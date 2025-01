Mustang Energy erhält Explorationsgenehmigung für Roughrider South und Cigar Lake East

VANCOUVER, 24. Januar 2025 - Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Regierung der Provinz Saskatchewan Explorationsgenehmigungen erhalten hat, die bodengestützte Explorationsaktivitäten auf den Projekten Roughrider South und Cigar Lake East(die Projekte) im Athabasca-Becken, Saskatchewan, ermöglichen.Die Genehmigung berechtigt Mustang zur Durchführung von Mineralexplorationsaktivitäten wie Wegebau, Anlegen von Schneisen, bodengestützte geophysikalische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen. Die erteilten Genehmigungen sind bis zum 30. September 2027 gültig.Im Rahmen der Genehmigungsbedingungen wird Mustang weiterhin mit den lokalen Gemeinden zusammenarbeiten, einschließlich des Ya'thi Néné Lands and Resource Office, um alle noch bestehenden Bedenken auszuräumen und eine nachhaltige Projektumsetzung sicherzustellen. Die Beratung und der Umweltschutz haben weiterhin Priorität, wobei spezifische Maßnahmen zur Minimierung von Störungen und zur Unterstützung von Rekultivierungsbemühungen ergriffen werden.Die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South befinden sich im östlichen Athabasca-Becken im Nordwesten von Saskatchewan, in der Nähe der äußerst höffigen Übergangszone Wollaston-Mudjatik. Die Projekte umfassen vier Claims mit einer Gesamtfläche von 3.443 Hektar und liegen in unmittelbarer Nähe von ganzjährig befahrbaren Straßen und Stromleitungen. Die Uranvorkommen in diesem Gebiet sind durch die umliegenden Lagerstätten belegt, darunter die Weltklasse-Uranmine Cigar Lake (Produktion von 138,4 Millionen Pfund)1 und die Uranmine Rabbit Lake im Nordosten.Im Jahr 2023 führte Stallion Uranium Corp. , der frühere Inhaber der Projekte, eine luftgestützte Magnetik-/VTEM-Untersuchung durch, die strukturelle Merkmale der Projekte hervorhob. Mustang hat Resource Potentials Ltd. beauftragt, diese Datensätze neu zu interpretieren, um zusätzliche Bohrziele innerhalb der Projektgrenzen zu entwickeln.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78212/MEC_012425_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Überblick über die Projekte Roughrider South und Cigar Lake East von Mustang Energy.21. https://www.cameco.com/businesses/uranium-operations/canada/cigar-lake#:~:text=Total%20packaged%20production%20from%20Cigar,pounds%20our%20share)%20in%202024.2. Saskatchewan GeoAtlas, https://gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlasDie wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf Uranlagerstätten, die sich in der Nähe der Projekte befinden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung der Projekte oder die Fähigkeit des Unternehmens, die Projekte kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Norden und das Projekt Spur über 17.929 ha im Süden erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO and DirectorTel: (604) 838-0184https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78212/MEC_012425_DEPRcom.002.jpegWeder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das künftige Potenzial der gemäß der Vereinbarung erworbenen Mineral-Claims im Besitz des Unternehmens, einschließlich der Projekte, und den Abschluss zukünftiger Arbeiten auf den Projekten, einschließlich des Baus von Wegen, des Anlegens von Schneisen, geophysikalischer Bodenuntersuchungen und Diamantbohrungen; und dass das Unternehmen strategisch für beachtliches Wachstum aufgestellt ist. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts unterschiedlicher Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren, die sich seiner Kontrolle entziehen, fortzusetzen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!