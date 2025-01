Glencore vor Woche der Entscheidung?

Quelle Chart: stock3

Das Rohstoffunternehmen Glencore plc konnte sich im Hinblick zur letzten Analyse vom 8. November doch nicht am Unterstützungslevel von 4,73 EUR stabilisieren. Vielmehr wurde das nächste Verkaufssignal getriggert und prompt die Unterstützung von 4,26 EUR angesteuert. Dort griffen die Käufer wieder zu und leiteten eine Stabilisierung ein.Die neue Woche dürfte dabei Spannung liefern. Drehen die Notierungen nämlich wieder ab, könnte ein nochmaliger Test der Unterstützung von 4,26 EUR auf die Agenda rücken. Dieses Level sollte generell im Auge behalten werden. Ein Abtauchen darunter dürfte rasch weitere Verkaufsbereitschaft generieren, sodass es schnell weiter abwärts bis 4,10 EUR und darunter bis 3,90 EUR gehen könnte.Demgegenüber wäre ein Anstieg über den nunmehrigen Widerstand von 4,73 EUR bullisch zu sehen, sodass man in weiterer Folge mit Kurssteigerungen bis 5,24 EUR rechnen könnte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.