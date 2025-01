SPDR: Bestände mit großem Sprung zum Wochenende in KW 3

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust zeigten sich in der dritten Kalenderwoche des Jahres 2025 etwas lebhafter als in den Vorwochen. Nach einigen Abflüssen im Wochenverlauf legte der Goldfonds gegen Ende der Woche wieder zu.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 879,12 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 876,82 Tonnen gewesen. Über das Wochenende folgten zunächst Abflüsse in Höhe von 2,3 Tonnen. Am Dienstag flossen daraufhin noch einmal 2 Tonnen ab. Auf diesem Niveau verharrten die Bestände bis Donnerstag, wo sie noch einmal 3,74 Tonnen verloren. Ende der Woche kam es dann zu starken Zuflüssen von 10,34 Tonnen, womit die verlustreiche Woche doch mit einem Plus gegenüber der Vorwoche endete.Der Preis für eine Unze SPDR-Gold schwankte anfangs, konnte am Donnerstag aber die 2.700 $-Marke übersteigen. Am Freitag lag der Preis bei 2.715,20 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 13. Januar: 874,52 Tonnen• 14. Januar: 872,52 Tonnen• 15. Januar: 872,52 Tonnen• 16. Januar: 868,78 Tonnen• 17. Januar: 879,12 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de