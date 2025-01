Umfrage: Trumps zweite Amtszeit lässt Aufwärtstrend für Gold in 2025 erwarten

Die Zeichen stehen gut für ein neues Rekordjahr für Gold im Jahr 2025, da die zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit und die Inflationssorgen während der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump die Nachfrage ankurbeln werden – trotz des starken US-Dollars und der geringeren Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Eine von Reuters durchgeführte Umfrage unter 36 Analysten und Tradern ergab eine durchschnittliche Prognose von 2.756 $ pro Unze Gold im Jahr 2025, gegenüber 2.674 $ in einer Umfrage vor drei Monaten, wie Yahoo Finance berichtet.Der eindrucksvolle Anstieg des Goldpreises um 27% im Jahr 2024 – der stärkste Anstieg seit 2010 – machte Gold zu einer der besten Anlagen des Jahres, da Anleger das Metall als Absicherung gegen globale Risiken bevorzugten und die US-Notenbank dreimal die Zinsen senkte, heißt es. "Die geopolitischen Risiken kochen in verschiedenen Krisenherden weiter hoch, was zu Inflationsrisiken und einer anhaltenden Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen führt", so der unabhängige Analyst Robin Bhar.In diesem Monat wurde das Metall von der Unsicherheit der Anleger angesichts der von Trump angedrohten US-Importzölle und der Befürchtung, dass mögliche Handelskonflikte die Inflation anheizen könnten, unterstützt. "Angesichts der zu erwartenden Rekordpreise für Gold werden einige Sektoren des Bullionmarktes profitieren, während andere zu kämpfen haben werden", sagte der unabhängige Analyst Ross Norman. Er fügte hinzu, dass die Schmucknachfrage in den preissensiblen asiatischen Regionen betroffen sein dürfte, während die Kaufmotivation der Zentralbanken und das spekulative Interesse an Gold hoch bleiben dürften.© Redaktion GoldSeiten.de