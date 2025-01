Ansammlung von Fragezeichen

Mangelteuerung aus Geopolitik zudem bekämpft mit Zinserhöhungen und Deflation im Geldangebot beginnt die Pleitewelle anzuschieben. In den nichtbetroffenen Gebieten konzentriert sich das Kapital.US-Verbraucherpreisindex steht auf 0,2% monatlich nach 0,1% monatlich. US-Großbanken nun inkl. FED sind aus dem Green Deal ausgestiegen, die USA auch gleich aus dem Pariser Abkommen und damit aus jeder Form von CO2 Emissionsbekämpfung und auch aus jeder Art von CO2 Emissionsbepreisung. Die Umleitung von Finanz- insbesondere von Kreditströmen war der Zweck von Bankenmitgliedschaften innerhalb des Green Deals.Stargate, ein AI-Monsterprojekt wurde von Präsident Trump verkündet - nicht wirklich neu, und zwar unter Aufhebung der von Präsident Biden dafür vorgesehenen Regulierung - das ist daran dann wirklich neu.Den Aktienmärken gefällt esSPX 500 mit neuem All-Time-High, vor allem aber wurde dabei der bullische Trendkanal der Tops auch noch nach oben überschritten.Der Technologieindex NASDAQ100 ebenfalls mit neuem All-Time-HighGold überrascht mit seiner Jugend und seinem Tech-Metall Charakter:schon länger auf der Welt und trotzdem sehr dynamisch geht offenbar sehr wohl zusammen.Die Bank of Japan erhöhte den kurzfristigen Geldmarktzinssatz des JPY auf "rund um 0,5%", das ist der höchste Zinssatz seit 17 Jahren in dieser Währung. Dies ist eine Reaktion auf eine Preissteigerungsrate von 3% jährlich und diese wiederrum ist die Folge viel zu expansiver Geldpolitik und zu niedriger Zinspolitik.Der Umstand, dass die Bank of Japan nun handelt ist kein Nachteil für Gold, wohl aber gefährlich für alles Andere, bislang jedoch ohne Beginn von möglichen Auswirkungen - noch.Silber bleibt konstant über der Abwärtstrendlinie aber unter einer Widerstandslinie, die vor 40 $ pro Unze nicht wirklich überwunden ist, in einer offenen Schere gefangen.Auch der BitCoin kommt - auf höchstem Niveau zwar - aber dennoch nicht über den Widerstandsbereich bei 115.000 USD,eine der Folgen der JPY-Zinserhöhung.Die Gegenrichtung nimmt aber auch keine Fahrt auf und somit bleibt die Türe für immer weitere Anläufe offen.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.