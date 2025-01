Trotz Rekordpreisen: Europäische Gold-ETCs führen die Zuflüsse an

Es sieht so aus, als könnte sich die Goldpreisrally im Jahr 2025 fortsetzen: Nach einem Anstieg um 35% im Jahr 2024 stieg der Goldpreis zwischen Ende 2024 und dem 23. Januar 2025 um weitere 5% von 80,60 auf 85 € pro Gramm, berichtet der Gold-ETC Xetra-Gold auf seiner Seite. Obwohl dies der höchste Preis ist, der jemals für das Edelmetall in der Eurozone erzielt wurde, scheinen sich sowohl US-amerikanische als auch europäische Anleger nicht davon abhalten zu lassen, ihre Goldallokationen durch den Kauf von goldgedeckten ETCs und – in den USA – börsengehandelten Goldfonds weiter auszubauen, so Xetra-Gold.In den letzten sechs Monaten waren vor allem in Europa Nettoabflüsse zu verzeichnen. Den jüngsten Daten des World Gold Council zufolge habe sich dieser Trend in den ersten drei Wochen des Jahres 2025 umgekehrt, wobei die europäischen ETCs sowohl prozentual als auch insgesamt die höchsten Zuflüsse verzeichneten. Mit einem Nettozuwachs von 1,5% bzw. 19,8 Tonnen wuchsen die Bestände doppelt so stark wie in den USA, wo die Goldfonds im gleichen Zeitraum um 0,6% bzw. 9,8 Tonnen zulegten. Asiatische börsengehandelte Goldfonds verzeichneten höhere Abflüsse als Zuflüsse, was zu einem Rückgang der Bestände um 2,5% bzw. 5,5 Tonnen führte.Von den 25,1 Tonnen Nettozuflüssen in die weltweit in ETFs und ETCs verwalteten Goldbestände entfielen 11,8 Tonnen auf britische und 7,1 Tonnen auf deutsche Gold-ETCs, heißt es. Xetra-Golds eigener ETC verzeichnete laut Angaben die zweithöchsten Nettozuflüsse in Europa und die dritthöchsten weltweit. Die Bestände von Xetra-Gold gingen im Jahr 2024 aufgrund von Verkäufen zurück, die hauptsächlich von institutionellen Anlegern getätigt wurden, die ihre Gewinne mitnahmen, um sie höchstwahrscheinlich in festverzinsliche Anleihen zu investieren, erklärt der Bericht. In den ersten Wochen des Jahres 2025 verzeichnete Xetra-Gold jedoch Nettozuflüsse von 3,1 Tonnen – deutlich mehr als die meisten anderen in Europa gehandelten Gold-ETCs. Damit belegte Xetra-Gold weltweit den dritten Platz hinter dem britischen iShares Physical Gold ETC und dem größten börsengehandelten Goldfonds aller Zeiten, dem US-amerikanischen SPDR Gold Shares ETF.© Redaktion GoldSeiten.de