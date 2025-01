Gold - Sehen wir jetzt die 2.830 USD?

Mit dem Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 2.685 USD erkämpften sich die Käufer beim Goldpreis die Chance, auch die Oberseite einer breiten Range bei 2.725 USD zu durchbrechen. Dies gelang ihnen Mitte Januar und verhinderte zugleich das vorzeitige Ende der Aufwärtsphase seit November letzten Jahres. Im Anschluss an die beiden Kaufsignale zog der Kurs bis an das Rekordhoch aus dem Oktober bei 2.790 USD. Dort stoppte der Anstieg in der laufenden Woche und Gold ging in eine dreiecksförmige Konsolidierung über.Mit einem Aufwärtsimpuls über 2.770 USD wäre die Konsolidierung bereits nach oben aufgelöst und damit ein Angriff auf das Allzeithoch die Folge. Ein Ausbruch über 2.790 USD ist auch weiterhin möglich und würde aufgrund der Längenverhältnisse der Rally seit Dezember und der Hausse seit Juli 2024 für einen Anstieg des Goldpreises bis 2.830 USD sorgen können. Auf diesem Niveau angekommen, dürfte eine scharfe, mehrwöchige Korrektur folgen.Eine Korrektur bis 2.725 USD würde die Chancen der Bullen nicht schmälern. Sollte dort allerdings ein Konter ausbleiben und die Marke unterschritten werden, müsste man sich bereits auf einen Einbruch bis 2.685 USD und 2.640 USD einstellen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)