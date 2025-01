Pan American macht es spannend

Quelle Chart: stock3

Die kanadische Silbermine Pan American Silver Corp. konnte rückblickend zur vergangenen Analyse vom 11. Oktober nicht an die grundsätzlich positive Grundausrichtung anknüpfen. Zwar gelang der angedachte Ausbruch über den Widerstand von 21,16 EUR, und doch versiegten nach dem nahenden Touch des nächsthöheren Ziellevels von 22,24 EUR die Kräfte. Erhöhte Schwankungsfreudigkeit stellte sich ein und so erscheint das aktuelle Chartbild nicht wenig spannender als damals.Mit dem Intraday-Hoch vom 24. Oktober bei 24,16 EUR beendete die Aktie ihren vorherigen bullischen Ausflug und kehrte vielmehr scharf um. Es folgte ein Abwärtsimpuls von mehr als -20 % und so befanden sich die Notierungen zum Novemberbeginn wieder unterhalb von 21,16 EUR. Seither schoben sich die Kurse rund um dieses Widerstandsniveau seitwärts entlang und durchbrachen hierbei auch die seit Anfang des Jahres 2024 etablierte Aufwärtstrendlinie. Seit Jahresbeginn zeigt sich eine leicht aufwärtsgerichtete Tendenz, welche sogar zur Rückkehr über die gebrochene Trendlinie führen könnte.Allerdings bedarf es hierbei der buchstäblichen Schubkraft, um ein deutliches Signal zu senden. Gelingt daher nochmals der deutliche Anstieg über 21,16 EUR, besitzt Pan American das Potenzial bis zur Region rund um 22,50 EUR anzusteigen, bevor darüber das Hoch bei 24,16 EUR oder vielmehr der noch ausstehende Widerstand bei 24,22 EUR attackiert werden dürfte. Oberhalb dieses Niveaus wartet das Level von 25,49 EUR. Die Spannung steigt daher von Tag zu Tag.Doch was, wenn der Trendlinienbruch sowie das bisher eher zaghafte Verhalten sich negativ auflösen. In diesem Fall sollte man bereits unterhalb von 20,00 EUR je Anteilsschein die gewisse Vorsicht walten lassen. Denn faktisch würde sich bei einem Rückgang unter dieser runden Marke weiteres Abwärtspotenzial bis zum gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA – aktuell bei 19,18 EUR) und der knapp darunter liegenden Unterstützung bei 18,75 EUR eröffnen.Sollte sich die Aktie dort nicht behaupten können, müsste man in weiterer Folge mit einem Rückgang unter 18,07 EUR rechnen. In diesem Fall dürfte der Abwärtsdruck weiter zunehmen, sodass in weiterer Folge ein Verkaufssignal bis 16,71 EUR aktiviert werden dürfte.Bisher schleicht der Kurs vorsichtig unterhalb des Widerstands von 21,16 EUR seitwärts. Ein klarer Ausbruch könnte weitere Käufer aktivieren und so rasch zu Kurssteigerungen bis rund 22,50 EUR führen. Oberhalb dessen rückt das zuletzt knapp verpasste Widerstandslevel von 24,22 EUR ins Visier der Bullen.Ein weiteres Verweilen unterhalb von 21,16 EUR lässt Zweifel am Willen der Bullen aufkommen. Sollten sich die Notierungen dabei wieder gen Süden und unter die runde Marke von 20,00 EUR je Anteilsschein begeben, erscheint direkt weiterer Abwärtsdruck bis 18,75 EUR kaum vermeidbar.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.