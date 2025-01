Rick Rule: Goldaktien Sweetspot, Urans neue "Easy Money"-Periode

In einem Interview mit Investing News Network sprach Rick Rule, Inhaber von Rule Investment Media, über die Vorteile von Goldaktien und teilte seine Gedanken zur Stimmung am Uranmarkt mit. Bei Goldaktien sieht er das größte Potenzial in einem bestimmten Marktsegment. "Ich denke, dass wir uns immer noch in einem Markt befinden, in dem die von Lobo Tiggre beschriebene Entwicklung [...] im Moment der Sweet Spot des Junior-Marktes zu sein scheint", so Rule.Er bezog sich dabei auf das Ende der Lassonde-Kurve, wenn ein Unternehmen eine bankfähige Machbarkeitsstudie abgeschlossen und eine Baufinanzierung erhalten hat und entweder "shovel-ready" oder "shovel-turned" ist. In Bezug auf Uran stellt Rule fest, dass der Hass auf diesen Rohstoff in den sozialen Medien zunimmt, was für ihn ein Zeichen für bevorstehende Gewinne in seinem Portfolio ist. Er rechnet mit dem Beginn einer neuen Phase des "leichten Geldes" für Uran, da sich die Fundamentaldaten des Marktes verbessern. "Wenn ich in meinem Leben, finanziell gesehen, gehasst werde, bin ich im Begriff reich zu werden", scherzt Rule.© Redaktion GoldSeiten.de