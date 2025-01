Das beste Quartal aller Zeiten für Goldbergbauunternehmen

Die Goldbergbauunternehmen werden bald ihr bestes Quartal aller Zeiten melden und alle Rekorde brechen! Die Gewinne werden aufgrund der höchsten Goldpreise aller Zeiten und der stabilen oder niedrigeren Abbaukosten in die Höhe schnellen. Dennoch werden Goldaktien immer noch so gehandelt, als ob sowohl ihre Gewinne als auch der Goldpreis viel niedriger wären - eine extreme Bewertungsanomalie. Die bevorstehenden hervorragenden Ergebnisse für das vierte Quartal und das Jahr 2024 dürften dazu beitragen, dies zu ändern und das Interesse der Anleger an diesem hochinteressanten Sektor zu steigern.Die vierteljährlichen Gewinnzahlen sind ein wichtiger fundamentaler Realitätscheck für die Aktienkurse. Diese Ergebnisse zerstreuen den sentimentalen Nebel, der Aktien normalerweise umhüllt, und zeigen, wie es den Unternehmen tatsächlich geht. Da die meisten Unternehmen nach Kalenderjahren arbeiten, sind die Ergebnisse des vierten Quartals in den viel umfangreicheren Jahresberichten enthalten. Die zusätzlichen Daten und Analysen sind zwar willkommen, aber die Erstellung dieser Berichte dauert länger, wodurch sich die Berichtsfristen verlängern.Nach normalen Quartalen, die keine Berichtsjahre abschließen, müssen in den USA und Kanada börsennotierte Unternehmen ihre vollständigen Ergebnisse innerhalb von 40 bzw. 45 Kalendertagen vorlegen. Nach Quartalen, die Berichtsjahre abschließen, werden diese Fristen jedoch auf 60 bzw. 90 Tage verlängert! Die Betriebs- und Finanzergebnisse der meisten Goldbergbauunternehmen für das vierte Quartal werden also langsamer und später veröffentlicht als die Ergebnisse früherer Quartale. Das ist bedauerlich und beeinträchtigt die Aktualität und den Nutzen dieser Daten.In den vergangenen 34 Quartalen habe ich die jüngsten Betriebs- und Finanzergebnisse der 25 größten Aktien des führenden Benchmark-ETF für Goldaktien GDX sorgfältig analysiert. Diese werden in vierteljährlichen Aufsätzen direkt nach der Gewinnsaison detailliert dargestellt. Diese werden in der zweiten Hälfte des zweiten Monats nach dem Quartalsende für Q1, Q2 und Q3 veröffentlicht, aber in der Mitte des dritten Monats für Q4 endende Jahre.Die jüngsten Ergebnisse der Goldminenbetreiber werden vor allem dank des Rekord-Goldpreises in Q4'24 epische Ausmaße annehmen. Aber leider müssen wir bis Mitte März warten, um sie alle zusammenzustellen und zu studieren. Doch nachdem ich fast ein ganzes Jahrzehnt damit verbracht habe, jede vierteljährliche Gewinnsaison zu analysieren, ist es vorhersehbar, wie sich die Goldminenunternehmen tatsächlich schlagen. Obwohl meine umfangreiche GDX-Top-25-Ergebnistabelle mit vielen Daten gefüttert wird, lassen sie sich doch auf einen Nenner bringen.Der beste Näherungswert, den ich für die Entwicklung der Goldminenunternehmen gefunden habe, sind ihre impliziten Sektoreinheitsgewinne. Bei diesem Konstrukt werden einfach die vierteljährlichen durchschnittlichen Goldpreise genommen und dann die vierteljährlichen durchschnittlichen Betriebskosten der GDX Top 25 abgezogen. Daraus ergibt sich der vierteljährliche Durchschnittsgewinn je Unze, der im Laufe der Zeit sehr viel sauberer ist als die Gewinne unter dem Strich oder der Gewinn je Aktie. Diese sind aufgrund der Rechnungslegungsvorschriften oft verzerrt.Wenn Unternehmen der Meinung sind, dass die Buchwerte von Vermögenswerten in ihren Büchern zu hoch angesetzt sind, müssen sie diese sofort abschreiben und die daraus resultierenden nicht zahlungswirksamen Verluste in ihre Gewinn- und Verlustrechnung einfließen lassen. Bei 25 Goldunternehmen müssen fast in jedem Quartal eine