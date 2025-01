Machen wir Amerika wieder reich

Letzten Montag saß ich in meinem bescheidenen Domizil am Ufer des Great Scugog Swamp im Great Room und fragte mich, ob das Trump-Team die Dreistigkeit besitzen würde, angesichts schwächelnder Wirtschaftsdaten, steigender Zinssätze und einer sich verschlechternden Breite des Marktes einen Börsenstopp zu verordnen.Zunächst nahm ich an, dass sie die Unverfrorenheit und die offensichtliche Augenwischerei bei der zweiten Amtseinführung eines Narzissten, der die internationalen Landkarten und die Regeln des Welthandels ändern will, als sein bleibendes Vermächtnis erkennen würden. Beim zweiten Nachdenken kam ich zu dem Schluss, dass es Donald Trump, der bei seiner Mission, das Weiße Haus zurückzuerobern, Medienattacken, Schikanen des Justizministeriums, Zivilklagen von Pornostars im Ruhestand und zwei Attentatsversuche überlebt hat, gelingen würde, den S&P 500 am Tag vor seinem Amtsantritt nach Norden galoppieren zu lassen.Ungeachtet der Tatsache, dass er am Martin-Luther-King-Tag vereidigt werden muss, was ein großes Ärgernis sein muss, weil er den Nachrichtenzyklus mit einem verstorbenen Bürgerrechtler teilen muss, übernimmt Donald John Trump das Reich einer weitgehend vakanten Präsidentschaft, in der die Nation größtenteils von einem Schattenkomitee aufgeweckter Liberaler regiert wurde, die eine tiefe Abneigung gegen den "Orangenmann" hegen und buchstäblich jede Facette der US-Regierung - Justiz, Legislative und Exekutive - aufgebracht haben, um seine zweite Kandidatur für den Thron zu verhindern.Als er letztes Jahr in einer erstaunlichen Show von Ausdauer und siebzigjähriger Energie durch das Land reiste, sprach er zu großen, bewundernden Menschenmengen, die von der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton 2015 als "Klägliche" bezeichnet wurden, und es waren diese Bewohner der unteren Mittel- und Arbeiterklasse, die vom Trump-Fieber angesteckt wurden und ihn ins Amt brachten, während der Protest von Kamala Harris in Vergessenheit geriet.Nach der Zeremonie am Montag werden sich die internationalen Einsatzregeln meiner Meinung nach für immer geändert haben. Der Kuss auf den Ring des amerikanischen Kaisers wird den Nationen keinen Freifahrtschein mehr für den souveränen Schutz durch die US-Streitkräfte gewähren. Trump beabsichtigt, alle NATO-Mitglieder (einschließlich Kanadas) dazu zu bringen, ihren gerechten Anteil an den Militärausgaben zu zahlen, und zwar in Form von verschärfter Grenzsicherung und Personaleinsatz. Seien Sie nicht überrascht, wenn viele der NATO-Länder gezwungen sind, auf die Wehrpflicht zurückzugreifen, um sich in die von Trumps Visionen gezogene Linie einzufügen.Noch wichtiger ist, dass er den unschätzbaren amerikanischen Markt zu einem "Pay-per-View"-Gelände machen will, auf dem Zölle das Eintrittsgeld für den Zugang zu den Billionen von Verbraucherdollar sind, um die ihn derzeit jede Nation und jedes Unternehmen auf dem Planeten beneidet. Japanische Stahlunternehmen können nicht länger überschüssige Lagerbestände auf den US-Markt werfen, zum Nachteil von Unternehmen wie Cleveland Cliffs und U.S. Steel.Kanadisches Holz kann nicht mehr unter dem Schutz staatlicher Subventionen in die amerikanischen Wohnungsmärkte verschifft werden. Noch wichtiger ist, dass diese riesigen chinesischen Containerschiffe, die bis zum Rand mit allen möglichen Toastern, Flaschenöffnern, Klimaanlagen oder Hightech-Geräten aus Sklavenarbeit (die nach amerikanischen Prototypen umgearbeitet wurden) beladen sind, mitten im Pazifischen Ozean festsitzen werden, bis Trump ihre Zollschecks in der Post hat. Um es mit einem Sprichwort zu sagen: "Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt", und er kommt gut bewaffnet und mit schlechter Laune an.Wie wird sich dieses neue Regime von "Machen wir Amerika wieder reich" auf die