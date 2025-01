Kryptogold: Chance oder Risiko?

Goldgedeckte Kryptowährungen gewinnen als innovative Lösung für die Unberechenbarkeit traditioneller Kryptowährungen wie Bitcoin an Attraktivität, berichtet die Seite Gulf News . Im Gegensatz zu Bitcoin, das oft als "digitales Gold" bezeichnet wird, ist der Wert von goldgedeckten Kryptowährungen direkt an physisches Gold gebunden und biete somit mehr Stabilität in einem volatilen Markt. "Goldgedeckte digitale Münzen bieten zusätzliche Stabilität im Vergleich zu anderen Kryptowährungen, denen es oft an intrinsischem Wert mangelt", sagte Brian Deshell, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger Kryptowährungsanalyst. "Der Preis dieser Kryptowährungen wird nicht unter den Wert des Goldes fallen, mit dem sie unterlegt sind, was eine bessere Vorhersehbarkeit des Preises gewährleistet. Diese Stabilität macht sie zu einer Art 'Stablecoin'".Mit Gold unterlegte Kryptowährungen bieten Vorteile wie geringere Volatilität und einfachen digitalen Handel. Sie sind jedoch nicht frei von Risiken. "Im Gegensatz zu physischem Gold sind digitale Vermögenswerte anfällig für Cybersicherheitsbedrohungen und betrügerische Plattformen", warnte Deshell. Darüber hinaus sind mit Gold unterlegte Krypto-Token an den Goldpreis gekoppelt, was bedeutet, dass ihr Wert fallen könnte, wenn der Goldpreis fällt – auch wenn solche Fälle selten sind. Zubair Shakeel, ein Investmentmanager aus den VAE, betonte, wie wichtig es sei, Investitionen zu diversifizieren, und wies darauf hin, dass mit Gold unterlegte Kryptowährungen andere Vermögenswerte ergänzen sollten, anstatt ein Portfolio zu dominieren.In ihrem Fazit schreiben Gulf News, Goldgedeckte Kryptowährungen kombinieren die Stabilität von Gold mit der Flexibilität digitaler Vermögenswerte. Sie bieten eine Absicherung gegen die Volatilität traditioneller Kryptowährungen und ermöglichen es Anlegern, von der Stabilität des Goldmarktes zu profitieren, ohne Gold physisch besitzen zu müssen. "Da die globalen Märkte mit anhaltender Unsicherheit konfrontiert sind, wird die Nachfrage nach goldgedeckten Kryptowährungen wahrscheinlich steigen", so Shakeel weiter. "Diese Stablecoins bieten eine einzigartige Möglichkeit, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Goldmarktdaten in Echtzeit zu treffen." Anleger sollten jedoch vorsichtig bleiben und die Vorteile von goldgedeckten Kryptowährungen gegen potenzielle Cybersicherheitsrisiken und Markttrends abwägen.© Redaktion GoldSeiten.de