Die fünf wichtigsten Breakouts bei Gold und Silber im Jahr 2025

Der Ausbruch des Goldpreises aus einem 13-jährigen Cup-&-Handle-Muster hätte für den Edelmetallsektor von größerer Bedeutung sein müssen. Aufgrund der anhaltenden Stärke des Aktienmarktes und der mangelnden Stärke der Edelmetalle in realen Werten war dies nicht der Fall. Die gute Nachricht für 2025 ist, dass es eine ganze Reihe potenzieller Ausbrüche in realen Werten gibt. Die ersten beiden potenziellen Ausbrüche sind Gold gegenüber dem 60/40-Portfolio und Gold gegenüber dem US-Verbraucherpreisindex.Der Bullenmarkt bei Edelmetallen in den 1970er und 2000er Jahren wurde bestätigt und ausgelöst, als das Verhältnis von Gold zum 60/40-Portfolio Ende 1971 und 2001 seinen Höhenflug begann. Der inflationsbereinigte Goldpreis (Gold im Vergleich zum US-Verbraucherpreisindex) ist wichtig, weil er ein hervorragender Fundamentalindikator für Minenmargen und Goldaktien ist. Er steht kurz vor dem Ausbruch aus einer 45-jährigen Basis.Bei Silber sehen wir zwei potenzielle Ausbrüche. Der erste, der sehr nahe liegt, ist Silber gegenüber Fremdwährungen (Silber/FC). Dabei wird Silber durch den umgekehrten Wert des US Dollar Index Basket geteilt. Gold/FC war ein Frühindikator für Gold, was bedeutet, dass Silber/FC ein Frühindikator für Silber sein sollte. Silber/FC testet die Niveaus von 2011 und könnte, wenn es weiter steigt, ein 44-Jahres-Hoch erreichen.Der zweite Indikator, der als letzter der fünf Indikatoren in diesem Artikel aufgeführt wird, ist Silber gegenüber dem 60/40-Portfolio. Dieses Verhältnis ist aus einem massiven Doppelmuster herausgekommen, muss sich aber stärken, um den 10-Jahres-Widerstand zu testen. Sollte es Silber gelingen, aus dem 60/40-Portfolio auszubrechen, wäre es in der Lage, die Marke von 50 Dollar je Unze zu überschreiten.Schließlich sind mehrere Goldaktien-ETFs und Indices in der Lage, in diesem Jahr auszubrechen. Der GDX, XAU und GOEX (ein dem GDXJ ähnlicher börsengehandelter Fonds) werden auf einem 4,5-jährigen Niveau gehandelt. Der XGD, der kanadische GDX, notiert auf einem 14-Jahres-Basiswert. Die Goldaktien sind in der Lage, den bedeutendsten Ausbruch seit 2005 zu schaffen.Gold hat letztes Jahr einen spektakulären Ausbruch erlebt und ist in den letzten 11 Monaten um 40% gestiegen. Gehebelte Werte wie Silber, Goldaktien und kleine Juniperlen haben sich nicht besser entwickelt, weil zu viel Geld in allgemeine Aktien fließt, wodurch die realen Gewinne von Gold geschmälert werden. Die bevorstehenden Ausbrüche von Gold gegenüber dem 60/40-Portfolio und der Inflation werden eine bessere reale Performance signalisieren, was dazu führen wird, dass mehr Kapital in diesen Sektor fließt. Ein Ausbruch bei den Goldaktien wird folgen und zu einer Outperformance von Silber führen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 23. Januar 2025 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.