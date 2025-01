Gold auf 11-Wochen-Hoch, Dollar fällt nach Anzeichen für schrittweise Trump-Zölle

Der Goldpreis kletterte am Dienstag auf den höchsten Stand seit fast 11 Wochen, da der US-Dollar nach der Amtseinführung von Präsident Donald Trump einbrach und die Anleger das Metall als sicheren Hafen suchten, um sich gegen die von seinen Zollplänen ausgehende Unsicherheit abzusichern, schreibt Reuters . Nach wochenlangen weltweiten Spekulationen darüber, welche Zölle Trump an seinem ersten Tag im Amt verhängen würde, sorgte die Nachricht, dass Trump sich mit der Verhängung von Zöllen mehr Zeit lassen würde, für Erleichterung an den globalen Aktienmärkten, setzte aber den US-Dollar unter Druck.Es gibt ein Gefühl der Erleichterung in der Risikostimmung, dass Zölle kein unmittelbares Thema sind, so Yeap Jun Rong, IG-Marktstratege. Die Rücknahme der Wetten auf bevorstehende Handelsspannungen zeige sich am deutlichsten beim US-Dollar. "Die uneinheitliche Dynamik sorgt dafür, dass sich der Goldpreis vorerst hält, und wir können davon ausgehen, dass Gold ein attraktives Absicherungsinstrument bleibt. Die Marke von 2.720 Dollar wird ein unmittelbarer Widerstand sein, den es zu beobachten gilt," meint er weiter. Trump hat jedoch angekündigt, dass er erwägt, ab dem 1. Februar Zölle in Höhe von 25% auf Importe aus Kanada und Mexiko zu erheben.Während Gold in wirtschaftlich unsicheren Zeiten als sicherer Hafen gilt, wird auch die Frage, inwieweit die neue Trump-Regierung ihre politischen Versprechen umsetzt, die weitere Entwicklung der US-Zinsen maßgeblich beeinflussen, so Reuters. Trumps Politik wird als inflationär angesehen, was die Federal Reserve dazu veranlassen könnte, die Zinsen länger hoch zu halten.© Redaktion GoldSeiten.de