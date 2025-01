Trumps Zölle: Massive Auswirkungen auf die Edelmetallpreise?

Die von der neuen US-Regierung angedrohten Importzölle von bis zu 25% sorgen weiterhin für Unruhe auf den Rohstoffmärkten. Während sich viele Marktteilnehmer auf eine mögliche Verknappung von physischem Gold und Silber konzentrieren, werden die tatsächlichen Auswirkungen nach Ansicht von Bart Melek, Global Head of Commodity Strategy bei TD Securities, nicht dort zu spüren sein.„Es sieht unsicher aus, das ist wohl das freundlichste und mildeste, was ich sagen kann“, sagte Melek laut Kitco News . „Kürzlich hatten wir einen so genannten Blowout an der MAB-Börse für physisches Silber und Gold, und das lag daran, dass die Märkte über die möglichen Zölle besorgt waren. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es nicht mit globalen Universalzöllen zu tun, obwohl sie vielleicht kommen werden, wie neulich im Oval Office gesagt wurde. Im Moment scheint der Fokus auf Kanada und Mexiko zu liegen.“Melek meinte, der Energiesektor sei immer noch bedeutender als der Metallkomplex, da Kanada ein wichtiger Öllieferant für die Vereinigten Staaten sei und viele Raffinerien im Norden der USA vollständig auf kanadisches Öl angewiesen seien, um die lokale und regionale Nachfrage zu decken. Andererseits glaubt Malek, dass sich die Zölle sehr stark auf die Edelmetallpreise auswirken würden, wenn auch nicht so, wie von vielen Marktexperten vermutet, sondern eher in Form einer steigenden Nachfrage nach den monetären Metallen zum Schutz vor einer explodierenden Inflation.„Wenn wir diese umfassenden Zölle auf Rohstoffe und Industriegüter sehen, setze ich sie letztlich mit einem negativen Angebotsschock gleich“, erklärte er. „Im Grunde genommen werden die Gesamtpreise fast sofort angehoben. Einige werden vollständig vom US-Verbraucher bezahlt, einige der Zölle werden an die Produzenten weitergegeben, aber insgesamt steigen die Preise.“ Auf die Frage, ob TD Securities die Trump'schen Zölle als die größte Bedrohung für den globalen Rohstoffmarkt im Jahr 2025 ansehe, sagte Melek, dass dies durchaus der Fall sein könne, dass es aber bereits andere massive Bedrohungen gebe.© Redaktion GoldSeiten.de