Mindestens sieben Tote durch Militär in AngloGold Ashantis Mine in Ghana

Ein ghanaischer Kleinbergbauverband erklärte am Sonntag, Soldaten hätten in der Nacht von Samstag auf Sonntag neun unbewaffnete Menschen in einer Mine von AngloGold Ashanti getötet, während die Armee erklärte, sieben illegale Minenarbeiter seien bei einem Feuergefecht ums Leben gekommen. Kofi Adams, lokaler Vorsitzender der Ghana National Association of Small Scale Miners, sagte der Nachrichtenagentur Reuters , dass bei dem Vorfall in der Obuasi-Goldmine in der Ashanti-Region des westafrikanischen Landes neun Menschen getötet und vierzehn schwer verletzt worden seien. Die Menschen seien unbewaffnet gewesen.Zuvor hatten die ghanaischen Streitkräfte mitgeteilt, dass etwa 60 illegale Bergarbeiter mit vor Ort hergestellten Gewehren und anderen Waffen am Samstag gegen 23 Uhr (GMT) den Sicherheitszaun der Mine durchbrochen und auf eine dort stationierte Militärpatrouille geschossen hätten, was zu einem Feuergefecht geführt habe. "Das ist ein beispielloser Vorfall, [und] es ist schwer zu verstehen, warum das passiert ist", meinte Adams, der darauf hinwies, dass in der Vergangenheit Eindringlinge auf dem Gelände mit Warnschüssen vertrieben worden seien.Ghanas Präsident John Dramani Mahama ordnete eine sofortige Untersuchung des Vorfalls an, den er als "tragisch" bezeichnete, wie es in einer Erklärung des Präsidialamtes am Sonntag hieß. Die Regierung habe AngloGold Ashanti aufgefordert, für die medizinischen Kosten der Verletzten und die Beerdigungskosten aufzukommen, hieß es in der Erklärung des Präsidenten. Von AngloGold Ashanti selbst liegt derzeit keine Stellungnahme vor.© Redaktion GoldSeiten.de