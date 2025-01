Gold - Der erste Schritt ist getan

Im Kampf um die mittelfristige Richtung haben die Bullen in der letzten Woche mit dem Anstieg über 2.702 USD einen wichtigen Erfolg erzielt und damit ein vorzeitiges Ende des volatilen Anstiegs seit Ende Dezember verhindert. Die Vorgaben bleiben dennoch fast die gleichen. Denn weiterhin fehlt ein dynamischer Anstieg, wie man ihn z.B. Mitte November erleben konnte. Und weiterhin befindet sich der Goldpreis in einer Dreieckskonsolidierung unterhalb der zentralen Hürde bei 2.725 USD.Die Käuferseite muss jetzt also weiter am Ball bleiben und statt einer riskanten Korrektur in Richtung 2.670 USD versuchen, den Goldpreis direkt über 2.725 USD anzutreiben. Sollte dies gelingen, stünde eine weitere kleine Kaufwelle bis 2.765 USD an. Erst über dieser Zielmarke des korrektiven Anstiegs wäre mit einer steilen Rally bis 2.830 USD zu rechnen.Scheitert man dagegen an der 2.725-USD-Marke und wird anschließend auch der Support bei 2.670 USD unterschritten, könnte das Chartbild schnell kippen. In diesem Fall stünde eine Korrektur bis 2.640 USD an. Unter der Marke wäre das erste starke Verkaufssignal aktiv und bereits ein Abverkauf bis 2.577 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)