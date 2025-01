Vault Minerals Ltd. - Quartalsbericht: Starker Cash-Flow!

Goldproduzent Vault Minerals heute vor Börsenstart in Sydney mit dem Quartalsbericht per Ende Dezember: Link Erneut konnte Vault Minerals mit 97.924 Unzen Goldproduktion überzeugen. Die AISC lagen bei 2.269 AUD und der durchschnittliche Verkaufspreis bei 3.446 AUD je Unze. Somit eine sehr gesunde Marge von 1.177 AUD je Unze, selbst mit den Goldpreisabsicherungen, die zu einem niedrigeren Verkaufspreis führen. Auf diese komme ich später noch zu sprechen.Im ersten Halbjahr kommt Vault somit auf 195.417 Unzen Gold zu AISC von 2.249 AUD.Die ursprüngliche Prognose von 390.000 – 430.000 Unzen Gold zu AISC von 2.250 – 2.450 AUD wurde heute eingeengt. Das Unternehmen plant nun mit 390.000 – 410.000 Unzen bei gleichen AISC. Ich habe die Kalkulationsgrundlage in unserem Modell von 410.000 auf 400.000 Unzen reduziert.Im Quartal konnte Vault einen Cash-Flow aus den Minen von 109,5 Millionen AUD erwirtschaften. Der Netto-Cash-Flow lag bei über 52 Millionen AUD! Der Cash-Bestand ist von 523,4 auf 575,6 Millionen AUD angestiegen:Im Dezember-Quartal musste Vault 47% der Goldverkäufe in die bestehenden Hedges zu einem Preis von 2.653 AUD liefern und dennoch konnte man über 100 Millionen AUD erwirtschaften.Die Hedges werden nun immer weniger und im laufenden Halbjahr muss Vault noch 76.700 Unzen zu 2.781 AUD liefern. Somit wird man rund 123.000 Unzen bzw. rund 62% der Produktion im Spot-Markt verkaufen können und nur noch 38% gehen in die Vorwärtsverkäufe:Der Analyst von Euroz-Hartleys bestätigte heute die Aktie nach dem Quartalsbericht auf "Kaufen" mit Kursziel 0,55 AUD:Ein weiteres sehr gutes Quartal mit über 100 Millionen AUD Cash-Flow aus den produzierenden Minen.Bei 2,48 Milliarden AUD Börsenwert sind 575 Millionen AUD Cash. Der Enterprise Value von 1,9 Milliarden AUD (1,2 Mrd. USD) für einen 400.000 Unzen Goldproduzenten ist viel zu wenig.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.