käufer. Steigende Anleihenkurse bedeuten sinkende Kapitalmarktzinsen und diese befeuern zur Zeit:GoldAktienund BitCoingleichermaßen.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.