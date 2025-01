Warum Gold auch im Jahr 2025 und darüber hinaus glänzen wird

Die starke Performance von Gold in den letzten zwei Jahren muss als Beschleunigung des Schuldenabbaus im globalen Finanzsystem gesehen werden. Nach jahrzehntelanger übermäßiger Kreditschöpfung, die zu einer übermäßigen Verschuldung, Vermögensblasen und einer zu starken monetären Verflechtung zwischen den Ländern geführt hat, hat das Finanzsystem begonnen, sich durch einen steigenden Goldpreis selbst zu heilen. Der Goldpreis wird in den kommenden Jahren weiter steigen, bis die Stabilität wiederhergestellt ist.Das seit dem Zweiten Weltkrieg gestiegene Vertrauen in Kreditinstrumente hat das globale Finanzsystem in erschreckendem Ausmaß aufgebläht. Steigende geopolitische Spannungen, der Schuldenüberhang und die Inflation untergraben nun dieses Vertrauen und führen zu einem neuen Gleichgewicht zwischen Finanzinstrumenten mit Gegenparteirisiko (Kredit) und ohne Gegenparteirisiko (Gold) zugunsten des Goldpreises (Deleverage). Bevor wir uns mit den Daten befassen, die zeigen, dass sich der Goldpreis in den kommenden Jahren leicht verdoppeln kann, wollen wir mit einigen theoretischen Überlegungen beginnen.Vereinfacht gesagt, lässt sich die Wirtschaft in das Finanzsystem - bestehend aus Finanzinstrumenten wie Geld, Aktien, Anleihen und Derivaten - und in Waren und Dienstleistungen unterteilen. Der Unterschied zwischen Finanzinstrumenten und Waren und Dienstleistungen besteht darin, dass erstere für uns Menschen keinen "Gebrauchswert" haben. Wir können einen Pullover tragen, ein Sandwich essen, Fahrrad fahren und einen Bauunternehmer beauftragen, unser Haus zu streichen. Aus diesem Grund werden Waren und Dienstleistungen oft als Realwirtschaft bezeichnet.Finanzinstrumente sind ein Mittel zum Zweck. Aufgrund ihrer Vermittlerrolle hängt der Wert von Finanzinstrumenten vom Vertrauen ab. Wir nehmen Geld für unsere Arbeit an, weil wir darauf vertrauen, dass wir es am nächsten Tag beim Bäcker für ein Brot verwenden können. Menschen investieren in Aktien, weil sie darauf vertrauen, dass die Wirtschaft wächst und die Unternehmen ihre Gewinne steigern können. Und so weiter.Aber nicht alle Finanzinstrumente sind gleich. Es gibt einen Vermögenswert, der kein Gegenparteirisiko aufweist, weil er nicht von Menschenhand geschaffen wurde: Gold. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte sind eine Form des Kredits, unterscheiden sich aber in ihrer Kreditwürdigkeit. Diese Unterschiede machen die Hierarchie der Finanzinstrumente aus.Die umgekehrte Pyramide von Exter (1) ist ein hervorragender Rahmen, um die Hierarchie der Finanzanlagen zu erfassen und das Finanzsystem zu modellieren, mit dem Ziel, Schuldenzyklen zu verstehen. Das Modell eignet sich auch als langfristiger Goldpreisindikator, da der Goldpreis am Ende eines Schuldenzyklus in der Regel ansteigt.Am unteren Ende der Pyramide steht Gold, das knapp ist, allgemein akzeptiert wird und kein Gegenparteirisiko birgt, weil es niemandem gehört. Das Vertrauen in Gold ist felsenfest, da es eine unschlagbare 5.000-jährige Erfolgsbilanz als Wertaufbewahrungsmittel hat. Über dem Gold in der Pyramide steht die nationale Währung, die eine Form des Kredits ist, da sie eine Verbindlichkeit einer Bank ist (2).Kredit erfordert mehr Vertrauen als Gold, und je höher in der Pyramide, desto riskanter ist das Kreditinstrument. Nach der nationalen Währung folgen Schuldverschreibungen, Aktien und schließlich Derivate. Gold steht am unteren Ende der Pyramide und stützt letztlich alle Formen von Krediten, die auf der Spitze der Pyramide liegen. Aus diesem Grund besitzen praktisch alle Zentralbanken Gold.In einem Wirtschaftsboom nimmt das Vertrauen in Kreditinstrumente zu, und die Aktiva und Passiva im Finanzsystem werden ausgeweitet (Kredite werden geschaffen). In dieser Phase des Schuldenzyklus wird die Spitze der Pyramide breiter: Schuldenstand und Verschuldungsgrad steigen an. Schließlich bilden sich Kreditblasen, die man sich wie eine riesige Krone vorstellen kann, die auf einem winzigen Fuß aus Gold lastet. Das Finanzsystem gerät aus den Fugen.Während der unvermeidlichen Rezession schrumpfen die Bilanzen aufgrund von Zahlungsausfällen, das Vertrauen in Kreditinstrumente schwindet und die Anleger laufen die Pyramide hinunter zum Gold. Wenn der Goldpreis steigt, vergrößert sich der Stand der Pyramide, was dem Finanzsystem mehr Vertrauen und Stabilität verleiht. Die Fäulnis macht Platz für die Heilung.Die Form der Pyramide wird umgestaltet, bis Stabilität erreicht ist - ein solides Gleichgewicht zwischen Gold und Kredit. Während die Gesamtgröße der Pyramide mit der Zeit wächst, verändert sich ihre Form gleichzeitig mit den Schuldenzyklen. Von Perry Mehrling, Professor für internationale politische Volkswirtschaftslehre und geistiger Mentor von Zoltan Pozsar (2013):“In einem Boom beginnt der Kredit wie Geld zu wirken. [...] Kreditformen werden viel liquider, sie werden viel brauchbarer, um damit Zahlungen zu leisten. Und in einer Schrumpfungsphase stellt man fest, dass das, was man hat, kein Geld ist, sondern eigentlich ein Kredit. Bei einer Schrumpfung stellt man fest, dass Gold und Währung nicht dasselbe sind. Dass Gold besser ist. [...] Es gibt also einen Verlust der qualitativen Unterscheidung zwischen Geld und Kredit in der Expansion und dann eine Wiederbelebung dieser Unterscheidung.“