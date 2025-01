Goldpreis stabil, Dollar steigt im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung

Der Goldpreis zeigte sich am Dienstag im asiatischen Handel weitgehend stabil, nachdem er am Vortag um mehr als 1% gefallen war, da der US-Dollar im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank in dieser Woche wieder kräftig zugelegt hatte,so Investing.com in einem Artikel. Das gelbe Metall fiel am Montag, "da der globale Rückgang der Technologieaktien, ausgelöst durch den Durchbruchserfolg des chinesischen KI-Startups DeepSeek, Trader dazu veranlasste, ihre Margen zu decken", so die Analysten der ING in einer aktuellen Notiz. "Dennoch ist Gold in diesem Jahr bisher um mehr als 4% gestiegen, und wir glauben, dass Handelskonflikte und geopolitische Sorgen den Goldpreis in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch treiben werden", fügten sie hinzu.Die Anleger sind im Vorfeld der US-Notenbanksitzung im Laufe der Woche vorsichtig, während die Unsicherheit über die US-Zölle ebenfalls auf die Marktstimmung drückt. Während allgemein erwartet wird, dass die Fed die Zinsen am Mittwoch unverändert lässt, werden ihre Kommentare zur Inflation und zu den zukünftigen Zinsen die Marktstimmung bestimmen.Der US-Dollar-Index stieg am Dienstag im asiatischen Handel um 0,5%, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Pläne für höhere allgemeine Zölle über 2,5% hinaus auf bis zu 20% bekräftigt hatte. Die Stärke des Dollars wurde durch Fortschritte in der künstlichen Intelligenz von DeepSeek weiter angeheizt, die einen Verkauf bei US-Tech-Aktien auslösten und die Attraktivität des Dollars als sicherer Hafen stärkten.© Redaktion GoldSeiten.de