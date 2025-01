Stellar AfricaGold erneuert Genehmigungen für Tichka Est, Marokko

Vancouver, 29. Januar 2025 - J. François Lalonde, President und CEO von Stellar AfricaGold Inc. (TSX-V: SPX) (Stellar oder das Unternehmen), freut sich, die Erneuerung einer Anzahl von Genehmigungen für das Goldprojekt Tichka Est in Marokko bekannt zu geben.Stellar hat mit dem Office National des Hydrocarbures et des Mines du Maroc (ONHYM) eine Erneuerungsvereinbarung abgeschlossen. Die Vereinbarung sieht Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 2.239.000 US$ (ca. 3.500.000 C$) über einen Zeitraum von drei Jahren vor, um eine Beteiligung von 85 % an den Genehmigungen zu erwerben. Nach Abschluss des Earn-in behält das ONHYM eine 15%ige Free Carried Interest (Gewinnbeteiligung) und eine 3%ige Net Smelter Return-Royalty.Herr Lalonde bedankte sich bei Frau Amina Benkhadra, Generaldirektorin von ONHYM, und ihrem engagierten Team für ihre Professionalität während des gesamten Erneuerungsprozesses. Wir sind begeistert, die Explorationsarbeiten bei Tichka Est wieder aufzunehmen und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ONHYM, so Herr Lalonde, President und CEO von Stellar.Das Goldprojekt Tichka Est umfasst sieben Genehmigungen mit einer Gesamtfläche von 82 Quadratkilometern in der Region des Hohen Atlas in Marokko, etwa 80 Kilometer südsüdwestlich von Marrakesch. Bis heute hat Stellar etwas mehr als 1,1 Millionen US$ an vereinbarten Explorationsausgaben getätigt und eine umfangreiche Goldmineralisierung innerhalb von drei Strukturen identifiziert.Die umfangreichsten Explorationsarbeiten wurden entlang der Struktur der B-Zone in einem Gebiet von etwa 1 km2 der insgesamt 82 km2 großen Fläche des Goldprojekts Tichka Est durchgeführt. In den letzten Jahren hat Stellar eine 8,5 Kilometer lange Bergzufahrtsstraße gebaut und umfangreiche Kartierungen und Probenahmen durchgeführt sowie Schürfgräben ausgehoben, wobei der Schwerpunkt auf den Regionen in und um die B-Zone lag. Bisher wurden drei bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung entdeckt, wobei ein Großteil des gesamten Projektgebiets noch unerforscht oder nur oberflächlich erkundet ist.Die Leser sind angehalten, die Details der historischen Explorationsergebnisse von Stellar unter www.stellarafricagold.com oder auf Sedar.com einzusehen.Stellar AfricaGold Inc. ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol TSX.V: SPX, der Tradegate Exchange unter dem Symbol TGAT: 6YP an der Frankfurter Börse unter dem Symbol: 6YP notiert ist.Die Firmenzentrale des Unternehmens ist in Vancouver, British Columbia; außerdem hat es eine Repräsentanz in Casablanca, Marokko.Stellars wichtigste Explorationsprojekte sind seine in einem fortschrittlichen Stadium befindliche Goldentdeckung auf dem Goldprojekt Tichka Est in Marokko und sein in einem frühen Explorationsstadium befindlichen Projekt Zuenoula in Côte dIvoire.Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von M. Yassine Belkabir, MScDIC, CEng, MIMMM, einem Direktor von Stellar und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.J. François Lalonde, President und CEO von Stellar AfricaGold Inc. , kann unter der Rufnummer +1 514-9940654 oder per E-Mail an lalondejf@stellarafricagold.com kontaktiert werden.Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.stellarafricagold.com.Für das BoardJ. François LalondeJ. François Lalonde, President & CEODiese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen internen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider und beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie können, werden, sollten, erwarten, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, projizieren, potenziell, geplant, prognostizieren, Budget oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennbar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über den Abschluss der Opawica-Transaktion und das Explorations- und Erschließungspotenzial der Konzession Balandougou II. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf Annahmen des Unternehmens. Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig oder zutreffend erweisen werden. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hierin vorhergesagten abweichen, gehören unter anderem: das Unvermögen von Stellar, die Genehmigung für die Opawica-Transaktion durch die TSX-V einzuholen; das Unvermögen von Mosaic, seine gleichzeitige Finanzierung abzuschließen; dass die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten des Unternehmens nicht wie erwartet verlaufen; Änderungen der weltweiten Preise für Gold oder bestimmte andere Rohstoffe (wie Diesel, Aluminium und Elektrizität); Änderungen der Wechselkurse des US-Dollar und anderer Währungen, der Zinsen und des Wechselkurses. Dollar und anderen Währungskursen, Zinssätzen oder Goldmietpreisen; Risiken, die sich aus dem Besitz von derivativen Instrumenten ergeben; die Höhe der Liquidität und der Kapitalressourcen; der Zugang zu Kapitalmärkten, Finanzierungen und Zinssätzen; Steuerregelungen im Bergbau; die Fähigkeit, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; legislative, politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Gesetze und Vorschriften zum Schutz der Umwelt; Beziehungen zu den Mitarbeitern; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; und die mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft verbundenen Risiken. Zu den Risiken und Unbekannten, die allen Projekten innewohnen, gehören die Ungenauigkeit der geschätzten Reserven und Ressourcen, die metallurgische Ausbeute, die Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte sowie die zukünftigen Preise für die betreffenden Mineralien.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!