Ölpreis (Brent): Trendbruch setzt sich durch

Der Ölpreis Brent setzte die Korrektur auch am Mittwoch fort. Dabei kam es zu einem deutlicheren Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends. Die Notierungen haben die Tiefs der Vortage aber noch nicht erreicht.Weitere Abgaben sind bei Brent in Richtung der 78,15 USD jederzeit möglich. Hier bietet sich die Chance, den Pullback zu beenden und eine nachhaltige Reaktion nach oben einzuleiten. Wenn es über den bei 80,00 USD derzeit laufenden Abwärtstrend hinausgeht, ist die Chance gegeben, wieder bis 82,92 USD durchzustarten. Unterhalb der 78,15 USD droht hingegen ein Rutsch in Richtung 75,94 USD.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)