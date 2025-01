Ein Arzt packt aus (Impfschäden) & ein jämmerlicher Abgang

Die Gelbhaar-Affäre setzt die Grünen weiter unter Druck, ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter tritt aus der Partei aus und sagt, es gäbe im Landesverband Berlin strukturelle Probleme.Joe Biden hat seinen Posten verlassen und noch ca. 8.000 Personen vor Strafverfolgung geschützt, darunter Anthony Fauci, der sogar bis 2014 rückwärts abgeschirmt ist. Währenddessen vollzieht Trump eine 180-Grad-Wende bei der Politik seines Vorgängers, aber gegen die Mathematik kommt er nicht an.Der Arzt für Allgemeinmedizin Ralf Tillenburg schreibt einen Brandbrief an die Techniker Krankenkasse und kritisiert darin deren Verhalten in der Corona-Zeit. Er spricht von 30-50% schweren gesundheitlichen Schäden der Geimpften. Die Krankenkasse habe das perfide Spiel mitgemacht, anstatt die Versicherten wirklich zu beraten und zu warnen.Gold und Silber? Sollte man haben, so Robert Kiyosaki.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)