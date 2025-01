Fortescue Ltd. will Red Hawk Mining Ltd. übernehmen

Minenportal.de plant die Übernahme von Red Hawk Mining Ltd., um Zugang zu einer noch nicht erschlossenen Eisenerzmine, Blacksmith, in der Nähe seines großen Solomon-Projekts in Westaustralien zu erhalten.



Der Angebotspreis von bis zu 1,20 AUD in bar pro Aktie entspricht einem voll verwässerten Eigenkapitalwert von 254 Millionen AUD (160 Millionen USD) für Red Hawk, teilte der weltweit viertgrößte Eisenerzproduzent laut



Das Projekt Blacksmith verfügt über eine geschätzte Mineralressource von 243 Millionen Tonnen Eisenerz. Mit diesem Schritt unterstreiche Fortescue seine Wachstumsstrategie im Bereich der Stahlproduktion, auch wenn die Nachfrage zurückgeht, heißt es.



Fortescue ist ein weltweit tätiges Bergbauunternehmen mit Sitz in Australien. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Abbau von Eisenerz. Seit 2017 gilt Fortescue als der viertgrößte Eisenerzproduzent der Welt. Das Unternehmen besitzt mehr als 87.000 Quadratkilometer Land in der Region Pilbara in Westaustralien und ist damit der größte Landbesitzer in diesem Bundesstaat, größer als BHP und Rio Tinto.



Red Hawk Mining ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf die kurzfristige Produktion von hochgradigem Eisenerz aus dem Projekt Blacksmith konzentriert.





