Platin - Kursmuster könnte Erholung vorantreiben

Zu Jahresbeginn startete Platin an der Unterstützung bei 889 USD eine steile Aufholjagd und stemmte sich erfolgreich gegen den seit dem Hoch bei 1.054 USD dominierenden Abwärtstrend. In der Spitze wurde sogar der Widerstand bei 980 USD erreicht, ehe eine volatile Korrektur an den Support bei 938 USD zurückführte. Auf diesem Niveau tendiert der Platinkurs seit über einer Woche seitwärts und bildet dabei ein bullisches Korrekturdreieck aus.Mit einem Anstieg über 956 USD wäre die Formation eindeutig nach oben verlassen worden und eine Kaufwelle bis an das Hoch zu Jahresbeginn bei 976 USD die Folge. Ein Ausbruch über 980 USD würde das nächste große Kaufsignal liefern und Platin bis an die Hürde bei 1.005 USD antreiben.Sollte der Kurs des Edelmetalls dagegen unter die Unterstützung bei 930 USD zurücksetzen, käme die Erholung unter Druck. In diesem Fall müssten die Bullen direkt bei 910 USD aktiv werden und den nächsten Anstieg starten, da ansonsten ein Abverkauf bis 889 USD drohen würde.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)