Handvoll Unternehmen solche Wertminderungsaufwendungen für Lagerstätten oder Minen vornehmen. Deren Wert wird in der Regel entweder durch niedrigere Goldpreise oder durch betriebliche oder geopolitische Probleme geschmälert.Aufgrund all dieser ungewöhnlichen, einmaligen Posten, die die Gewinn- und Verlustrechnungen verschiedener Goldbergbauunternehmen verzerren, sind die tatsächlichen Gewinne und der Gewinn je Aktie nicht vergleichbar, ohne dass zahlreiche Anpassungen vorgenommen werden. Das tue ich und bespreche diese in meinen Essays zu den Quartalsergebnissen. Aber durch den Ausschluss solcher Posten, bei denen es sich auch um große nicht zahlungswirksame Gewinne handeln kann, sind die impliziten Gewinne des Sektors je Aktie für Vergleiche besser geeignet. Und das vierte Quartal wird sich als episch erweisen!Der Goldpreis lag bei Abschluss des 4. Quartals 24 bei durchschnittlich 2.661 Dollar und stieg damit im Jahresvergleich um 34,7%! Ersteres ist der höchste Stand, den Gold jemals erreicht hat, während letzteres der größte Zuwachs in den letzten 34 Quartalen ist, in denen ich diesen Forschungsstrang vorangetrieben habe. In den vorangegangenen fünf Quartalen, die mit dem dritten Quartal endeten, lag der Goldpreis bei durchschnittlich 1.926 Dollar, 1.976 Dollar, 2.072 Dollar, 2.337 Dollar und 2.477 Dollar, was einem Anstieg von 11,6%, 14,2%, 9,5%, 18,2% und 28,6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das letzte Quartal hat das alles noch übertroffen!Während der durchschnittliche Goldpreis für das vierte Quartal in Stein gemeißelt ist, ist die Schätzung der nachhaltigen Gesamtkosten der Top-25-Goldbergbauunternehmen im GDX schwieriger. In den fünf vorangegangenen Quartalen betrugen diese durchschnittlich 1.325 Dollar, 1.317 Dollar, 1.277 Dollar, 1.239 Dollar und 1.431 Dollar je Unze. Legt man diese Durchschnittswerte zu Grunde, ergibt sich ein Wert von 1.317 Dollar. In ihren zuletzt gemeldeten Ergebnissen für Q3'24 prognostizierten die meisten der im GDX führenden 25 Goldminenunternehmen für Q4 die niedrigsten AISC des Jahres 2024.Dies war vor allem auf die höhere Produktion neuerer Goldminen und auf Erweiterungen zurückzuführen, die jetzt anlaufen. Die AISC sind aufgrund der hohen Fixkosten im Goldbergbau in hohem Maße umgekehrt korreliert mit der Produktion. Der Betrieb von Mühlen, die goldhaltige Erze verarbeiten, kostet in jedem Quartal etwa gleich viel. Ein höherer Gesamtdurchsatz oder höherwertige Erze liefern also mehr Unzen, auf die diese Kosten verteilt werden können, was die Stückkosten senkt. Das sollte im 4. Quartal der Fall sein.In den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 lagen die AISC der GDX-Top-25 im Durchschnitt bei 1.315 Dollar je Unze. In Anbetracht der eigenen Q4-Prognosen dieser großen Goldminengesellschaften wäre es also vernünftig zu erwarten, dass diese Kosten näher an die 1.300-Dollar-Marke heranreichen werden. Aber wenn ich Schätzungen vornehme, versuche ich immer, mit weniger günstigen Annahmen konservativ zu sein. Nehmen wir also für unsere heutigen Zwecke an, dass diese Elite-Goldbergbauunternehmen im 4. Quartal durchschnittlich deutlich schlechtere AISCs von 1.350 Dollar erzielen.Der Rekord-Durchschnittspreis von 2.661 Dollar für Gold im letzten Quartal abzüglich der prognostizierten AISC von 1.350 Dollar ergibt einen phänomenalen Rekordgewinn von 1.311 Dollar je Unze! Das würde ein enormes Wachstum von 98,8% im Jahresvergleich gegenüber Q4'23 bedeuten. Sie haben richtig gelesen, die Gewinne der großen Goldminengesellschaften haben sich im letzten Quartal fast sicher verdoppelt! Der durchschnittliche Aktienkurs des GDX stieg in diesen Quartalen jedoch nur um 31,1% und blieb damit weit hinter den steigenden Gewinnen zurück.