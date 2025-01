Goldpreisprognose: 05./06. KW 2025

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 25.01.25, um 09:54 Uhr, bei 2.770 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 2.755 $ bis 2.795 $In der vergangenen Woche hat der Goldpreis nach einem festen Start das Dezemberhoch zurückgewonnen und in einer moderaten Aufwärtsdrift das Allzeithoch zum Ende der Woche angelaufen. Dort hat die Dynamik noch nicht für einen Ausbruch gereicht, sodass am Montag zum Start in die neue Woche leichte Korrekturstimmung vorherrschen dürfte. Im Gegenzug könnten Impulse aus den kommenden Wirtschaftsterminen die Marke zeitnah herausnehmen.• Nächste Widerstände: 2.785 $ = Vorwochenhoch | 2.790 $ = Allzeithoch• Wichtige Unterstützungen: 2.726 $ = Dezemberhoch | 2.689 $ = Vorwochentief | 2.685 $ = Septemberhoch• GD20 (Std): 2.774 $• Erwartete Tagesspanne: 2.770 $ bis 2.810 $ alternativ 2.735 $ bis 2.775 $Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob die Marktteilnehmer wie üblich den Zinsentscheid der EZB am Mittwoch abwarten oder schon auf die Daten zum US-Verbrauchervertrauen reagieren. Ein neues Allzeithoch könnte Anschlussdynamik fördern. Sollte sich hingegen Korrekturstimmung herauskristallisieren, wäre auch ein Test des Dezemberhochs wieder im Spiel.Ergänzend zum Stundenchart präsentiert sich der Goldkurs nach einem “Bullish Crossover” der gleitenden Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen mit einem positiven Ausblick. Notierungen über der 2.700er $-Marke haben eine Phase weiterer Zugewinne eingeleitet und das Allzeithoch in Reichweite gebracht. Dort dürfte sich nun, auch mit Blick auf den EZB-Zinsentscheid, der weitere Verlauf entscheiden.• Mögliche Wochenspanne: 2.720 $ bis 2.840 $Momentan könnte eine Stabilisierung über 2.720 $ die Basis für einen Anlauf an nächste Rekordmarken bilden. Der Widerstand am Allzeithoch wäre hingegen auch für eine längere Schiebephase gut. Die Entscheidung über eine dynamische Fortsetzung der Aufwärtstrendstruktur dürfte mit dem Januar-Schlusskurs fallen, wobei Werte über 2.700 $ weitere Zugewinne im Gepäck haben würden.• Mögliche Wochenspanne: 2.750 $ bis 2.880 $ alternativ 2.620 $ bis 2.750 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)