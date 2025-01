IWF zählt Deutschland und Europa an!

Der EUR eröffnet gegenüber dem USD bei 1,0302 (05:36 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,0266 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 155,87. In der Folge notiert EUR-JPY bei 160,59. EUR-CHF oszilliert bei 0,9406.An den internationalen Finanzmärkten herrscht eitel Freude vor der Inauguration Trumps. Aktienmärkte reüssieren. An den Rentenmärkten bildeten sich Renditen zurück. Krypto-Anlagen gewannen (Teil der Trump Trades). Gold und Silber standen unter Abgabedruck.Trump kündigte am ersten Amtstag eine Phalanx an Dekreten an, die den Umschwung in den USA zu stärkerer Leistungsgenerierung einleiten werden. Das wird eine Disruption historischen Ausmaßes. Die Aufbruchstimmung ist in den USA beneidenswert (hier Abbruchstimmung!)Am Freitag flankierten starke Konjunkturdaten aus den USA die Bewegungen an den Finanzmärkten (Industrieproduktion, Neubaubeginne). Die aktualisierte IWF-Prognose setzte für die vor markanten Reformen stehenden USA (Aristoteles!) mit einer BIP-Aufwärtsrevision um 0,5% massive positive Akzente.Anders sah es für die Eurozone aus (-0,2%), prekär sah es für Deutschland aus (-0,5%). Europa, Deutschland allen voran, verlieren täglich Konkurrenz- und Zukunftsfähigkeit. Unser Daten- und Nachrichtenpotpourri nimmt an negativer Dynamik zu. Kommentar: Wenn Deutschland und Europa nicht extrem zeitnah Reformen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit in Angriff nehmen, wird die ökonomische Negativdynamik deutlich zunehmen!Kein Narrativ und keine ideologische Verbalakrobatik hilft, sondern nur Realitätssinn! Aktienmärkte: Late Dax +1,21%. EuroStoxx 50 +0,90%, S&P 500 +0,99%, Dow Jones +0,77%, US Tech 100 +1,67%. Aktienmärkte in Fernost Stand 05:59 Uhr: Nikkei (Japan) +1,15%, CSI 300 (China) +0,90%, Hangseng (Hongkong) +2,33%, Sensex (Indien) +0,28% und Kospi (Südkorea) 0,00%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,50% (Vortag 2,53%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,62% (Vortag 4,66%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (+0,0002) ist gegenüber dem USD im Vortagesvergleich kaum verändert. Gold (-10,00 USD) und Silber (-0,33 USD) verloren gegenüber dem USD überschaubar an Boden. Bitcoin profitiert davon, Teil der „Trump Trades“ zu sein und notiert aktuell gegenüber dem USD bei 102.350 (06:05 Uhr). Gegenüber dem Vortag ergibt sich ein Anstieg um 1.250 USD.Kommentar: Das Maß ist voll! Aus Washington kommt vom IWF eine klare Ansage an Deutschland und Europa. So ist es, wenn man "Aristoteles" (Struktur – Konjunktur – Einkommen) und Experten ignoriert! Die Ausflüchte des Polit-Establishments in Berlin und des regierungstreuen Medienapparats, die so lang gelebte Ignoranz der kritischen Themen in der Wirtschaftslobby (seit 15 Monaten sukzessive aufgewacht!), die Schaffung von Echokammern in Berlin und Brüssel, verfangen nicht mehr. Europa wird von der Realität (Daten) eingeholt.Das ist die Kraft des "Normativ Faktischen", die hier immer wieder thematisiert wurde. Der IWF bringt Klartext, den Sie aus diesem Report kennen. Für die USA geht es in der neuen IWF- Prognose sportlich nach oben, für Europa und vor allen Dingen für Deutschland geht es drastisch nach unten. Deutschland nimmt jetzt den letzten der 30 Plätze der IWF-Statistik ein. Da die USA sich jetzt noch einmal im Leistungsprofil ertüchtigen (Steuersenkungen, Deregulierung, Energiepolitik) wird die Divergenz zu Europa und vor allen Dingen zu Deutschland noch stärker zu Gunsten der USA entwickelt.Das heißt, dass der Kapitalstock (Basis aller Einkommen für Staat und Bürger) noch schneller erodieren wird (Nettokapitalabflüsse historisch hoch!). Was heißt das für die Finanzierung des Sozialstaats? Was heißt das für das Thema der gesellschaftspolitischen und politischen Stabilität? Haben unsere Eliten verantwortungsvoll gehandelt? Können Sie Verantwortung?Die "Welt" kommentiert hinter der Bezahlschranke am Freitag in dem Artikel "Deutschlands finale Demütigung", dass einer der Gründe im Energiesektor liegt (Deutschland ist noch der energieintensivste Industriestandort, "Hidden Champions" hängen daran! Unser letztes Ass!).Laut "Welt" liegen die Gaspreise in Europa fünfmal so hoch wie die in den USA (US-Fracking-Gas ist halt teuer, nicht nur dreckig! Grün?). Vor Corona waren sie lediglich doppelt so hoch. Ich trommele auf diesem Thema seit mehreren Jahren herum, verweise darauf, dass wir seit 300 Jahren in einem energetischen Zeitalter leben und jede Form des Wohlstands und des Wachstums mit der effizienteren und optimierten Nutzung der Energie korreliert ist.Die Zukunftstechnologie IT/KI ist extrem energieintensiv. Mit der Energiestrukturpolitik der EU, aber insbesondere Deutschlands (Merkel!), haben wir uns davon verabschiedet. "Chapeau!" Wissen unsere Eliten, wie sie Europa Zukunftsfähigkeit, Wohlstand und Stabilität nehmen?Falls Sie den Eindruck haben, dass mich diese Tragödie anfasst, liegen Sie richtig, denn es ist das Schicksal Deutschlands und Europas, das mir am Herzen liegt. Es helfen keine Wahlplakate mit dem Schlagwort "Zuversicht"! Massiver Wandel muss es heißen, denn ohne starke Wirtschaft scheitert die Transformation (Kosten geschätzt auf circa 4,5 Billionen EUR!).