Kapitalmärkte weltweit auswirken?Meines Erachtens genügt ein grundlegendes Verständnis von Econ-101, in dem die Geschichte der Besteuerung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die "Endpreise" untersucht wird. In jedem Fall von Steuererhöhungen geben die Unternehmen die zusätzlichen Inputkosten an den "Endpreis" für das Produkt, das sie verkaufen wollen, weiter. Wenn japanischer Stahl gezwungen wird, am Einfuhrhafen einen Zoll zu zahlen, der seinen Vorteil zunichtemacht, wird dieser Stahl einen Markt außerhalb der USA suchen, wo der Verbraucher den Vorteil des niedrigeren Preises beim Kauf von Produkten, die japanischen Stahl enthalten, spüren wird.In ähnlicher Weise werden Avocados aus Mexiko, die in kulinarischen Betrieben in ganz Nordamerika verwendet werden, zu höheren Lebensmittelkosten im Supermarkt und in Restaurants führen, die vom amerikanischen Verbraucher aufgefangen werden und sich sicherlich im US-Verbraucherpreisindex und den von der US-Notenbank bevorzugten persönlichen Konsumausgaben (PCE) niederschlagen.Letztlich sind Zölle nichts anderes als eine Steuer, und ihre Erhebung ist nicht nur inflationär, sondern behindert auch den globalen Handel und damit das globale Wachstum. Da Wachstum der einzige Weg ist, das Schuldenproblem zu lösen, wie sowohl der Fed-Vorsitzende Jerome Powell als auch der neue Finanzminister Scott Bessent betonen, wird es interessant sein (um es milde auszudrücken), zu sehen, wie sich die Geld- und Fiskalpolitik an den durch Zölle verursachten Rückgang der Steuereinnahmen anpassen kann.Wie ich schon seit Jahrzehnten schreibe, ist es dieses unrühmliche Wort mit acht Buchstaben - "S-C-H-U-L-D-E-N" -, das alle Karten in diesem massiven globalen Pokerspiel in der Hand hält, in dem ehrliche Gesichter und Bluffs gegen die Durchsetzung souveräner Absichten und diplomatischer Spielchen wirkungslos sind. Das Problem liegt meines Erachtens in der irrigen Annahme des Trump-Teams, dass das US-Militär nach wie vor der beste Polizist der Welt ist.Jüngste Beweise, die der brillante geopolitische Analyst Peter Zeihan vorgelegt hat, zeigen jedoch, dass die von Russland und China entwickelte Hyperschall-Raketentechnologie, die auch vom Iran und anderen Ländern unter ihrem Schutzschirm genutzt wird, das Spielfeld rasch ebnen könnte.Ich würde vor einem Szenario zurückschrecken, in dem die Amerikaner glauben, sie könnten einen Bluff von China oder Russland durchschauen, wie wir es kürzlich an der russisch-ukrainischen Grenze gesehen haben, wo von der NATO gebaute und bereitgestellte Raketen in den souveränen russischen Luftraum geschossen werden. Dies ist die ultimative Form des russischen Roulettes, denn Wlad der Pfähler ist kein Anführer, der lange in Deckung geht. Das passiert, wenn die Welt sieht, dass es dem globalen Hegemon an kompetenter Führung mangelt, wie es in den letzten vier Jahren unter Joe Biden der Fall war.Zwar kann sich die Welt glücklich schätzen, dass eine Person mit Trumps Führungsqualitäten nun wieder die Macht im Weißen Haus übernimmt, doch verfügt er nicht über eine Bilanz, die viele seiner grandiosen Pläne für den wirtschaftlichen Aufstieg der USA unterstützen könnte. Das Schuldenmonster hat beide Hände um seine Kehle gelegt und kann ihm im Handumdrehen eine tödliche Beschränkung auferlegen.Die meisten Wirtschaftswissenschaftler, denen ich folge, sind sich einig, zumeist, so glaube ich, aus "Wunschdenken" heraus, dass die Zölle einfach nur ein Trump'sches Getöse sind und dass die Bestrebungen, Kanada und Grönland zu annektieren, lediglich Verhandlungstaktiken sind, die in klassischer vaudevillianischer Manier von einem offensichtlichen Showman ausgeführt werden, der es mit P.T. Barnum aufnehmen kann.Nichtsdestotrotz wird am Montag ein neues und sehr gefährliches Regime eingeführt, das die letzten 15 Jahre der Anbetung der Börse und des altruistischen Wohlwollens zum Entgleisen zu bringen droht. Caveat emptor.