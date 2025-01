CSE Bulletin: Notice of Distribution and Reclassification - Foremost Clean Energy Ltd. (FAT)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 janvier/January 2025) - Foremost Clean Energy Ltd. ("Foremost") has announced the effective date of the previously announced spin out (the "Spin-Out") of its gold and silver properties. The spin-out of Rio Grande Resources Ltd. ("Rio Grande"), is anticipated to occur on January 30, 2025 (the "Effective Date").

Pursuant to the Arrangement, shareholders of Foremost will receive one (1) new common share of Foremost (each a "New Foremost Share") and two (2) common shares of Rio Grande (the "Rio Grande Shares") for each common share of Foremost ("Foremost Share") held.

For more information, please see the news releases issued by Foremost.

_________________________________

Foremost Clean Energy Ltd. (« Foremost ») a annoncé la date d'entrée en vigueur de la scission précédemment annoncée (la « scission ») de ses propriétés d'or et d'argent. La scission de Rio Grande Resources Ltd. (« Rio Grande ») devrait avoir lieu le 30 janvier 2025 (la « date d'entrée en vigueur »).

Conformément à l'entente, les actionnaires de Foremost recevront une (1) nouvelle action ordinaire de Foremost (chacune, une « nouvelle action Foremost ») et deux (2) actions ordinaires de Rio Grande (les « actions Rio Grande ») pour chaque action ordinaire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les communiqués de presse publiés par Foremost.

OLD Security Name/ANCIEN Nom de sécurité: Foremost Clean Energy Ltd. - Common Shares Symbol(s)/Symbole(s): FAT CUSIP & ISIN: 34546R100/CA34546R1001 Delist Date/Date de radiation : Le 29 JAN 2025