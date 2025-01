Wilde Bewegungen: Nvidia verliert 590 Mrd. USD Börsenwert

Als Aktieninvestoren sind wir einiges gewohnt, doch gestern war sicherlich wieder einer der "wilderen Tage" an den Märkten. Angeblich haben Chinesen mit "DeepSeek" ein System für künstliche Intelligenz erstellt, da nur ein paar Millionen USD gekostet haben soll. Dies soll nun eine Bedrohung für die KI Unternehmen des Westens, allen voran der USA darstellen. Auch wenn dies sicherlich nicht mein Thema ist, zweifle ich das an.Börsenliebling NVIDIA hat gestern knapp 590 Milliarden USD an Börsenwert verloren, da die Aktie knapp 17% gen Süden ging. Der Börsenwert, der hier verloren wurde, waren knapp sechsmal die Marktkapitalisierung von Rio Tinto Interessant war, dass sich das Ganze dann auch auf den Rohstoffsektor verlagert hat. Die Uran-Werte kamen unter starken Verkaufsdruck. Eine Cameco verlor über 15% und das beim höchsten Handelsvolumen der vergangenen 12 Monate. Auch andere große Uran-Wert wie Denison Mines (-14,60%), Energy Fuels (-9,40%) oder Uranium Energy (-11,80%) kamen unter die Räder. Der Gedanke hinter dem Ausverkauf war, dass man weniger Kernkraft bräuchte, wenn ein KI System wie von den Chinesen propagiert so günstig und einfach "gebaut" werden könnte. Das erscheint mir sehr weit hergeholt, doch so hat der Markt gestern gehandelt.Auch Zinnproduzenten kamen unter die Räder (Zinn braucht man in den Computerchips). Das in Kanada notierte Unternehmen Alphamin Resources (TSX: AFM) rutschte von 1,07 CAD auf 0,71 CAD im Tagestief. Am Ende ein Minus von über 13% mit Rekordvolumen:Es war also ein wilder Tag, der sich auch auf einige Teile der Rohstoffbranche ausgewirkt hat.Einige Fachleute zweifeln das DeepSeek Programm der Chinesen an, doch wie gesagt, da bin ich viel zu weit weg, um mir hier ein Urteil zu erlauben. Für mich eine Übertreibung, allerdings haben viele der KI-Werte auch Bewertungen erreicht, dass einem schwindelig wird.Gestern habe ich darauf verwiesen, dass man Rücksetzer einkalkulieren sollte. Dies ist dann auch eingetroffen und Gold, Silber und die Goldaktien gaben nach.