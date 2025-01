Kitco-Umfrage: Großteil Wall & Main Street erwarten Gold vor Allzeithochs

Der Goldmarkt verzeichnete in dieser Woche eine der stärksten und stabilsten Performances seit Monaten, da die Märkte die täglichen Schocks und Unsicherheiten, die durch die neue US-Regierung ausgelöst wurden, verdauten. Die jüngste Umfrage von Kitco News zeigte, dass die Branchenexperten so optimistisch wie nie zuvor auf das gelbe Metall blicken, und auch die Einzelhändler zeigten wieder Vertrauen in die Fähigkeit des Goldes, seine Rekordpreise wieder zu erreichen.Es nahmen diesmal 10 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren acht (80%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur ein Analyst (10%) erwartet einen Preisrückgang, während ein weiterer Seitwärtsentwicklungen für wahrscheinlich hält.Außerdem gaben 169 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 118 (70%) der Meinung, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 25 (15%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 26 (15%) neutral eingestellt blieben.© Redaktion GoldSeiten.de