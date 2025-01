First Nordic Metals nimmt Herrn Henrik Lundin in das Board of Directors auf

Toronto, 22. Januar 2025 - First Nordic Metals Corp. (das Unternehmen oder FNM) (TSX-V: FNM; OTC: FNMCF; FWB: HEG0) gibt bekannt, dass Herr Henrik Lundin in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde.Herr Lundin verfügt über 19 Jahre Erfahrung im technischen und geschäftlichen Bereich des Rohstoffsektors und war in verschiedenen Funktionen in der Geschäftsführung und im Board of Directors bei privaten und börsennotierten Unternehmen in der Bergbaubranche sowie im Öl- und Gassektor tätig. Zuvor war er Chairman von Gold Line Resources Ltd. (Gold Line), einem der Vorgängerunternehmen von FNM. Bei Gold Line war Henrik Lundin an der anfänglichen Konsolidierung des gürtelübergreifenden Projektpakets in Schweden sowie an der Übernahme des Projekts im Grünsteingürtel Oijärvi in Finnland von Agnico Eagle Mines Ltd. beteiligt. Herr Lundin zeichnete auch als Chief Operating Officer für die weltweiten Aktivitäten von TAG Oil Ltd. verantwortlich. Er arbeitete auch für Lundin Energy AB in Norwegen, bevor er zu Aker BP ASA wechselte, wo er derzeit als Advanced Reservoir Engineer tätig ist. Henrik ist schwedischer Staatsbürger und hat einen B.Sc.-Abschluss in Petroleum Engineering von der Colorado School of Mines in Colorado (USA).Taj Singh, CEO von FNM, sagt dazu: Im Namen des Board of Directors und des Managementteams freue ich mich sehr, Henrik bei FNM begrüßen zu dürfen. Seine Erfahrung in Europa und sein Fachwissen werden für FNM im Hinblick auf den Ausbau unserer Projekte in Skandinavien ohne Frage von großer Bedeutung sein. Darüber hinaus sollten sich Henriks Kontakte und Verbindungen in Europa in naher Zukunft angesichts der geplanten Börsennotierung in Schweden als besonders nützlich erweisen.Henrik Lundin erklärt: Ich freue mich, dem Board of Directors von FNM beizutreten. FNM hat bei der Konsolidierung und Etablierung eines der bedeutendsten europäischen Goldlager in diesem Sektor großartige Arbeit geleistet. Es scheint der richtige Ort und die richtige Zeit für FNM zu sein, da sowohl Schweden als auch Finnland mit ihrer langjährigen und beeindruckenden Geschichte im Bergbau entschlossen scheinen, größere Bedeutung in der Mineralindustrie zu erlangen.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Herrn Lundin Incentive-Aktienoptionen zum Erwerb von insgesamt 1.000.000 Stammaktien des Unternehmenskapitals zu einem Ausübungspreis von 0,42 $ (die Optionen) gemäß seinem rollierenden 10-%-Incentive-Aktienoptionsplan gewährt hat. Die Optionen werden zum Datum der Zuteilung verfallbar und können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ausgeübt werden.First Nordic Metals Corp. (FNM) ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das Projekte in Schweden und Finnland konsolidiert, um das nächste Goldlager Europas zu schaffen. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens in Nordschweden ist das Goldprojekt Barsele, das als Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Limited betrieben wird. Im unmittelbaren Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Eigentumsanteile an einer Liegenschaft in Bezirksgröße, die drei weitere Projekte (Paubäcken, Storjuktan, Klippen) umfasst. Zusammen mit dem Projekt Barsele erstrecken sich die Projekte über eine Fläche von insgesamt 104.000 Hektar im Gürtel Gold Line. Darüber hinaus ist FNM in Nordfinnland zu 100 % an einer Liegenschaft in Bezirksgröße beteiligt, die den gesamten unzureichend erkundeten Grünsteingürtel Oijärvi abdeckt, einschließlich der Au-Ag-Lagerstätte Kylmäkangas, das größte bekannte Goldvorkommens in diesem Gürtel.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORSTaj Singh, M.Eng, P.Eng, CPACEO und DirektorAlicia Ford, Direktor, Corporate DevelopmentTel: 604-687-8566E-Mail: info@fnmetals.comFolgen Sie First Nordic Metals:Twitter: @fnmetalsYoutube: @firstnordicmetalscorpLinkedIn: @firstnordicmetalsFacebook: @FirstNordicMetalsInstagram: @firstnordicmetalsDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl First Nordic der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!