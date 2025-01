Anglo American auf interessantem Level

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das britisch/südafrikanische Minenunternehmen Anglo American Plc zeigt sich seit einigen Monaten in einer volatilen Seitwärtsphase gefangen. Die Erholungsbewegung vom Septembertief 2024 erschöpfte sich im weiteren Jahresverlauf und so tendiert die Aktie seither volatil seitwärts. Bislang konnten die gleitenden Durchschnitte EMA50+200 auf Tagesbasis größere Schwäche auffangen, und doch muss die tendenzielle Ausrichtung offenbar erst noch gefunden werden. Mehr zu der möglichen Tendenz im nachfolgenden Fazit.Offensichtlich sind die bisherigen Reaktionen am frischen Widerstandsniveau um 30,79 EUR. Seit Anfang Dezember des letzten Jahres scheint dieses Level stets die Abgabebereitschaft zu erhöhen. So auch zum gestrigen Wochenauftakt und den deutlichen Rückschlägen. Sollte sich die jüngste Geschichte jedoch wiederholen, so könnte es in Kürze bereits wieder zu anziehenden Kursen kommen.Oberhalb von rund 28,00 EUR je Anteilsschein und insbesondere des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA – aktuell bei 27,83 EUR) bleibt die Lage jedoch freundlich. Wichtige wäre es neben diesem Kursbereich, selbst bei kleineren Dips darunter, die aufwärtsgerichtete Trendlinie seit März 2024 nicht zu unterschreiten. Der eigentliche Richtungsentscheid ist folglich noch offen und so sollte man abwarten, ob die Käufer dieser Tage wieder zurückkehren.Gelingt dies, erscheint der Kursbereich von 27,80 EUR bis 28,50 EUR interessant für spekulative Zukäufe. Faktisch wäre bei einer Trendfortsetzung über 30,79 EUR hinaus mit weiteren Zugewinnen bis zum Widerstand bei 32,20 EUR zu kalkulieren. Oberhalb dessen wäre der mittel- bis langfristige Weg in Richtung 35,86 EUR geebnet. Sollten sich die Notierungen allerdings doch für ein Abtauchen unter 27,80 EUR entscheiden, wäre ein Test des Levels von 26,96 EUR kaum zu vermeiden.Unterhalb dessen dürfte sich der Verkaufsdruck weiter erhöhen, sodass man in weiterer Folge mit einem Rutsch bis 25,98 EUR sowie darunter bis 24,16 EUR rechnen müsste. Zurück bis zu den Tiefs vom September 2024, könnte es erst rund um diesen Bereich zu einer möglichen Stabilisierung kommen.Wiederholt sich die Geschichte? Auf aktuellem Niveau erscheint jedenfalls die Chance einer nahenden Kursstabilisierung gegeben, sodass wieder anziehende Kurse einen Ausbruch über 30,79 EUR initiieren könnten. Ein Ausbruch darüber verspricht weiteres Potenzial bis 32,20 EUR und dem folgend bis 35,86 EUR.Der schwache Wochenstart könnte weiteren Verkaufsdruck nach sich ziehen. Ein Rückgang unter 28,00 EUR, in Verbindung des Bruchs vom EMA200 (grüne Linie bei 27,83 EUR), dürfte weitere Verkäufer aktivieren. Abgaben bis 26,96 EUR wären dabei in erster Instanz zu erwarten, bevor darunter das Level von 25,98 EUR auf die Agenda rücken dürfte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.