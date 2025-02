China tätigt weiterhin verdeckte Goldkäufe in London

Während die Goldbranche wie besessen von den Goldströmen von London nach New York als Reaktion auf die Zolldrohungen von Präsident Donald J. Trump war, auch wenn dies kaum Auswirkungen auf den Preis hatte, ist die größere Geschichte, dass die People's Bank of China (PBoC) still und heimlich Gold in frenetischem Tempo hortet. Die direkten Goldexporte aus dem Vereinigten Königreich nach China - ein Indikator für die Käufe der PBoC - blieben im November mit 50 Tonnen beeindruckend hoch. Da die chinesische Zentralbank (PBoC) im Jahr 2024 heimlich etwa 600 Tonnen mit 50 Milliarden US-Dollar gekauft hat, ist sie zuversichtlich, wohin sich der Goldpreis in Dollar entwickeln wird: nach oben.Seit Februar 2023 habe ich Beweise dafür veröffentlicht, dass die PBoC deutlich mehr Gold kauft, als sie dem IWF meldet. Diese Käufe haben die Vorherrschaft des Westens auf dem Markt gebrochen und den Preis in die Höhe getrieben. Ich habe den Beweis für die geheimen Goldgeschäfte der PBoC im November 2024 gefunden. Während die private Nachfrage in China zurückging und die Aufschläge an der Shanghai Gold Exchange (SGE) im September ins Minus drehten, blieben die chinesischen Importe robust.Für Kenner des chinesischen Marktes gibt es nur eine Erklärung für die kräftigen Zuflüsse, wenn das SGE-Gold mit einem Abschlag gehandelt wird: Die Zentralbank führt Gold ein. Dies passt auch gut zu den anderen Beweisen. Es kann kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass die Ausfuhr großer 400-Unzen-Goldbarren vom Londoner OTC-Markt nach China auf Käufe der PBoC zurückzuführen ist. 400-Unzen-Barren werden nicht einmal über die zentrale chinesische Börse (SGE) gehandelt.Nachdem ich diese Enthüllungen veröffentlicht hatte, replizierte Goldman Sachs meine Arbeit für sich selbst, was mit der Zeit dazu beitragen wird, diese Geschichte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Westliche institutionelle Anleger haben diesen Trend im Jahr 2024 bereits erkannt und sind in den Bullenmarkt eingestiegen. Schon bald wird sich diese Entwicklung durchsetzen und der Goldpreis könnte sich in diesem Jahrzehnt mehr als verdoppeln.In meinem letzten Artikel schrieb ich: "Die 'nicht gemeldeten' Käufe der PBoC in London beliefen sich im September auf atemberaubende 60 Tonnen und im Oktober auf weitere 55 Tonnen. […] obwohl die Statistik des grenzüberschreitenden Handels im Vereinigten Königreich für November noch nicht veröffentlicht wurde, rechne ich mit einem weiteren Kauf in ähnlicher Größenordnung."Inzwischen wissen wir vom britischen Zoll (HMRC), dass es sich um 50 Tonnen handelte, womit sich die Gesamtexporte nach China seit 2022 auf 1.050 Tonnen belaufen. In diesem Zeitraum hat die chinesische Währungsbehörde mindestens dreimal so viel Gold gekauft, wie offiziell gemeldet wurde.Ich konnte die starken Käufe vorhersehen, weil der chinesische Zoll (GACPRC) seine Statistiken schneller veröffentlicht als das HMRC. Im November, als der SGE noch mit einem Abschlag gehandelt wurde, beliefen sich die Bruttoeinfuhren Chinas auf 124 Tonnen. Nationen importieren nicht 124 Tonnen, wenn die Nachfrage gedämpft ist. Und auch hier wurde der Großteil des Goldes in die Region Peking importiert, wo sich die Tresore der Zentralbank befinden. Alles deutet darauf hin, dass die PBoC Käufe tätigt.Sowohl China als auch Saudi-Arabien bereiten sich offensichtlich auf eine multipolare Welt vor, in der die Rolle des Dollar als Reservewährung allmählich zurückgehen wird. Die Vorteile von Gold bei der Absicherung gegen geopolitische Schocks, die Angst vor einer Schuldenspirale und die Kontrolle der Zinskurve werden die Goldnachfrage der Zentralbanken im Osten strukturell höher halten. (Östliche Zentralbanken besitzen im Vergleich zu ihren westlichen Pendants viel weniger Währungsgold.)Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die PBoC Bitcoin gekauft hat.© Jan NieuwenhuijsDieser Artikel wurde am 27. Januar 2025 auf www.gainesvillecoins.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.