Chris Vermeulen: Seien Sie bereit für ein wildes Jahr

Chris Vermeulen, leitender Marktstratege bei TheTechnicalTraders.com, sprach mit dem Investing News Network über seinen kurzfristigen Ausblick für Gold und erklärte, was er tut, um sein Vermögen in einem Jahr zu schützen, das für alle Anlageklassen "sehr, sehr verrückt" zu werden verspricht.Er glaubt, dass das Wichtigste in diesem Jahr ist, zufrieden zu sein, wenn man kein Geld verliert. "Es klingt so langweilig, aber wenn die Dinge so laufen, wie ich denke, dass sie laufen werden, verliert man entweder 30% oder 50% seines Vermögens, [oder] man bleibt auf seinem Geld sitzen [...] oder man nutzt eine Strategie, die von fallenden Märkten profitieren kann. Ich bin dafür, das Chaos zu vermeiden und weiter Zinsen zu verdienen, bis sich der Markt zurücksetzt. Und von fallenden Kursen zu profitieren."© Redaktion GoldSeiten.de